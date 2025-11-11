نجوم الإمارات يحصدون 11 ميدالية ذهبية في كأس جمناستيكا سولو

استضافت بطولة كأس جمناستيكا سولو (Gymnastika Solo Cup)، إحدى البطولات الرائدة للجمباز في العالم، أكثر من 790 رياضياً دولياً، بمن فيهم حائزون على ميداليات أولمبية وأبطال عالم مثل ليوبو شاركاشينا وإيفا بريزالييفا وكارول ميشيلوتي وإليسا ماريا كوميناني وأماليا ليكا، وذلك في مجمع النصر الرياضي في الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر.
وكانت هذه أول بطولة كبرى تُقام على هذه الشواطئ منذ تشكيل اتحاد الإمارات للجمباز.
شهدت البطولة 40 فوزاً على منصة التتويج، بما في ذلك 11 ميدالية ذهبية فاز بها لاعبو جمباز صغار من أندية إماراتية محلية. أصغر فائزة محلية تبلغ من العمر أربع سنوات فقط، مما يدل على وجود مواهب في نجوم الإمارات الصاعدين. وقد أقيم الحدث بدعم من مجلس دبي الرياضي واتحاد الرياضة للجميع. ويؤكد هذا على الالتزام الوطني بتنمية رياضة الشباب والنساء.
قالت أنستازيا زكريوسكايا، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "جمناستيكا الإمارات" وحكم ومدرب معتمد من الاتحاد الدولي للجمباز: "في دبي، نمت رياضة الجمباز الإيقاعي من نادٍ واحد إلى ما يقرب من 60 نادياً في غضون خمس سنوات. والآن، مع استضافة بطولات عالمية مثل هذه، ينصب التركيز على بناء الثقة والشخصية في الجيل القادم من الرياضيات. نريد دعم مواهبهن وتشجيع الصداقات عبر الحدود".
علقت حصة الكوس، رئيسة قسم المرأة في الرياضة في مجلس دبي الرياضي، قائلة: "إن تأسيس اتحاد الإمارات للجمباز هو لحظة فخر لنا. إنه يتماشى تماماً مع الرؤية الوطنية لتمكين الشباب وتقديم ضيافة عالمية المستوى للرياضيين والمشجعين من جميع أنحاء العالم. وقد أظهرت هذه البطولة التزامنا بتعزيز التميز الرياضي الشامل والمُركز على المجتمع".