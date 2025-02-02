"نيمان" يتصدر بطولة السلسلة الدولية الهندية
شهدت البداية الأولى على الإطلاق لبطولة السلسلة الدولية تقدم "خواكين نيمان" يوم السبت خلال الجولة الثالثة من بطولة السلسلة الدولية الهندية التي تقدمها DLF في الجولة الآسيوية.
وصل اللاعب التشيلي إلى سبعة تحت المعدل في البطولة التي أقيمت في نادي دي إل إف للجولف والريف بعد ثماني حفر قبل حلول الظلام لينتهي اليوم الثالث.
ويتأخر الياباني "كازوكي هيجا" والأمريكي "أولي شنايدريجانس"، اللذان يلعبان في نفس المجموعة مع نيمان، بفارق ضربة واحدة وثلاث ضربات على التوالي.
تقدم نيمان بعد الجولة الثانية، التي انتهت في وقت سابق من اليوم، بفارق ضربتين عن هيجا وشنايديرجانز، ويبدو أنه يتحكم في لعبته جيدًا قبل الغد. ومن المقرر أن يقوموا جميعًا بضربة أخيرة على الحفرة التاسعة عندما يعودون في الصباح. وقد سجل نقطة واحدة في الحفرة الثالثة، وحقق الفوز في جميع الحفر الأخرى في الجولة الثالثة.
تسبب الضباب الكثيف كل يوم في حدوث العديد من التأخيرات مما دفع المنظمين إلى الانتقال إلى البداية السريعة للجولتين الثالثة والرابعة من أجل اكتمال البطولة يوم الأحد.
ستبدأ المباريات في الساعة 7.30 صباحًا، إذا سمح الطقس بذلك، على أن تبدأ الجولة النهائية في الساعة 11.10 صباحًا.
ويحاول نيمان الفوز بلقبين متتاليين في السلسلة الدولية بعد فوزه ببطولة PIF السعودية الدولية الختامية للموسم والتي تدعمها شركة SoftBank Investment Advisers في ديسمبر.
ويحتل الأسترالي "ترافيس سميث" والإسباني "يوجينيو تشاكارا" المركز الرابع بالتساوي، بفارق أربع نقاط عن المتصدر.
أصبح الأمريكي "برايسون ديشامبو" ، نجم هذا الأسبوع وبطل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة الحالي، على بعد ستة انتصارات من الصدارة.
هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق النار في سلسلة The International Series ولكن ليس في الجولة الآسيوية. شهدت بطولة Mercuries Taiwan Masters العام الماضي إطلاق النار مرتين في عطلة نهاية الأسبوع بسبب التأخير الناجم عن إعصار Krathon.
يعد الحدث الافتتاحي الذي تبلغ جوائزه 2 مليون دولار هذا الأسبوع هو الحدث الأول للموسم في السلسلة الدولية والمحطة الثانية في الجولة الآسيوية، بعد بطولة Smart Infinity Philippine Open الأسبوع الماضي.