وسام الصداقة لـ"بن سليم" من رئيس أوزبكستان

تلقى رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم وسام دوستليك (الصداقة)، وهو أعلى وسام دولة في أوزبكستان للأجانب، والذي يُمنح تقديراً للوحدة والتعاون.
تم تقديم الوسام إلى بن سليم من قبل رئيس أوزبكستان، شوكت ميرزيوييف، في اجتماع في طشقند التي تستضيف الجمعيات العامة السنوية للاتحاد الدولي للسيارات، قبل انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي للسيارات لعام 2025، وجوائز الاتحاد الدولي للسيارات.
أكد الاجتماع على الشراكة والصداقة بين البلد والاتحاد الدولي للسيارات، وركز على أولوياتهم المشتركة في ابتكار التنقل في السيارات، وسلامة الطرق، ونمو رياضة السيارات في المنطقة.
تحدث الرئيس ميرزيوييف والرئيس بن سليم مطولاً عن التقدم الرئيسي لأوزبكستان في التنقل ورياضة السيارات، بما في ذلك ترقيات البنية التحتية الرئيسية ضمن استراتيجية أوزبكستان 2030، التي تستهدف بناء 5500 كم من الطرق التي تربط المراكز الحضرية بالمستوطنات الريفية.
أبرزوا قدرة البلاد المتزايدة على إنتاج السيارات والتزامها بتقديم حلول طاقة أكثر استدامة عبر الأسطول العام.
ناقش القادة أيضًا جهود الحكومة لتشجيع مشاركة أكبر للشباب في الأنشطة الرياضية المنتظمة والخطة طويلة الأجل لتنمية رياضة السيارات في أوزبكستان.
قال بن سليم: “إنه لشرف حقيقي أن أتلقى وسام الصداقة من فخامة الرئيس شوكت ميرزيوييف. هذا التميز هو تذكير دائم بالشراكة القوية بين أوزبكستان والاتحاد الدولي للسيارات، والعمل الذي حققناه معًا، والتعاون الذي لا يزال أمامنا.
“من التزامنا المشترك بتحسين سلامة الطرق إلى جهودنا لتطوير رياضة السيارات في جميع أنحاء المنطقة، نحن متحدون في عزمنا على تعزيز التقدم والفرص للجميع. شكري الجزيل للرئيس ميرزيوييف ولشعب أوزبكستان.”