"ياماغوتشي" تقصي حاملة اللقب "تيخونوفا" في بطولة تحدي الحبتور للتنس

تأهل كل من المتأهلين للنهائي من العام الماضي، بينما تأهل المفضل لدى الجماهير وبطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للناشئين 2022 بسهولة في مباريات الجولة الافتتاحية في اليوم الثاني من بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين في منتجع الحبتور جراند يوم الثلاثاء.

وكافحت المصنفة السادسة، حاملة اللقب "أنستازيا تيكونوفا"، لمدة ساعة و49 دقيقة قبل أن تستسلم بنتيجة 6-2، 3-6، 2-6 أمام اليابانية المتأهلة من التصفيات "مي ياماجوتشي". فيما خسرت المصنفة الثالثة وصيفة بطلة عام 2023، الهولندية "أريان هارتونو"، بنتيجة 4-6، 2-6 أمام البلجيكية المتأهلة من التصفيات "صوفيا كوستولاس".

و"تمكنت ألكسندرا إيلا"، البالغة من العمر 19 عاماً، والتي أسعدت العديد من الفلبينيين بفوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للناشئين قبل عامين، من التغلب على "رادا زولوتاريفا"، البالغة من العمر 16 عاماً، بنتيجة 6-2 و6-3 في معركة بين المراهقات.

كانت المصنفة الثانية أرينا روديونوفا من بين المصابين الكبار في الجولة الأولى يوم الاثنين، بينما تمكنت المصنفة الأولى بولينا كوديرميتوفا من إقصاء السويسرية ليوني كونج والتقدم في البطولة.

بدأت تيكونوفا يوم الثلاثاء بشكل جيد حيث فازت بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-2، لكن منافستها اليابانية بذلت قصارى جهدها وفازت بالمجموعتين التاليتين بنتيجة 6-3 و6-2، لتباري الكندية كارول زوا، التي فازت بدورها بنتيجة 7-6 و6-1 على الإسرائيلية لينا جلوشكو.

وأعربت ياماجوتشي عن سعادتها الغامرة بتحقيق فوزين في يومين في أول مشاركة لها في هذه البطولة.