نجم الغولف"روري ماكلروي" يبارك دور جولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كمسار عبور للاعبين

أيد روري ماكلروي، الفائز بخمس بطولات كبرى، دور جولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للغولف (Mena Golf Tour) في بناء مسارات للاعبين للانطلاق من المنطقة نحو أكبر مسارح اللعبة.

وقال ماكلروي، الذي يشارك في بطولة أبوظبي HSBC في ياس لينكس: "أعتقد أن أي منطقة في العالم توفر مسارات للاعبين للمشاركة والوصول إلى مراحل أكبر، هو أمر جيد حقاً".

انطلاقة جديدة في أوروبا وشمال إفريقيا

تُعاد جولة MENA Golf Tour إطلاقها في وقت لاحق من هذا الشهر في البرتغال مع "مدرسة التصنيف" (Q School) في ملعب ترويا للغولف (20-22 نوفمبر)، قبل أن يبدأ الموسم العادي في الأسبوع التالي بتحدي PGA Aroeira (25-27 نوفمبر) وكلاسيكو رولير الغارفي في أمندويرا (2-4 ديسمبر).

ينتقل الجدول بعد ذلك إلى جولة من أربع فعاليات في مصر خلال شهري يناير وفبراير، ويتجه إلى المغرب (بما في ذلك سباق "كيو سبرينت" (Q-Sprint) في منتصف الموسم في الحوارة يومي 22 و23 فبراير)، ويستمر بحدثين مزدوجين في الأردن في عايلة، ويختتم بحدثين في دول مجلس التعاون الخليجي.

جوائز مضمونة وفرصة للتصنيف العالمي

يتمحور تركيز الجولة حول وضع اللاعبين أولاً؛ حيث تحمل جميع فعاليات الموسم العادي جوائز مضمونة ومعفاة من الضرائب بقيمة 100,000 دولار أمريكي.

ويقدم سباق "كيو سبرينت" (Q-Sprint) للقادمين الجدد فرصة ثانية للتأهل للنصف الثاني من الموسم، ويتيح للأعضاء الحاليين تحسين فئتهم عبر إعادة التصنيف بمحفظة جوائز تبلغ 50,000 دولار أمريكي.

تُعد جولة MENA Golf Tour الدائرة الاحترافية الوحيدة المعترف بها من التصنيف العالمي الرسمي للغولف (OWGR) في المنطقة، مما يتيح للمحترفين فرصة كسب نقاط التصنيف العالمي والتقدم إلى مسابقات ذات مستوى أعلى. وتتوفر أيضاً نقاط WAGR للهواة النخبة الذين يهدفون إلى تسلق سلم المنافسة.

قال كيث ووترز، رئيس ومفوض جولة MENA Golf Tour، إن تعليقات ماكلروي تؤكد رسالة الجولة.

وأضاف ووترز: "أن يكون شخص بمكانة روري يقر بقيمة المسارات مثل مساراتنا هو أمر مشجع للغاية. تركيزنا بسيط: جولة تضع اللاعب أولاً، مع محافظ جوائز مضمونة، ودفعات سريعة، وتخطيط منطقي يساعد المواهب من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها على اتخاذ الخطوة التالية. سماع هذه الرسالة يرددها أحد عظماء اللعبة يعزز أننا على الطريق الصحيح".