"نجانو" يفوز بـ"القاضية" في أول ظهور له منذ عامين
في عودته التي طال انتظارها إلى حلبة فنون القتال المختلطة، حقق طفرانسيس نجانو" فوزاً مذهلاً بالضربة القاضية في الجولة الأولى على "رينان فيريرا"، مسجلاً ظهوره الأول المرتقب بشدة في دوري المقاتلين المحترفين (PFL).
وأقيمت المباراة المرتقبة في بطولة "صراع العمالقة" PFL Super Fights 'Battle of the Giants' في الرياض بالمملكة العربية السعودية في 19 أكتوبر، لتكون أول مباراة لنجانو في رياضة فنون القتال المختلطة منذ أكثر من عامين - وكانت عودة رائعة.
دخل نجانو، بطل الوزن الثقيل السابق في بطولة UFC (17-0-0)، إلى SmartCage بنفس القوة والدقة التي أكسبته لقب "Predator".
في مواجهة فيريرا الذي يبلغ طوله 6 أقدام و8 بوصات، بطل الوزن الثقيل في رابطة اللاعبين المحترفين لعام 2023، بدت الاحتمالات متقاربة. ومع ذلك، كان لدى نجانو خطط أخرى
منذ الجرس الأول، كان من الواضح أن الوقت الذي قضاه نجانو بعيدًا عن الحلبة لم يؤد إلا إلى شحذ مهاراته. بدأت المعركة بركلات قوية بالساق، لكن نجانو نجح سريعًا في تأمين أول إسقاط واكتسب اليد العليا.
كان انفجاره المميز واضحًا تمامًا حيث وجه ضربات قوية، مما جعل فيريرا في موقف دفاعي. حاول المقاتل البرازيلي، المعروف باسم "بروبليما"، استغلال ميزة مداه وارتفاعه، لكن ضغط نجانو المستمر وضرباته المدروسة لم تترك مجالًا كبيرًا لفيريرا للتنفس.
وبعد أن حسم المعركة، أطلق سلسلة من اللكمات القوية التي أدت في النهاية إلى فقدان فيريرا للوعي.
وسط تأثر شديد، أهدى نجانو انتصاره التاريخي لابنه الراحل كوبي، الذي توفي عن عمر يناهز 15 شهرًا.
بالنسبة لبطل الوزن الثقيل، لم يكن هذا مجرد فوز آخر، بل كان تصريحًا كان حريصًا على الإدلاء به. قال بطل الوزن الثقيل في حدث قبل القتال: "أعتقد أن معركتي ليست عودة إلى فنون القتال المختلطة لأنني لم أتركها أبدًا، لكنها ليلة كبيرة بالنسبة لي للإدلاء ببيان، واكتشاف نفسي، وإثبت [للعالم] ما أنا عليه".
بعد عامين من الابتعاد عن الرياضة، تساءل كثيرون عما إذا كان سيظل القوة المهيمنة التي كانت ذات يوم تهيمن على قسم الوزن الثقيل في بطولة UFC. لكن نجانو أجاب على تلك الشكوك بعرض قوي للقوة والمهارة والروح التي لا تتراجع أبدًا.
كما اعترف فيريرا، الذي دخل القتال على موجة من الزخم باعتباره بطل الوزن الثقيل الحالي ، بمهارة نجانو المتفوقة.
يمهد هذا الفوز الطريق أمام استمرار نجانو في الهيمنة على دوري المحترفين، حيث يترقب المشجعون بشغف ما قد يحدث بعد ذلك للنجم الكاميروني القوي. ورغم أن عودته إلى فنون القتال المختلطة كانت منتظرة منذ فترة طويلة، فمن الواضح أن نجانو لم ينته بعد ــ فهو لا يزال في بدايته.