نجم كرة السلة "ديفيس بيرتانز" حياة عائلية وجولف في دبي

أصبحت دبي موطنا لأحد أكثر الرياضيين تنوعا في أوروبا، ديفيس بيرتانز، المهاجم اللاتفي الذي يبلغ طوله 6 أقدام و10 بوصات، والذي يتميز بسهولة تسديد الضربات الثابتة على ملعب كرة السلة كما هو الحال في تسديداته على ملعب الجولف.
أمضى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا العام الماضي في التأقلم مع الحياة في المدينة، حيث كان يوفق بين موسمه الأول مع فريق دبي لكرة السلة واستكشاف شغفه المتزايد بالجولف.
تحدثت صحيفة خليج تايمز مع بيرتانز خلال إعلان فريق دبي لكرة السلة عن رعاية شركة Equiti، حيث استعرض هو وزميله حارس المرمى نيت ماسون مهاراتهما في عرض مستقبلي على نصف ملعب يطل على الشاطئ في فندق ريتز كارلتون، جميرا بيتش ريزيدنس (JBR).
وفي حديثه عن ملعبه الجديد، قال بيرتانز: "ربما يكون هذا أفضل ملعب لعبتُ فيه في حياتي. إنه عالمي المستوى حقًا، ونتطلع بشوق للموسم المقبل".
خارج الملعب، انغمس بيرتانز في عالم الجولف في دبي. يقول: "بدأتُ لعب الجولف منذ حوالي عامين. لعبتُ في ملعب فاير في جميرا جولف إستيتس، دبي هيلز، وخاصةً في ذا تراك، ميدان، الذي يبعد عشر دقائق فقط عن منزلنا. ألعب كثيرًا مع أخي وأصدقائي في لاتفيا".
لا ألعب الغولف بما يكفي؛ فهو وسيلة رائعة لإلهاء نفسي عن كرة السلة. ألعب بمتوسط ٢٤ أو ٢٥ نقطة، أحيانًا أفضل وأحيانًا أسوأ. ليس من المستغرب أن يكون طول مضارب الغولف التي أستخدمها أطول ببوصتين من المعتاد، كما أضاف.
أستمتع بحياتنا الجديدة في دبي. مهما كان مكاني في العالم، فأنا رياضيٌّ من الطراز الرفيع. ما دامت عائلتي سعيدة، فأنا سعيد؛ فنحن جميعًا نستمتع بحياتنا الجديدة في دبي.
بالعودة إلى كرة السلة، يلعب بيرتانز مع المنتخب الوطني في لاتفيا. امتدت مسيرته الكروية في لاتفيا حتى سن الثامنة عشرة، ثم انتقل إلى سلوفينيا وصربيا وإسبانيا، ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، حيث لعب مع سان أنطونيا وواشنطن ودالاس وأوكلاهوما سيتي، ومؤخرًا مع فريق شارلوت هورنتس.
وتعليقًا على الانتقال من دوري كرة السلة الأمريكي إلى الدوري الأوروبي، تابع: "ربما يكون دوري كرة السلة الأمريكي من بين أفضل خمسة دوريات في أوروبا، بينما يحتل الدوري الأوروبي المركز الأول. ستكون هذه خطوة كبيرة للأمام هذا الموسم، وأنا أتطلع إليها بشوق، ستكون تحديًا حقيقيًا.
واختتم حديثه قائلاً: "أهدافي هذه الأيام أصبحت أكثر تركيزًا على العمل الجماعي - هكذا تعمل كرة السلة - الأمر كله يتعلق بالنتائج - وليس فقط بالأداء الفردي".
وعلق نيك أوكلي، الموظف السابق في دبي للجولف في قطاع الجولف في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي المشارك في دبي لكرة السلة، على الدعم والرعاية من قبل Equiti، وهي علامة تجارية عالمية في مجال التكنولوجيا المالية ومقرها دبي.
قال: "شراكتنا مع Equiti تُوسّع آفاق ما ظننا أننا نستطيع تقديمه لجمهورنا. بالتعاون مع علامة تجارية محلية ناجحة كهذه، نُقدّم للعالم تجربةً استثنائيةً في دبي". وأضاف: "مع Equiti، نهدف إلى خلق لحظاتٍ تُجسّد حيوية دبي، ونُقدّم كرة السلة إلى المدينة، ونُظهر لجمهورنا أنهم في صميم كل ما نقوم به".
ستُقام أولى مباريات الموسم يوم الثلاثاء، 30 سبتمبر، في صالة كوكاكولا أرينا بدبي، ضد فريق بارتيزان موزارت بيت. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubaibasketball.com