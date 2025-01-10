هيمنة عائلية: "فورستر" وزوجته يتألقان في "جميرا جولف إستيتس"
حفر "جيرهارد فورستر" اسمه في كتب التاريخ في "جميرا جولف إستيتس" من خلال الفوز بلقب "أو إم إيه إميريتس ميدالفورد " لشهر يناير 2025 بالتعاون مع شركة "يونيك هولدينغ"، معادلاً الإنجاز الرائع الذي حققته زوجته بالفوز بلقبين لجائزة "أو إم إيه إميريتس ميدالفورد وسام الاستحقاق" لعام 2024.
المنافسة التي أُقيمت على ملعب فاير الرائع جذبت 108 من الأعضاء والضيوف، مما أضفى إثارة على انطلاق سلسلة ميدالفورد لهذا العام.
وشهد أداء فورستر الرائع تسجيله 66 نقطة، أي ست نقاط تحت المعدل، ليحقق الفوز بفارق ضربة واحدة. وتميزت جولته بخمس نقاط متتالية صافية في التسعة الأولى، والتي بلغت ذروتها بتسجيله 77 نقطة، أي خمس نقاط فوق المعدل.
لم يكن الفوز انتصاراً شخصياً لفورستر فحسب، بل أكد أيضاً على هيمنة الزوجين في سلسلة ميدالفورد، مما جعلهما قوة لا يستهان بها في مجتمع الجولف بالنادي.
ملعب "فاير" يحظى بإشادة كبيرة
وقال فورستر: "لقد كان يوماً مذهلاً في ملاعب جميرا للجولف. كان ملعب "فاير" في حالة ممتازة، ولم أستطع تفويت أي ضربة هناك."
"أنا سعيد للغاية بإضافة كأس آخر إلى المجموعة، خاصة إلى جانب "أو إم إيه إميريتس ميدالفورد وسام الاستحقاق" لعام 2024 اللذين حصلت عليهما زوجتي."
في فئة ميدالية جروس، قدم مارك شوومبي أداءً استثنائياً، محققاً الفوز بتسجيله 68 ضربة تحت المعدل. وكانت تقلبات أدائه الوحيدة على الحفرة العاشرة والخامسة عشرة، اللتين تُعدان من الحفر الصعبة في ملعب فاير. لكن تألق شوومبي كان واضحاً في التسع حفر الأولى حيث أحرز ثلاث ضربات "بِرْدِي" ليدخل في بداية قوية بتسجيله 33 ضربة تحت المعدل.
وكان توماس ستيفنسون على مقربة منه، حيث أنهى المباراة بمجموع 70 نقطة، بفارق نقطتين عن المعدل. وشهدت جولته المتقلبة ستة ضربات "بِرْدِي" وأربعة أخطاء، مما يعكس طبيعة ملعب فاير الصعبة والمجزية في نفس الوقت.
مباراة مثيرة في دوري الدرجة الأولى
في القسم أ، كانت المنافسة شديدة بين لاعبي الجولف الذين لديهم "مؤشر هانديكاب" 10.4 أو أقل. وحتى بعد إجراء التعداد العكسي، ظل رييس مالكولم وماتياس ريجمان متعادلين، حيث سجلا نتائج رائعة بلغت 67 ضربة صافية تحت المعدل.
وتقاسم الاثنان جائزة الفائز، وحظيا بتصفيق حار لأدائهما المتميز. واحتل ستيوارت موراي المركز الثالث بفارق ضربة واحدة فقط، مسجلاً 68 ضربة صافية، بواقع أربع ضربات تحت المعدل.
وفي القسم ب، المفتوح للاعبي الجولف الذين لديهم مؤشر "هانديكاب" 10.5 وما فوق، حصل سكوت توماس على المركز الأول برصيد 69 ضربة تحت المعدل. وتبعه محمد درويش في المركز الثاني برصيد 70 ضربة تحت المعدل، متفوقاً بفارق ضئيل على تيمور ظفر، الذي حصل على المركز الثالث برصيد 72 ضربة متساوية.
كانت بطلة اليوم هي "سو يون كيم"، التي أثارت الإعجاب بتسجيلها 71 نقطة تحت المعدل. وقد تميزت جولتها بتسجيلها نقطة رائعة في الحفرة الأولى، وهي حفرة ذات أربع ضربات.
وفي فئة الناشئين، خرج "رايدر إيتسون" منتصراً بتسجيله 78 نقطة، بفارق ست نقاط عن المعدل. وتضمنت جولته ثلاث ضربات بِرْدِي وضربة "نسر" مرتين في الحفرة الحادية عشرة الصعبة، مما يدل على إمكاناته وقدرته على الصمود.
فاز كريس ويلموت في فئة الكبار، حيث قدم أداءً رائعاً لينهي البطولة بواقع أربع ضربات تحت المعدل صافية 68.
إنه عيد "فالنتين"
في قسم ستابلفورد، حقق برادلي فالنتين الفوز بـ 40 نقطة رائعة، متفوقاً بفارق ضئيل على صاحب المركز الثاني آدم هودجكينز، الذي أنهى السباق برصيد 38 نقطة. قدم كلا اللاعبين جولات قوية، خاصة بالنظر إلى الإعداد الصعب لملعب فاير.
خلال حفل توزيع الجوائز المسائي، رحب كاميرون ماكويني، مساعد مدير خدمات الجولف في جميرا جولف إستيتس، بحرارة بالأعضاء بعد موسم الأعياد، مما مهد الطريق لعام مثير قادم.
وقال: "يسعدنا أن نبدأ عام 2025 بهذا الحدث الرائع. لقد كان من دواعي سرورنا أن نرى الجميع يستمتعون بملعب فاير. نتطلع إلى عام مثير في جميرا جولف إستيتس."
"نتوجه بالشكر الخاص إلى رعاة الحدث،"أو إم إيه إميريتس" و"يونيك هولدينغ"، حيث يساعد دعمهم المستمر في الارتقاء بفعاليات أعضائنا على مدار العام