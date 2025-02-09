"هاوتونغ لي" يتصدر بطولة "قطر ماسترز" بفارق ضربتين

وفي وقت سابق، صعد جوردان إلى صدارة الترتيب بخمسة طيور متتالية من الحفرة 12. ورغم أنه أهدر ضربة بعد أن وضع الكرة في الحفرة 17، إلا أنه عوض ذلك بضربة رائعة من مسافة 56 قدمًا في الحفرة الأخيرة.