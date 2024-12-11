1.5 مليون درهم جوائز بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

وبناء على نتائج الجولات الأربع السابقة، يدخل نادي العين للجوجيتسو الجولة النهائية متصدراً لقب فئة "الجي"، بعد أن تصدر الترتيب العام، متقدماً حالياً على نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثاني، ونادي بني ياس للجوجيتسو في المركز الثالث، بفارق ضئيل من النقاط بين الأندية الثلاثة.