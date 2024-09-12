يونس حليم : روح "البيسبول" حية في غزة رغم الحرب

"لقد كان والدي يلعب البيسبول أثناء نشأته في فلسطين بشكل مدهش. في ذلك الوقت كان يلعب من أجل المتعة مع الأصدقاء والعائلة، ولم تكن تلك مباريات بيسبول منظمة"، كما يقول حليم. "لم يكن لديهم المعدات، لذا كان كل ما فعلوه هو استخدام عصا وكرة مطاطية، وكان والدي يلعب بدون معدات، لذا كان الأمر مدهشًا حقًا".