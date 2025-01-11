نجوم العالم يشاركون في ماراثون دبي 2025
يستكمل أبطال العالم السابقون في الماراثون وحاملو الأرقام القياسية الآن تدريباتهم الأخيرة في شوارع وطرق دبي قبل الانضمام إلى ماراثون المدينة الشهير المقرر إقامته غداً الأحد.
ومن بينهم رجل له ذكريات خاصة عن المدينة، وهو الإثيوبي "ليليسا ديسيسا" الذي اكتسب شهرة واسعة على الساحة العالمية في سباقات الماراثون بعد فوزه بماراثون دبي المثير للإعجاب في عام 2013.
وكانت هذه بداية رحلة الجري التي قادته إلى المجد في ماراثون بوسطن في عامي 2013 و2015، وماراثون نيويورك في عام 2018 قبل أن يتوج بطلاً للعالم في الماراثون في الدوحة في عام 2019.
لكن في حين كان ديسيسا أحد أنجح عدائي الماراثون قبل الوباء، فإن الرجل الذي حقق أسرع وقت في الميدان هو النجم الكيني "دينيس كيميتو" - وعلى الرغم من أن توقيته 2:02:57 في برلين تم تحقيقه قبل عقد من الزمن، إلا أنه كان أول أقل من 2:03 في تاريخ الماراثون وظل صامداً لمدة أربع سنوات.
وفاز كيميتو بثلاثة ماراثونات كبيرة في المدن خلال مسيرته المهنية - في شيكاغو وطوكيو وبرلين - محطماً الرقم القياسي في كل منها ولديه ذكريات جميلة عن الإمارات العربية المتحدة بعد فوزه بنصف ماراثون رأس الخيمة في عام 2012، وهو إنجاز عادله ديسيسا بعد عامين في عام 2014.
وفي منافسات النخبة للسيدات، تتصدر الفائزة بماراثون سيدني 2022 "تيغيست جيرما" تشكيلة المنافسين بأفضل زمن شخصي في الماراثون وهو 2:18:52، في حين ستسعى مواطنتها :زينب ييمير" - الفائزة بماراثون برشلونة 2023 - وزميلتها الإثيوبية وبطلة ماراثون دبي 2023 "ديرا ديدا" أيضًا إلى الفوز باللقب في عطلة نهاية الأسبوع بأفضل زمن شخصي وهو 2:19:07 و2:19:24 على التوالي.
أول ظهور في الماراثون
في حين أن التركيز ربما كان منصبا على أولئك الذين أنتجوا بالفعل أوقاتا سريعة في أعظم أماكن الماراثون في العالم، فإن مجموعة من الرياضيين الناشئين يستعدون لكتابة عناوينهم الخاصة في ماراثون هذا العام.
يشارك لأول مرة في دبي هذا العام العداء البارالمبي البريطاني "ريتشارد وايتهايد"، حامل الرقم القياسي العالمي في الماراثون للرياضيين الذين يعانون من بتر الركبة الثنائية، والذي ركض ماراثون شيكاغو 2024 في زمن قياسي قدره 2:41:36 في أكتوبر.
وفاز وايتهايد بالعديد من الميداليات الذهبية في الألعاب البارالمبية في لندن (2012) وريو (2016)، كما حقق أربعة ألقاب في بطولة العالم ويتطلع إلى محاولته الأولى في ماراثون دبي.
وقال وايتهايد: "أحب روح الرفاقية في هذه الفعاليات، وكيف أنها تحتضن جميع الأعمار والثقافات والقدرات. أعتقد أن الجري كشخص رياضي يعيش مع إعاقة يمكّن الناس من رؤية أن أي شيء ممكن، إذا آمنت بنفسك".
ستكون هذه هي النسخة الرابعة والعشرين من ماراثون دبي، أقدم وأسرع ماراثون دولي في الشرق الأوسط. سيبدأ المسار الذي يبلغ طوله 42.195 كيلومترًا من شارع أم سقيم في ظل برج العرب في الساعة 6 صباحًا.