وداعاً لـ "مباراة اليوم الواحد": أساطير الكريكيت ينهون الجدل حول اعتزال "كوهلي" و"روهيت"

وسط تكهنات إعلامية مكثفة حول مستقبل فيرات كوهلي وروهيت شارما في لعبة الكريكيت الدولية، خاض أسطورتا الهند ديليب فينجساركار وفاروخ إنجينير المباراة لصالح النجمين المحاصرين.
وبعد اعتزالهما اللعب في بطولة T20 الدولية عقب الفوز بكأس العالم T20 في جزر الهند الغربية العام الماضي، واجه كوهلي (36 عاما) وروهيت (38 عاما) صعوبة في ترك بصمة بالخفاش في سلسلة المباريات التجريبية ضد أستراليا.
قرر كلا منهما الانسحاب من المباراة التي استمرت خمسة أيام قبل سلسلة اختبارات إنجلترا، والتي انتهت بالتعادل 2-2 مع الهند بفريق جديد تحت قيادة شوبمان جيل.
الآن، على مدى الأيام القليلة الماضية، نشرت وسائل الإعلام الهندية تقارير متعددة تفيد بأن القائمين على الاختيار قد يرغبون في منح الشباب فرصة، مع الأخذ في الاعتبار كأس العالم ODI المقبلة، والتي ستقام في جنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا في عام 2027.
وزعمت بعض التقارير أن كوهلي وروهيت، اللذين قادا الفريق الهندي إلى الفوز بكأس أبطال الكريكيت الدولي في مارس/آذار من هذا العام، قد يُعرض عليهما مباراة وداع خلال سلسلة مباريات اليوم الواحد للهند ضد أستراليا في أكتوبر/تشرين الأول.
لكن فينجساركار، الذي شارك كوهلي لأول مرة في بطولة ODI في سن 19 عامًا في عام 2008 تحت رئاسته للجنة الاختيار، يقول إن العمر لا يمكن أن يكون عاملًا أبدًا عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرار بشأن لاعب.
وقال فينجساركار لصحيفة خليج تايمز عبر الهاتف من مومباي: "لأكون صادقًا معك، لا يمكن تقديم هذه الإجابة إلا من قبل لجنة الاختيار الحالية في مجلس الكريكيت الهندي، وخاصة كبير المختارين".
كنتُ أيضًا رئيسًا للجنة الاختيار، وأعتقد أن السن لا ينبغي أن يكون عاملًا مؤثرًا. ما يهمّ هو أداء اللاعبين.
منذ يناير 2023، شارك كوهلي، المعروف بمعايير لياقته البدنية المذهلة، في 37 مباراة دولية، وسجل 1710 نقطة بمعدل 61.07 مع سبع مئات.
كما كان روهيت غزير الإنتاج تقريبًا خلال نفس الفترة حيث سجل 1714 نقطة من 38 مباراة (متوسط 48.97، ثلاثمائة).
وقد قدم كلاهما أداءً رائعًا في كأس العالم لكرة القدم ليوم واحد 2023، حيث حققت الهند مسيرة مذهلة دون هزيمة إلى النهائي قبل أن تخسر في المباراة النهائية أمام أستراليا.
قال فينجساركار، الذي كان يأمل أيضًا في رؤية اللاعبين في مباريات يوم واحد محلية في الهند: "كلاهما لاعبان من الطراز العالمي. صحيح أنهما لم يلعبا الكريكيت منذ الدوري الهندي الممتاز، ولكن كما تعلمون، في مباريات اليوم الواحد، ستلعب الخبرة دورًا بالغ الأهمية".
وأضاف فينجساركار، الذي كان جزءًا من فريق الهند الفائز بكأس العالم عام 1983، "إن ممارسة لعبة الكريكيت المحلية من شأنها أن تبقيهم على أهبة الاستعداد للمباريات، كما أنها ستوفر فرصة رائعة للشباب للعب ضد كوهلي وروهيت".
تفاجأ المهندس، حارس الويكيت السابق، برؤية التقارير الإعلامية التي تتكهن بمستقبل كوهلي وروهيت.
قرأتُ نفس التكهنات في وسائل الإعلام حول احتمال عدم مشاركتهم في كأس العالم 2027. لكن، كما تعلمون، إذا كانوا مستعدين لمواصلة اللعب، وإذا استمروا في تقديم أداء جيد مع الهند في المباريات، فلا أرى سببًا يمنعهم من الاستمرار، هذا ما قاله المهندس لصحيفة "خليج تايمز" عبر الهاتف من غوا.
انظروا، كوهلي في حالة رائعة، لقد لعب بشكل رائع في الدوري الهندي الممتاز، وتألق بشكل لافت في كأس الأبطال. سأرشحه لتعزيز الفريق (في كأس العالم القادمة لمباريات اليوم الواحد عام ٢٠٢٧).
أما روهيت، فإذا حافظ على لياقته البدنية، فلا أعتقد أنه سيواجه أي مشكلة. ولا تنسوا أنه لاعب دفاعي ممتاز. وبصفته ضاربًا، إذا بدأ اللعب، يمكنه الفوز بالمباريات للهند.
وحث المهندس أيضًا المنتخبين على التفكير بعناية قبل اتخاذ القرارات، بينما أعطى مثالًا لللاعب كولديب ياداف، الذي لم يحصل على مباراة واحدة في سلسلة المباريات الخمس التجريبية للهند ضد إنجلترا.
أنا فخورٌ للغاية بلاعبي الفريق الهندي لدفاعهم القويّ وتعادلهم في السلسلة. أودّ أن أهنئ شوبمان وفريقنا الشاب على أدائهم القتاليّ. لكنني أعتقد أننا كنا سنفوز بالسلسلة لو كان كولديب ياداف ضمن التشكيلة الأساسية،" قال المهندس.
"كان من الصعب على لاعبي المضرب الإنجليز إشراكه في هذه المباريات، خاصة في هيدنجلي وإيدجباستون وأولد ترافورد!"