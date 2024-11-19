نجم الجولف "ماكلروي"يحتفل مع فريق دبي لكرة السلة

وقد احتشد أكثر من 3300 متفرج في "كوكا كولا أرينا" للاحتفال بعودة فريق دبي لكرة السلة إلى أرضه، وكان من بينهم أسطورة الجولف "روري ماكلروي"، الذي يُعرف بحُبّه لكرة السلة. وقد جاء "ماكلروي" إلى المباراة بعد ساعات قليلة من تحقيقه لقباً جديداً في "جميرا جولف إستيتس"، حيث فاز بـ "السباق إلى دبي" للمرة السادسة. وخلال المباراة، شارك "ماكلروي" في تحدي (ضربة جولف من أجل هدف) "Putt for Purpose"، حيث كان يتنافس على التبرع بمبلغ مليون درهم للجمعيات الخيرية في حالة إحرازه ضربة موفقة، لكنه أضاعها ببضع بوصات فقط.