يونس حليم : روح "البيسبول" حية في غزة رغم الحرب
في خضم الصواريخ الإسرائيلية التي جلبت الموت والدمار إلى غزة بأبعاد لا يمكن تصورها، من الصعب أن نتخيل بضعة شباب فلسطينيين يشعرون بالقلق إزاء معركة بين المضرب والكرة.
ولم يستطع يونس حليم، لاعب البيسبول الأمريكي الذي ولد لأبوين فلسطينيين في شيكاغو، أن يصدق الأمر أيضاً عندما رأى رسائل من زملائه السابقين في الفريق من غزة، يسألونه عن سلامته واستعداداته لبطولة العرب الكلاسيكية، وهي بطولة تنظمها منظمة بيسبول يونايتد للفرق الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والهند وباكستان وفلسطين، والتي ستستضيفها دبي في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
شارك حليم مع منتخب بلاده في بطولات البيسبول الدولية العام الماضي، حيث لعب إلى جانب ثمانية لاعبين من غزة.
ولكن منذ اندلاع الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انضم حليم إلى لاعبين من أصول فلسطينية يعيشون في أجزاء مختلفة من العالم لتشكيل الفريق في الوقت الذي حولت فيه الحرب المستعرة غزة إلى أنقاض.
وقد أدت الحرب أيضاً إلى مقتل أشرف، لاعب البيسبول الموهوب من غزة والذي لعب إلى جانب حليم في المنتخب الوطني عندما كان هناك سلام نسبي في المنطقة.
وقال حليم لصحيفة سيتي تايمز عبر مكالمة فيديو عبر تطبيق زووم من الولايات المتحدة: "لقد توفي في غارة جوية هذا العام. ولعب معنا العام الماضي في باكستان".
لكن وفاة النجم الصاعد لم تنجح في قتل روح البيسبول في غزة.
"أما بقية اللاعبين، فهم ما زالوا على تواصل معنا، فهم أعظم الناس على وجه الأرض. إنهم يطمئنون علينا دائمًا. وهذا يُظهِر للناس أنهم في ظل الظروف التي يعيشون فيها. إن قدرتهم على الاهتمام بالآخرين أمر مذهل"، كما قال حليم.
"لذا، كلما تحدثنا إليهم، يسألوننا دائمًا نفس الأسئلة، "هل نتدرب، في أي بطولة سنشارك بعد ذلك؟" يقولون، "اذهب للعب من أجل فلسطين واجعلنا فخورين".
أصل لعبة البيسبول في فلسطين
ورغم أن حليم ليس في الحقيقة موسوعة متحركة عن أصول لعبة البيسبول في وطنه، فإنه يعرف كيف دخل والده إلى هذه الرياضة في فلسطين قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة قبل ثلاثة عقود من الزمان.
"لقد كان والدي يلعب البيسبول أثناء نشأته في فلسطين بشكل مدهش. في ذلك الوقت كان يلعب من أجل المتعة مع الأصدقاء والعائلة، ولم تكن تلك مباريات بيسبول منظمة"، كما يقول حليم. "لم يكن لديهم المعدات، لذا كان كل ما فعلوه هو استخدام عصا وكرة مطاطية، وكان والدي يلعب بدون معدات، لذا كان الأمر مدهشًا حقًا".
ومن المثير للدهشة أن حليم، الذي كان ضمن فريق جامعة شيكاغو الحكومية، قال إنه في حوالي عام 2017 تم اتخاذ الخطوات الأولى في غزة لبناء فريق بيسبول وطني فلسطيني.
"في الواقع، بدأ فريق فلسطين من لاعبين في غزة حوالي عام 2017. لم يكن معروفًا على نطاق واسع. كان صغيراً جداً، بالكاد كان يضم ثمانية لاعبين، ثم انضم إليه لاعبون من أصل فلسطيني من الولايات المتحدة"، كما قال.
"بدأنا في النمو. ومع مرور السنين، بدأنا في التحسن، وبدأنا نصبح أفضل كثيرًا كفريق. كان لدينا لاعبون من جميع أنحاء العالم.
