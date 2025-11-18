11طفلاً من عائلة أنغولية يتألقون في "جوجيتسو أبوظبي"

من بينهم كايرون كاردوسو البالغ من العمر 13 عامًا، الذي شارك في فئة الأولاد جي جونيور جراي 34 كجم يوم الأحد. حقق انتصارين قويين قبل أن يخسر في مباراته الثالثة. ورغم أنه لم يحصل على ميدالية، إلا أن العائلة احتفلت بثلاث ميداليات فضية وواحدة برونزية حصل عليها كاينان، ماركو، كيليان ونتالي.