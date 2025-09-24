نجوم الكرة الذهبية يضيئون أبوظبي بحضورهم في مهرجان "السلة"العالمي

أوسكار روبرتسون، نجم الدوري الأميركي للمحترفين 12 مرة، تم اختياره كأفضل لاعب في الدوري في عامي 1963-1964، وفاز ببطولة الدوري الأميركي للمحترفين عام 1971 كعضو في فريق ميلووكي باكس، وهو عضو في فريق الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للرابطة الوطنية لكرة السلة، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير كرة السلة التذكارية نايسميث مرتين، وتم إدخاله إلى قاعة مشاهير الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 2009. تم تسمية كأس بطولة المؤتمر الغربي للرابطة الوطنية لكرة السلة تكريمًا له.