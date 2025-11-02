هيمنة عائلة أوبراين على يوم الافتتاح في بطولة بريديرز كب

استمر نجاح العائلة بعد ذلك بوقت قصير، حيث حقق ابن أيدان، دوناتشا أوبراين، الفارس الفائز بالسباقات الكلاسيكية والذي أصبح مدربًا فائزًا بسباقات المجموعة الأولى، أول انتصار له في بريدرز كب. وقدمت فرس دوناتشا، بالانتينا، أداءً مثيرًا في اللحظات الأخيرة بقيادة الفارس أويسين مورفي، بطل بريطانيا خمس مرات، لتفوز بسباق "جوفينايل فيليز" للخيول الصغيرة، الذي تبلغ قيمته مليون دولار، بفارق طول وربع الطول، مما يُمثل انتقالًا للشعلة في سلالة أوبراين.