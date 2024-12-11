1.5 مليون درهم جوائز بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
تستعد أبوظبي لاستضافة المباراة النهائية لبطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، المقرر إقامتها في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية خلال الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر المقبل.
مع استعداد المسرح للجولة الخامسة والأخيرة، يتزايد الترقب مع استعداد المشجعين لمشاهدة تتويج الأبطال في فئتي Gi وNo-Gi.
وشهدت النسخة الافتتاحية للبطولة منافسات مثيرة بين أفضل الأندية والأكاديميات في البلاد، حيث أظهرت أداءً متميزًا من الرياضيين في جميع الأقسام.
وتبلغ قيمة الجوائز الإجمالية للبطولة 1.5 مليون درهم إماراتي، وهو ما يمنح المتنافسين حافزاً إضافياً. وباعتبارها المباراة النهائية للموسم، تمثل هذه الجولة تتويجاً لشهور من العمل الجاد والمنافسة الشرسة، مما يعزز مكانة البطولة كمنصة للرياضيين للتألق وتحقيق العظمة.
وبناء على نتائج الجولات الأربع السابقة، يدخل نادي العين للجوجيتسو الجولة النهائية متصدراً لقب فئة "الجي"، بعد أن تصدر الترتيب العام، متقدماً حالياً على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، ونادي بني ياس للجوجيتسو في المركز الثالث، بفارق ضئيل من النقاط بين الأندية الثلاثة.
وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تعكس رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ودعمها اللامحدود للعبة التي أصبحت جزءاً أساسياً من المشهد الرياضي في الدولة.
"إن النجاح الباهر الذي حققته البطولة على مدار جولاتها يؤكد رؤية القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، ومع اقترابنا من الجولة النهائية، نحتفي بجهود جميع المشاركين الذين أظهروا مستويات تنافسية متميزة، مما يعزز من مكانة البطولة كمنصة لاكتشاف المواهب ورعاية الأبطال.
"لقد تميزت البطولة منذ انطلاقها بمشاركة واسعة النطاق، وهو ما يؤكد الاهتمام المتزايد برياضة الجيو جيتسو. فقد شارك في الجولة الأولى وحدها أكثر من 2500 رياضي ورياضية من مختلف الفئات. ومع اقتراب الجولة النهائية، نتوقع مستوى مماثلاً من المشاركة، إلى جانب جمهور متفاعل يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه الرياضة."
وأشار الظاهري إلى أن البطولة تهدف إلى تعزيز رياضة الجوجيتسو كمكون حيوي في المنظومة الرياضية من خلال غرس قيم الالتزام والروح الرياضية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحديد المواهب الواعدة وتنميتها.
وأشار إلى أن الحدث يهدف إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للجوجيتسو، وتعزيز التفاعل الثقافي والتنوع الاجتماعي.