"هانسين" بطلاً لـ "جونيور دبي ديزرت كلاسيك" بعد مواجهة درامية

قدم الدنماركي كريستيان هانسين واحدة من أعظم عودات الجولف للناشئين ليفوز ببطولة "جونيور دبي ديزرت كلاسيك"، بعدما سجل رمية "إيجل" في الحفرة رقم 54 لفرض جولة فاصلة، قبل أن يكرر نفس الإنجاز في رحلة العودة عبر الحفرة رقم 18 الشهيرة ليهزم السويدي فيكتور لارسون.

حصد هانسين، البالغ من العمر 18 عاماً، اللقب بإجمالي ثلاث جولات حقق فيها ثلاث ضربات تحت المعدل (213 ضربة).

شهدت البطولة المكونة من 54 حفرة، والتي استضافتها بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك" بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجولف، مشاركة 64 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء العالم تنافسوا في نادي الإمارات للجولف. والآن، وفي عامها الثاني الذي تحظى فيه بوضع التصنيف العالمي للجولف للهواة (WAGR)، تستمر البطولة في توفير خطوة هادفة للناشئين على طريق الأداء العالي.

بدأ اللعب تحت الأضواء الكاشفة في ملعب "فالدو" مساء الجمعة، قبل أن تبدأ منافسات يوم السبت بنظام "الطلقة الجماعية" (shotgun start) والتي قلصت عدد المشاركين إلى أفضل 30 لاعباً. ثم تواجه المتأهلون للتصفيات النهائية صباح الأحد على ملعب "المجلس" المجهز ببراعة، وهو نفس الملعب الذي سيستضيف أفضل لاعبي العالم هذا الأسبوع في النسخة الـ 37 من بطولة "هيرو دبي ديزرت كلاسيك"، بمن فيهم روري ماكلروي، الفائز باللقب أربع مرات (رقم قياسي)، والمدافع عن اللقب تيريل هاتون.

سجل هانسين نتائج 70 و69 و74 على مدار الأيام الثلاثة. حقق بداية سريعة تحت أضواء الجمعة، حيث لعب التسع حفر الأولى ببراعة قبل أن يهدأ قليلاً في الحفر التسع الخلفية لينهي الجولة بضربتين تحت المعدل (70). وأبقته الجولة الثانية التي سجل فيها 69 ضربة في دائرة المنافسة بقوة قبل اليوم الأخير.

ما حدث يوم الأحد كان لا يُنسى؛ فبينما كان يتأخر عن لارسون بثلاث ضربات مع بقاء حفرتين فقط، سجل هانسين "بيردي" في الحفرة 17 لتقليص الفارق. ثم تتابعت أحداث مذهلة في الحفرة 18؛ حيث سقطت كرة لارسون في الماء، بينما شق هانسين الطريق بضربة قوية وسجل "إيجل" في الوقت الذي سجل فيه لارسون "بوغي"، مما فرض جولة فاصلة غير متوقعة.

سحر الحفرة 18

ولم تنتهِ الدراما عند هذا الحد؛ فبالعودة إلى الحفرة 18، قدم هانسين لحظة سحرية أخرى، مسجلاً رمية "إيجل" من مسافة 10 أقدام في الحفرة الختامية الأيقونية لملعب "المجلس" ليحقق فوزاً تاريخياً.

وقال هانسين: "كان الأمر غير متوقع للغاية لأنني كنت أتأخر بثلاث ضربات قبل حفرتين من النهاية". وأضاف: "سجلت بيردي في الحفرة 17، ثم سقطت كرة فيكتور في الماء في الحفرة 18. سددت ضربة رائعة وسجلت الإيجل بينما سجل هو بوغي، وفجأة وجدنا أنفسنا في جولة فاصلة".

وتابع: "حاولت فقط أن أتذكر أنه عندما يكون الضغط مرتفعاً، قد ينخفض مستواك، لذا ركزت على البقاء في نفس المستوى. الملعب مذهل — نقي جداً مع إطلالات جميلة على المدينة. لقد فاز تايجر وودز هنا مرتين، وقد استمتعت بكل لحظة".

من جهة أخرى، قدمت السريلانكية كايا دالواتي أداءً قوياً لتنهي البطولة كأفضل متسابقة في فئة الإناث. سجلت اللاعبة البالغة من العمر 17 عاماً من نادي "رويال كولومبو للجولف" نتائج 69 و71 و76 بإجمالي ضربات التعادل (even-par).