نجم الجولف "ماكلروي"يحتفل مع فريق دبي لكرة السلة
عاد فريق دبي لكرة السلة إلى أرضه وجمهوره محققاً انتصاراً عريضاً على فريق "كركا" السلوفيني بنتيجة 91-76، وذلك بعد سلسلة من ثلاث مباريات خارج الديار. وقد شهدت المباراة حضوراً جماهيرياً حاشداً، كان من بينهم نجم الجولف العالمي "روري ماكلروي"، بطل "السباق إلى دبي" يوم الأحد.
وبعد غياب دام شهراً، عاد الفريق ليستقبل جمهوره في "كوكا كولا أرينا"، مقدماً أداءً مبهراً محققاً فوزاً ثميناً، ليُنسي جمهوره خيبة هزيمة الأسبوع الماضي، ويُحسّن سجله في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة إلى 7-2.
وقد احتشد أكثر من 3300 متفرج في "كوكا كولا أرينا" للاحتفال بعودة فريق دبي لكرة السلة إلى أرضه، وكان من بينهم أسطورة الجولف "روري ماكلروي"، الذي يُعرف بحُبّه لكرة السلة. وقد جاء "ماكلروي" إلى المباراة بعد ساعات قليلة من تحقيقه لقباً جديداً في "جميرا جولف إستيتس"، حيث فاز بـ "السباق إلى دبي" للمرة السادسة. وخلال المباراة، شارك "ماكلروي" في تحدي (ضربة جولف من أجل هدف) "Putt for Purpose"، حيث كان يتنافس على التبرع بمبلغ مليون درهم للجمعيات الخيرية في حالة إحرازه ضربة موفقة، لكنه أضاعها ببضع بوصات فقط.
وأشاد جاكوري "ويليامز" بالدعم الجماهيري الكبير الذي حظي به الفريق، معرباً عن سعادته بلقاء نجم الجولف العالمي "روري ماكلروي" الذي زارهم في "كوكا كولا أرينا" مع كأس "السباق إلى دبي".
وقال "ويليامز": "لقد كانت مباراة صعبة، خاصة وأنها تأتي قبل فترة التوقف، فخوض مباراة كهذه قبل فترة راحة ليس بالأمر الهيّن".
وتابع قائلاً: "روري رياضي من الطراز الرفيع، وأكنُّ له كل التقدير والاحترام. في دبي، نلتقي بمختلف الشخصيات من جميع أنحاء العالم، وكان من دواعي سروري لقاؤه. لقد أتيحت لي فرصة حمل كأس "سباق دبي"، وهو كأس فريد من نوعه! لم أرَ مثله من قبل، وكان من المثير للإعجاب حمل هذا الكأس الثقيل، وإن كان لفترة وجيزة."
ولم يقتصر الحماس على أجواء المباراة، حيث خطفت مشجعات مركز شارميلا للرقص الأضواء، وقدّمن استعراضاً رائعاً أثار حماس الجماهير.
يستعد فريق دبي لكرة السلة لخوض مباراته القادمة في صربيا أمام فريق "إف إم بي" يوم 29 نوفمبر، وذلك بعد فترة راحة نظراً لعدم وجود مباريات مُقررة في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة الأسبوع المقبل. وسيعود الفريق إلى أرضه في "كوكا كولا أرينا" يوم 15 ديسمبر ليستضيف فريق "مورنار".