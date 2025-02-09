"هاوتونغ لي" يتصدر بطولة "قطر ماسترز" بفارق ضربتين
تقدم "هاوتونج لي" بفارق ضربتين في بطولة البنك التجاري قطر ماسترز بعد أن سجل 67 نقطة في الجولة الثالثة.
ونجح اللاعب الصيني الفائز ثلاث مرات ببطولة موانئ دبي العالمية، بما في ذلك بطولة HERO Dubai Desert Classic 2018، في التقدم إلى 13 تحت المعدل في نادي الدوحة للجولف، متجاوزاً براندون روبنسون طومسون، المتصدر في منتصف الطريق.
وسجل روبنسون طومسون 71 ضربة تحت المعدل ليتقدم إلى المركز الثاني ويحجز مكانه في المجموعة النهائية يوم الأحد. وتقاسم الإنجليزي ماثيو جوردان والجنوب أفريقي جايدن شابر المركز الثالث برصيد تسع ضربات تحت المعدل بعد جولتين سجل فيهما 67 و69 ضربة على التوالي.
ولم يهدر هاوتونج أي وقت في محو تقدم روبنسون طومسون بفارق ضربتين في الجولة الأولى، حيث سجل ضربة رائعة في الحفرة الأولى. وأضاف ضربة أخرى في الحفرة الثانية من على بعد خمسة أقدام.
وقدم الإنجليزي روبنسون تومسون أداءً ثابتًا، ولم يبتعد عن المعدل في أول 15 حفرة إلا بضربة واحدة في الحفرة السادسة. وتقدم هاوتونج بشكل واضح بتسجيل ضربة من على ارتفاع ثلاثة أقدام في الحفرة السابعة.
قدم كلا المتنافسين سلسلة من الضربات حتى الحفرة 15 قبل الاستفادة من الحفرة 16، حيث سجل روبنسون تومسون أول ضربة له في اليوم.
وبدا أن هاوتونج على استعداد لتوسيع تقدمه عندما سدد كرة من مسافة 15 قدما في الحفرة 17، لكن روبنسون تومسون رد بالنهوض والنزول من خلف الحفرة 18 ليحافظ على الفارق بفارق ضربتين.
وفي وقت سابق، صعد جوردان إلى صدارة الترتيب بخمسة طيور متتالية من الحفرة 12. ورغم أنه أهدر ضربة بعد أن وضع الكرة في الحفرة 17، إلا أنه عوض ذلك بضربة رائعة من مسافة 56 قدمًا في الحفرة الأخيرة.
وأنهى شابر المباراة بقوة، حيث سجل ثلاثة طيور في آخر أربع حفر، ليضمن تقاسم المركز الثالث.
جوشوا جرينفيل وود، ممثل الإمارات العربية المتحدة، يحتل المركز 33 بالتساوي بثلاث ضربات تحت المعدل بعد جولات 70 و73 و70 (213 إجمالي).
ستقام الجولة النهائية غدًا (الأحد)، حيث تبدأ مواعيد الانطلاق في الساعة 6:30 صباحًا في جولتين، جميعها من نقطة الانطلاق الأولى. وسينطلق المتصدرون في آخر جولة في الساعة 12:05 ظهرًا.
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