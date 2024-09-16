"هوجارد"يخطف لقب بطولة أيرلندا المفتوحة بأداء مذهل
أعرب اللاعب المحلي المفضل، "روري ماكلروي"، عن خيبة أمله العميقة بعد أن أخفق بفارق ضئيل في تحقيق أول فوز احترافي له على أرضه في بطولة أمجين الأيرلندية المفتوحة، التي ترعاها شركة دبي ديوتي فري.
على الرغم من تقدمه بفارق ضربتين قبل أربع حفر من نهاية المباراة في رويال كاونتي داون بأيرلندا الشمالية، والتي تبعد ساعة واحدة فقط عن مسقط رأسه، إلا أن الدنماركي "راسموس هوجارد" تفوق عليه في اللحظات الأخيرة بعد أن قدم أداءً مذهلاً."
وأظهر هوجارد رباطة جأشه تحت الضغط، حيث سجل أربع ضربات ناجحة في آخر خمس حفر ليحقق 65 نقطة في الجولة النهائية، ويحصد لقبه الخامس في بطولة دبي العالمية للجولف. وقد دفعه فوزه إلى المركز الثاني في تصنيفات سباق دبي للجولف، كما ضمن له المركز الأول في ترتيب بطولة كأس رايدر الأوروبية.
ورغم أن الخسارة كانت مؤلمة بلا شك بالنسبة لماكلروي، إلا أنه ظل متفائلاً، وتعهد بالاستفادة من الإيجابيات من هذه التجربة والمضي قدماً.
وقال: "شعرت أنني كنت أسيطر على البطولة معظم اليوم. كنت ألعب بشكل جيد حقاً، وأقوم بما يجب علي فعله، وأحرزت العديد من النقاط. لكن الخطأين في الحفرتين 15 و17 فتحا الباب لشخص آخر ليحقق نهاية قوية، وهذا ما فعله راسموس في الحفر الأخيرة."
وأضاف: "لقد لعبت بشكل جيد هذا الأسبوع، لكنني ارتكبت خطأ في الحفرة رقم 15، حيث كان من الصعب الوصول إليها. كما أخفقت في تقدير السرعة في الضربة الأولى على الحفرة رقم 17. بشكل عام، أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم تحقيق الفوز، ولكنني سأحاول الاستفادة من الإيجابيات والتركيز على البطولة في وينتوورث الأسبوع المقبل."
بالنسبة لهوجارد، عزز هذا الانتصار سمعته كواحد من ألمع المواهب الشابة في أوروبا وأضاف فصلاً آخر مثيراً إلى دراما الجولف الاحترافي.
كان المصنف الثالث عالمياً، روري ماكلروي، قد تقدم بفارق ضربة واحدة في الجولة الأخيرة وحقق بداية مثالية بتسجيله ضربتين في الحفرتين الأولى والثانية. وبعد أن أهدر زميله ماتيو ماناسيرو (من إيطاليا) ضربات في الحفرتين الثالثة والرابعة، استمتع ماكلروي لفترة وجيزة بتقدم يصل إلى أربع ضربات. ولكن، ارتكب ماكلروي خطأ في الحفرة السابعة بعد أن فشل في الصعود والنزول من يسار المنطقة الخضراء."
ثم أخطأ من مسافة عشرة أقدام في كل من الحفرتين الثامنة والتاسعة حيث بدأ هوجارد تحديه بضربة رائعة في الحفرة العاشرة.
سجل ماكلروي نقطة في الحفرة الحادية عشرة ليتقدم بفارق نقطتين مرة أخرى، لكن هذه الميزة انتهت عندما سجل هوجارد نقطة في الحفرة السادسة عشرة بينما ارتكب ماكلروي خطأ في الحفرة الخامسة عشرة.
وبعد ذلك، نجح هوجارد في تسجيل ضربة دراماتيكية من حفرة رملية على جانب الملعب في الحفرة 17، ورغم أن ماكلروي عادل النتيجة بتسجيله ضربة في الحفرة 16، إلا أن الفائز بأربع بطولات كبرى نجح في تسديد ضربة في الحفرة 17 وأخفق في العودة.
وكان حصول هوجارد على ثالث ضربة على التوالي في الحفرة الثامنة عشرة يعني أن ماكلروي كان بحاجة إلى تسجيل نسر في نفس الحفرة لإجبار منافسه على خوض مباراة فاصلة، ومنحته ضربة قوية من مسافة 191 ياردة فرصة من مسافة 15 قدماً، لكن ضربة النسر انزلقت خارج الملعب بقليل.
يعد هوجارد الفائز الدنماركي الرابع في بطولة أمجين الأيرلندية المفتوحة، على خطى سورين هانسن وتوماس بيورن وسورين كيلدسن، الذين رفعوا الكأس أيضاً في رويال كاونتي داون في عام 2015.
ويواصل ماكلروي هيمنته على تصنيف "السباق إلى دبي" متفوقاً على راسموس هوجارد بفارق يزيد عن 1500 نقطة.
تم تأكيد مشاركة ماكلروي في بطولة أبوظبي اتش اس بي سي على ملعب ياس لينكس أبوظبي، في الفترة من 7 إلى 10 نوفمبر، بالإضافة إلى الأسبوع التالي في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، دبي، على ملعب جميرا جولف إستيتس على ملعب إيرث، في الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2024.
نتائج
البطولة الأيرلندية المفتوحة
(7,186 ياردة، بار 71).
هوجارد (دن) 71.68.71.65.275.
ماكلروي (NI) 68. 70. 69. 69. 276.
ماناسيرو (إيطاليا) 70. 66. 72. 69. 277.
براون (الإنجليزية) 69. 70. 73. 66. 278.
تصنيفات السباق إلى دبي
(بعد بطولة أيرلندا المفتوحة).
ماكلروي (أيرلندا).
هوججارد (دن).
لورانس (RSA).
سفينسون (السويد).
ماكنتاير (اسكتلندي).
سكوت (أستراليا).