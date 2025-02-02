"نيمان" يتصدر بطولة السلسلة الدولية الهندية

تقدم نيمان بعد الجولة الثانية، التي انتهت في وقت سابق من اليوم، بفارق ضربتين عن هيجا وشنايديرجانز، ويبدو أنه يتحكم في لعبته جيدًا قبل الغد. ومن المقرر أن يقوموا جميعًا بضربة أخيرة على الحفرة التاسعة عندما يعودون في الصباح. وقد سجل نقطة واحدة في الحفرة الثالثة، وحقق الفوز في جميع الحفر الأخرى في الجولة الثالثة.