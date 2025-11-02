هيمنة عائلة أوبراين على يوم الافتتاح في بطولة بريديرز كب

خطفت العائلة الأولى في سباقات الخيل الإيرلندية، أيان ودوناكا أوبراين، الأضواء في يوم افتتاح بطولة "بريديرز كب" في مضمار ديل مار بكاليفورنيا، في حين بدأ فريق جولدفين المملوك لدبي بداية غير موفقة لكنه يظل مستعداً لأداء قوي يوم السبت.
تعد فعالية بريدر كب، التي تقام هذا العام في دورتها الـ42، واحدة من أبرز الأحداث العالمية في رياضة سباق الخيل، حيث تجمع نخبة الخيول المدربة والفارسين من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان والشرق الأوسط. وحصد الفوز في سباق من فعاليات البريديرز كب يعتبر ذروة السباقات الدولية وله تأثير كبير على تربية الخيول.
عزز إيدان أوبراين، أسطورة سباقات الخيل على العشب، مكانته بشكل أكبر بتجاوزه الأمريكي دي واين لوكاس بفوزه القياسي الحادي والعشرين في بريدرز كب عندما حقق الحصان الأيرلندي جشتاد الفوز في سباق الخيل على العشب للصغار الذي تبلغ قيمة جوائزه مليون دولار.
استمر نجاح العائلة بعد ذلك بوقت قصير، حيث حقق ابن أيدان، دوناتشا أوبراين، الفارس الفائز بالسباقات الكلاسيكية والذي أصبح مدربًا فائزًا بسباقات المجموعة الأولى، أول انتصار له في بريدرز كب. وقدمت فرس دوناتشا، بالانتينا، أداءً مثيرًا في اللحظات الأخيرة بقيادة الفارس أويسين مورفي، بطل بريطانيا خمس مرات، لتفوز بسباق "جوفينايل فيليز" للخيول الصغيرة، الذي تبلغ قيمته مليون دولار، بفارق طول وربع الطول، مما يُمثل انتقالًا للشعلة في سلالة أوبراين.
شهد السباق الرئيسي يوم الجمعة، وهو سباق بريدرز كب للصغار، والذي تبلغ جوائزه مليوني دولار، تألق تيد نوفي وحقق التوقعات، بفوزه بفارق طول واحد بقيادة الفارس المخضرم جون فيلاسكيز. يُمثل هذا الفوز الثاني والعشرين لفيلازكيز في كأس المُربين، ثانيًا بعد مايك سميث، صاحب 27 فوزًا في المهرجان. يُدرّب تيد نوفي على يد تود بليتشر، أحد أساتذة سباقات الخيل الأمريكية الحديثة، وهو الآن يتجه إلى الشتاء كمرشح مُبكر للفوز بسباق كنتاكي ديربي لعام 2026.
بالنسبة لجودلفين، كان يوم الجمعة مخيبًا للآمال، حيث احتلت "إنفينيت سكاي"، التي يدربها براد كوكس، الحائز على جائزة إكليبس مرتين، ويمتطيها الفارس الفرنسي العالمي فلافيان برات، المركز السادس في سباق جوفينيل فيليز تيرف. ومع ذلك، لا يزال الإسطبل ممثلًا بقوة في سباق يوم السبت بخمسة خيول قوية.
نجم جودلفين يطمح إلى الأعلى
ستتجه الأنظار نحو "ريبلز رومانس" (أيرلندا)، ساعيًا إلى تحقيق إنجاز تاريخي بفوزه الثالث على التوالي في سباق لونجين بريدرز كب تيرف (ج1) للمدرب تشارلي أبلبي والفارس ويليام بويك، بطل بريطانيا مرتين. وتُختتم فعاليات يوم السبت بتسعة سباقات بطولة، تُختتم بسباق بريدرز كب كلاسيك، الذي تبلغ جوائزه 7 ملايين دولار، حيث تتنافس أفضل خيول العالم على لقب السباقات الخالدة.
وفي ضربة قوية لسباق كنتاكي ديربي هذا العام، انسحب بطل كنتاكي ديربي، سوفرينتي، في وقت سابق من الأسبوع بعد إصابته بالحمى، مما حرم الجماهير من فرصة مشاهدة أفضل ثلاث خيول في أمريكا وهي تنافس أفضل الخيول في العالم في ديل مار. وأكد المدرب بيل موت الخبر لصحيفة دايلي ريسينغ فورم.
قال جيري بيلي، الفارس المخضرم في قاعة المشاهير والفائز خمس مرات بالسباقات الكلاسيكية: "إنه لأمر مؤسف حقًا للسباق وللرياضة. عندما لا يتمكن حصان عظيم من المنافسة كما هو مخطط له، يكون الأمر مخيبًا للآمال. لحسن الحظ، سيكون الحصان بخير، لكن التوقيت لا يمكن أن يكون أسوأ".
فاز بيلي بكأس دبي العالمية أربع مرات، بما في ذلك النسخة الافتتاحية في عام 1996 على متن سيجار.
وفي الوقت نفسه، أظهر أفضل ثلاثة مهور في عمر ثلاث سنوات لدى جودلفين، تينتيريس وأوبزرفر، مستواهما المتميز في فليمنجتون يوم السبت، حيث فاز كل منهما بجوائز المجموعة الأولى، وعززا مكانتهما بين مهور النخبة هذا الموسم.