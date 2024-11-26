"هتان السيف".. قوة سعودية تتألق في دوري المقاتلين المحترفين

في عمر 22 عاماً فقط وبعد خوضها ثلاث مباريات فقط في فنون القتال المختلطة، قد يبدو الأمر وكأن هتان السيف لا تمتلك الكثير من الخبرة بعد. ومع ذلك، قبل الانتقال إلى فنون القتال المختلطة، كانت السيف سلفاً رياضية حاصلة على جوائز، حيث فازت ببطولات العالم في الملاكمة التايلاندية وخاضت منافسات متعددة في جميع أنحاء العالم.