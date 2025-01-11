نجوم العالم يشاركون في ماراثون دبي 2025

لكن في حين كان ديسيسا أحد أنجح عدائي الماراثون قبل الوباء، فإن الرجل الذي حقق أسرع وقت في الميدان هو النجم الكيني "دينيس كيميتو" - وعلى الرغم من أن توقيته 2:02:57 في برلين تم تحقيقه قبل عقد من الزمن، إلا أنه كان أول أقل من 2:03 في تاريخ الماراثون وظل صامداً لمدة أربع سنوات.