"للأسف، اللاعبون من غزة وأجزاء أخرى من فلسطين، لم يعودوا جزءًا من الفريق بعد الآن، لأن لا أحد آمن هناك الآن."
تشكل بطولة العرب الكلاسيكية في دبي فرصة عظيمة لرفع الروح المعنوية لزملائهم المحاصرين في غزة.
"إنها نعمة، إنها حلم الجميع. في فلسطين، حلم الجميع هو أن يتمكنوا من اللعب لبلدهم. إنه شرف كبير، إنه شيء نفخر به خاصة في لحظة مثل هذه عندما تمر البلاد بوقت عصيب"، قال حليم.
"حلمنا هو الفوز بهذه البطولة ورفع الكأس. وأنا أعلم أنهم (زملاؤنا في غزة) سوف يتابعون مبارياتنا وتقدمنا.
"بالطبع، لعبة البيسبول مجرد لعبة، ولكنها أصبحت أكثر من مجرد لعبة بالنسبة لكل لاعب في المنتخب الوطني الفلسطيني الآن."
كما لا يستطيع حليم أن يشكر كاش شيخ، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لبيسبول يونايتد، بما فيه الكفاية لجلب هذه الرياضة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وستنطلق البطولة الطموحة، التي بدأت بمباراتين استعراضيتين العام الماضي في ملعب دبي الدولي للكريكيت، في أكتوبر 2025 بمشاركة خمسة فرق محترفة تضم بعضًا من أكبر الأسماء في اللعبة.
تعتبر بطولة العرب الكلاسيكية مبادرة من منظمي لعبة البيسبول المتحدة للمساعدة في نمو الرياضة على مستوى القاعدة الشعبية في المنطقة.
"لقد تحدثت مع كاش حول هذا الأمر. بالنسبة لهذه المنطقة، من المذهل أن يكون هناك بطولة بيسبول بهذا الحجم. هناك الكثير من المواهب المخفية هناك والتي سيعمل على اكتشافها وسيغير حياة الناس"، كما قال.
"وتعد دبي واحدة من أجمل الأماكن في العالم، لذا لن يرفضها أحد."
ويقول حليم إن الشيخ لم يكن ليجد اسمًا أفضل لهذه البطولة.
وقال "لقد أطلقنا على هذه البطولة اسم بيسبول يونايتد لسبب وجيه، فهي تجمع أشخاصاً من العديد من البلدان في وقت يعاني فيه هذا العالم من الكثير من الألم".
"في العام الماضي، خلال العرض (مباراتان استعراضيتان)، رأينا أعلامًا من اليابان وجمهورية الدومينيكان وألمانيا وفلسطين والعديد من البلدان. لذا، توصل إلى الاسم المثالي، Baseball United. إنه حقًا يوحد العالم أجمع. إنه جميل".
ويصلي الشاب البالغ من العمر 27 عاما، والذي يستلهم الكثير من إلهامه من نجم UFC الروسي خبيب نورماغوميدوف وأيقونة الملاكمة الأمريكية محمد علي، كل يوم من أجل انتهاء الحرب.
"عندما كنت أزور فلسطين، كنت أحمل معي دائمًا بعض الكرات والقفازات الإضافية حتى أتمكن من اللعب مع الأطفال هناك"، كما يتذكر.
"ثم كان لديهم فرق بيسبول للرجال، كما كانت لديهم أيضًا بطولات كرة لينة للسيدات. كان من الجميل أن نرى الفتيات يهزّن مضاربهن ويضربن كرة لينة لأن القليل من الفتيات العربيات يمارسن الرياضة."
بدأت الرياضة تكتسب شعبية متزايدة كل عام قبل بدء الحرب.
وأضاف "نأمل أن ينتهي هذا الجنون قريبا ونتمكن من العودة إلى غزة وبناء ملعب بيسبول لكل طفل يريد ممارسة هذه الرياضة الجميلة".
"إنهم يمتلكون الكثير من المواهب المخفية التي تحتاج إلى اكتشافها."