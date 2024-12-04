"ياماغوتشي" تقصي حاملة اللقب "تيخونوفا" في بطولة تحدي الحبتور للتنس
تأهل كل من المتأهلين للنهائي من العام الماضي، بينما تأهل المفضل لدى الجماهير وبطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للناشئين 2022 بسهولة في مباريات الجولة الافتتاحية في اليوم الثاني من بطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين في منتجع الحبتور جراند يوم الثلاثاء.
وكافحت المصنفة السادسة، حاملة اللقب "أنستازيا تيكونوفا"، لمدة ساعة و49 دقيقة قبل أن تستسلم بنتيجة 6-2، 3-6، 2-6 أمام اليابانية المتأهلة من التصفيات "مي ياماجوتشي". فيما خسرت المصنفة الثالثة وصيفة بطلة عام 2023، الهولندية "أريان هارتونو"، بنتيجة 4-6، 2-6 أمام البلجيكية المتأهلة من التصفيات "صوفيا كوستولاس".
و"تمكنت ألكسندرا إيلا"، البالغة من العمر 19 عاماً، والتي أسعدت العديد من الفلبينيين بفوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للناشئين قبل عامين، من التغلب على "رادا زولوتاريفا"، البالغة من العمر 16 عاماً، بنتيجة 6-2 و6-3 في معركة بين المراهقات.
كانت المصنفة الثانية أرينا روديونوفا من بين المصابين الكبار في الجولة الأولى يوم الاثنين، بينما تمكنت المصنفة الأولى بولينا كوديرميتوفا من إقصاء السويسرية ليوني كونج والتقدم في البطولة.
بدأت تيكونوفا يوم الثلاثاء بشكل جيد حيث فازت بالمجموعة الأولى بنتيجة 6-2، لكن منافستها اليابانية بذلت قصارى جهدها وفازت بالمجموعتين التاليتين بنتيجة 6-3 و6-2، لتباري الكندية كارول زوا، التي فازت بدورها بنتيجة 7-6 و6-1 على الإسرائيلية لينا جلوشكو.
وأعربت ياماجوتشي عن سعادتها الغامرة بتحقيق فوزين في يومين في أول مشاركة لها في هذه البطولة.
واعترفت "كانت الفكرة هي الصمود. في أغلب الأوقات، من الأفضل الفوز بدلاً من اللعب بشكل جيد. هذه هي البطولة الأخيرة في الموسم بالنسبة لي وأفضل فقط تأمين الفوز هنا بدلاً من اللعب على مستوى عالٍ والخسارة"، وأضاف ياماجوتشي "بصراحة، رغم أنني كنت أعلم أنني سأواجه البطل المدافع عن لقبه، إلا أنني حرصت على الالتزام بخطتي. فاللعب بشكل جيد والخسارة لا يعني الكثير في النهاية".
كانت تيكونوفا مبتسمة وهي تتقبل الهزيمة قائلة: "هذا هو الأمر".
وأضافت حاملة اللقب "ربما يكون هذا هو تقليد هذه البطولة حيث لم ينجح أحد حتى الآن في الدفاع عن لقبه".
وأضافت: "بصرف النظر عن ذلك، لم ألعب بشكل جيد لمدة أسبوعين، وهذا ظهر على أرض الملعب اليوم. بالإضافة إلى ذلك، كانت تلعب بشكل جيد ولم يكن هناك الكثير مما يمكنني فعله في تلك اللحظات".
ولم تتمكن أي لاعبة حتى الآن من الدفاع عن لقبها في هذه البطولة البالغة قيمتها 100 ألف دولار.
وأثارت اللاعبة إيلا، البالغة من العمر 19 عاماً، إعجاب حشد كبير من الجماهير المحلية حيث سيطرت على المباراة. ومنحت الانطلاقة المبكرة للفتاة الفلبينية الصغيرة التقدم 3-0. ورغم أن زولوتاريفا سجلت انطلاقة في المجموعة الرابعة، إلا أن إيلا كانت لديها ما يكفي لتفوز بسهولة 6-2 في 33 دقيقة.
وقالت إيلا: "كانت المباراة غير متوقعة، لكنها كانت مباراة جيدة على الرغم من ذلك. كانت هناك بعض اللحظات الصعبة، لكنني أعتقد أنني حصلت على إجاباتي وهذا الفوز لا يمكن إلا أن يمنحني القليل من الثقة الإضافية".
وأضافت "لقد انتقلت الآن إلى الدور التالي والفكرة هي خوض مباراة واحدة في كل مرة ورؤية إلى أي مدى يمكن أن تأخذني لعبتي".
النتائج: (اليوم الثاني من بطولة تحدي الحبتور السابعة والعشرين للتنس، التي أقيمت في منتجع الحبتور جراند يوم الثلاثاء):
بيرفو جنكيز تغلبت على تارا وورث 6-4، 6-2.
مي ياماغوتشي فازت على اناستاسيا تيخونوفا 2-6، 6-3، 6-2.
إيفالينا لاسكيفيتش تغلبت على ايكاترينا ياشينا 7-6، 6-0.
صوفيا كوستولاس فازت على أريان هارتونو 6-4، 6-2.
ألكسندرا إيلا تغلبت على رادا زولوتاريفا 6-2، 6-3.
كارول تشاو فازت على لينا جلوشكو 7-6، 6-1.
تاتيانا بروزوروفا فازت على فريا كريستي 6-1، 6-2.
إيلينا بريدانكينا فازت على فيكتوريا مورفايوفا 6-2، 6-0.
أماندين هيسي تغلبت على شريفالي راشميكا بهاميديباتي 6-1، 6-3.
جودي آنا بوراج فازت على أليونا فالي 6-2، 6-4.
كارولين فيرنر تغلبت على مارجو روفروي 4-6، 6-3، 6-2.