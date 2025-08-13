وداعاً لـ "مباراة اليوم الواحد": أساطير الكريكيت ينهون الجدل حول اعتزال "كوهلي" و"روهيت"

وسط تكهنات إعلامية مكثفة حول مستقبل فيرات كوهلي وروهيت شارما في لعبة الكريكيت الدولية، خاض أسطورتا الهند ديليب فينجساركار وفاروخ إنجينير المباراة لصالح النجمين المحاصرين.

وبعد اعتزالهما اللعب في بطولة T20 الدولية عقب الفوز بكأس العالم T20 في جزر الهند الغربية العام الماضي، واجه كوهلي (36 عاما) وروهيت (38 عاما) صعوبة في ترك بصمة بالخفاش في سلسلة المباريات التجريبية ضد أستراليا.

قرر كلا منهما الانسحاب من المباراة التي استمرت خمسة أيام قبل سلسلة اختبارات إنجلترا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 مع الهند بفريق جديد تحت قيادة شوبمان جيل.

الآن، على مدى الأيام القليلة الماضية، نشرت وسائل الإعلام الهندية تقارير متعددة تفيد بأن القائمين على الاختيار قد يرغبون في منح الشباب فرصة، مع الأخذ في الاعتبار كأس العالم ODI المقبلة، والتي ستقام في جنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا في عام 2027.

وزعمت بعض التقارير أن كوهلي وروهيت، اللذين قادا الفريق الهندي إلى الفوز بكأس أبطال الكريكيت الدولي في مارس/آذار من هذا العام، قد يُعرض عليهما مباراة وداع خلال سلسلة مباريات اليوم الواحد للهند ضد أستراليا في أكتوبر/تشرين الأول.

لكن فينجساركار، الذي شارك كوهلي لأول مرة في بطولة ODI في سن 19 عامًا في عام 2008 تحت رئاسته للجنة الاختيار، يقول إن العمر لا يمكن أن يكون عاملًا أبدًا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن لاعب.