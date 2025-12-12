وسام الصداقة لـ"بن سليم" من رئيس أوزبكستان

قال بن سليم: “إنه لشرف حقيقي أن أتلقى وسام الصداقة من فخامة الرئيس شوكت ميرزيوييف. هذا التميز هو تذكير دائم بالشراكة القوية بين أوزبكستان والاتحاد الدولي للسيارات، والعمل الذي حققناه معًا، والتعاون الذي لا يزال أمامنا.