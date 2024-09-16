"هوجارد"يخطف لقب بطولة أيرلندا المفتوحة بأداء مذهل

وأضاف: "لقد لعبت بشكل جيد هذا الأسبوع، لكنني ارتكبت خطأ في الحفرة رقم 15، حيث كان من الصعب الوصول إليها. كما أخفقت في تقدير السرعة في الضربة الأولى على الحفرة رقم 17. بشكل عام، أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تحقيق الفوز، ولكنني سأحاول الاستفادة من الإيجابيات والتركيز على البطولة في وينتوورث الأسبوع المقبل."