"نجانو" يفوز بـ"القاضية" في أول ظهور له منذ عامين

كما اعترف فيريرا، الذي دخل القتال على موجة من الزخم باعتباره بطل الوزن الثقيل الحالي ، بمهارة نجانو المتفوقة.

يمهد هذا الفوز الطريق أمام استمرار نجانو في الهيمنة على دوري المحترفين، حيث يترقب المشجعون بشغف ما قد يحدث بعد ذلك للنجم الكاميروني القوي. ورغم أن عودته إلى فنون القتال المختلطة كانت منتظرة منذ فترة طويلة، فمن الواضح أن نجانو لم ينته بعد ــ فهو لا يزال في بدايته.