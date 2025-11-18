11طفلاً من عائلة أنغولية يتألقون في "جوجيتسو أبوظبي"

أصبحت عائلة كاردوسو من أنغولا واحدة من القصص البارزة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2025، حيث وصلوا مع مجموعة من أحد عشر طفلاً مستعدين للمنافسة في فئات الأطفال والشباب. لقد حول حضورهم الأسبوع إلى عرض عائلي نادر، حيث اجتمعت الأجيال على البساط في صالة مبادلة.
من بينهم كايرون كاردوسو البالغ من العمر 13 عامًا، الذي شارك في فئة الأولاد جي جونيور جراي 34 كجم يوم الأحد. حقق انتصارين قويين قبل أن يخسر في مباراته الثالثة. ورغم أنه لم يحصل على ميدالية، إلا أن العائلة احتفلت بثلاث ميداليات فضية وواحدة برونزية حصل عليها كاينان، ماركو، كيليان ونتالي.
تعود قصة العائلة إلى أكاديمية Z1 في أنغولا، حيث الجوجيتسو هو أسلوب حياة. الأطفال هم أبناء وبنات أربعة إخوة يحملون الحزام الأسود وآخر يحمل الحزام الأرجواني. جدتهم، فيلومينا سيلفا، سافرت معهم إلى أبوظبي وأصبحت وجهًا مألوفًا في المدرجات، تتابع كل مباراة بفخر. يعود الإرث إلى جدهم الراحل، فلافيو ألفيس كاردوسو، وهو جنرال في الجيش الأنغولي الذي تستمر انضباطه في توجيه العائلة داخل وخارج الرياضة.
قال كايرون: “كنت أريد الذهب اليوم. فزت في أول مباراتين، لكن خسرت في الثالثة. لم أحصل على ميدالية، لكنني قاتلت بشدة وأنا فخور بأدائي. التواجد هنا هو لحظة مهمة في رحلتي.”
بالنسبة له، كان الأبرز هو المنافسة بجانب عائلته. “تدربنا معًا طوال العام، والآن نحن جميعًا على البساط في أبوظبي. عندما أراهم يشجعونني، يمنحني ذلك نوعًا مختلفًا من القوة.”
الجوجيتسو جزء من هوية العائلة. “والدي وأعمامي يحملون الحزام الأسود. نشأنا نتدرب كل يوم. كان جدنا دائمًا يقول لنا إن الانضباط هو البداية، ونحن نعيش بذلك.”
رغم النكسة، غادر كايرون بثقة: “والدي دائمًا يقول إنه إذا لم تفز، فإنك تتعلم. تعلمت الكثير اليوم، وسأعود أقوى.”
بهذه الروح العائلية الملهمة، قدمت عائلة كاردوسو واحدة من اللحظات البارزة في البطولة، مما يظهر أن الجوجيتسو في أبوظبي هو أكثر من مجرد رياضة. إنه مكان حيث تتجمع القصص والشغف والتقاليد، محولة الانضباط إلى أسلوب حياة.