نجوم الإمارات يحصدون 11 ميدالية ذهبية في كأس جمناستيكا سولو

قالت أنستازيا زكريوسكايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "جمناستيكا الإمارات" وحكم ومدرب معتمد من الاتحاد الدولي للجمباز: "في دبي، نمت رياضة الجمباز الإيقاعي من نادٍ واحد إلى ما يقرب من 60 نادياً في غضون خمس سنوات. والآن، مع استضافة بطولات عالمية مثل هذه، ينصب التركيز على بناء الثقة والشخصية في الجيل القادم من الرياضيات. نريد دعم مواهبهن وتشجيع الصداقات عبر الحدود".