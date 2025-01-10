هيمنة عائلية: "فورستر" وزوجته يتألقان في "جميرا جولف إستيتس"

في فئة ميدالية جروس، قدم مارك شوومبي أداءً استثنائياً، محققاً الفوز بتسجيله 68 ضربة تحت المعدل. وكانت تقلبات أدائه الوحيدة على الحفرة العاشرة والخامسة عشرة، اللتين تُعدان من الحفر الصعبة في ملعب فاير. لكن تألق شوومبي كان واضحاً في التسع حفر الأولى حيث أحرز ثلاث ضربات "بِرْدِي" ليدخل في بداية قوية بتسجيله 33 ضربة تحت المعدل.