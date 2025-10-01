نجم كرة السلة "ديفيس بيرتانز" حياة عائلية وجولف في دبي

خارج الملعب، انغمس بيرتانز في عالم الجولف في دبي. يقول: "بدأتُ لعب الجولف منذ حوالي عامين. لعبتُ في ملعب فاير في جميرا جولف إستيتس، دبي هيلز، وخاصةً في ذا تراك، ميدان، الذي يبعد عشر دقائق فقط عن منزلنا. ألعب كثيرًا مع أخي وأصدقائي في لاتفيا".