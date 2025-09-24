نجوم الكرة الذهبية يضيئون أبوظبي بحضورهم في مهرجان "السلة"العالمي

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة السلة (NBA) ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن قائمة أساطير الرابطة الذين سيحضرون دورة ألعاب NBA أبوظبي 2025 ويشاركون في فعاليات "منطقة NBA" من 2 إلى 5 أكتوبر في منارة السعديات.
وسيقام الحدث التفاعلي للجماهير بالتزامن مع دورة ألعاب الدوري الأميركي للمحترفين في أبوظبي، والتي ستشهد مشاركة فريق نيويورك نيكس وفريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز في مباريات ما قبل الموسم يومي 2 و4 أكتوبر في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.
سيشارك أساطير الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين أوسكار روبرتسون، وديريك روز، ومارك جاكسون، وجون ستاركس، ورودي جاي، ومايكل كارتر ويليامز في مجموعة من الأنشطة كجزء من دورة ألعاب الدوري الأميركي لكرة السلة في أبو ظبي.
أوسكار روبرتسون، نجم الدوري الأميركي للمحترفين 12 مرة، تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري في عامي 1963-1964، وفاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين عام 1971 كعضو في فريق ميلووكي باكس، وهو عضو في فريق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للرابطة الوطنية لكرة السلة، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير كرة السلة التذكارية نايسميث مرتين، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 2009. تم تسمية كأس بطولة المؤتمر الغربي للرابطة الوطنية لكرة السلة تكريمًا له.
أصبح ديريك روز، الذي حصل على جائزة كل النجوم ثلاث مرات في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة مع فريق شيكاغو بولز، أصغر لاعب في تاريخ الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة يفوز بجائزة أفضل لاعب في سن 22 عاما بعد موسم 2010-2011.
كان مارك جاكسون هو اللاعب الصاعد في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة في موسم 1987-1988 كعضو في فريق نيويورك، وكان أحد نجوم الدوري الأميركي للمحترفين في عام 1989، ويحتل المركز السادس في قائمة أفضل اللاعبين في صناعة التمريرات الحاسمة على الإطلاق في الدوري الأميركي للمحترفين.
كان جون ستاركس، نجم الدوري الأميركي للمحترفين في عام 1994 مع فريق نيويورك نيكس، هو الرجل السادس في العام 1997 وهو قائد الفريق على مر العصور في عدد الرميات الثلاثية.
لعب رودي جاي، الذي تم اختياره ضمن فريق All-Rookie First Team التابع لرابطة كرة السلة الأميركية لعام 2007، 17 موسماً في الرابطة، وفاز بميداليتين ذهبيتين في كأس العالم لكرة السلة مع منتخب الولايات المتحدة الأميركية، وكان معروفاً بتسجيله المستمر للأهداف وتعدد استخداماته كمهاجم.
كان مايكل كارتر ويليامز هو اللاعب الصاعد في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة لموسم 2013-2014 كعضو في فريق 76ers.