نجاح مبهر لأول سباق تتابع "هود تو كوست" بالشرق الأوسط أقيم في دبي

وسط تضاريس محمية المرموم الصحراوية الساحرة، دونت إمارة دبي فصلاً جديداً في سجل ريادتها الرياضية العالمية، باختتام ناجح للنسخة الأولى من سباق التتابع الشهير "هود تو كوست دبي 2026". الحدث الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، استقطب أكثر من 800 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار، الذين خاضوا غمار تحدٍ استثنائي امتد لمسافة 100 كيلومتر، محولين قلب الصحراء إلى ساحة نابضة بالإصرار والعمل الجماعي.
ويعد هذا السباق تدشيناً إقليمياً مهماً لسلسلة "هود تو كوست" العالمية العريقة، التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية في ثمانينيات القرن الماضي قبل أن تغزو القارات، لتجد في دبي اليوم منصة مثالية تمزج بين عراقة التحدي وجمال الطبيعة المحلية. وقد رسم المشاركون لوحة رياضية مبهرة عبر مسارات تنوعت بين الكثبان الرملية الذهبية والطرق الممهدة، حيث توزعت الفرق على نقاط تبادل استراتيجية عززت من روح الفريق والروابط الإنسانية بين العدائين.
وفي هذا السياق، أعربت فيليسيا هوبر، الرئيسة العالمية للسباق، عن إعجابها الشديد بالمستوى التنظيمي، مؤكدة أن نسخة دبي فاقت كافة التوقعات بطاقتها الإيجابية التي حولت الحدث من مجرد منافسة رياضية إلى احتفالية عالمية بالصحة والمجتمع، وهو ما يكرس مكانة دبي كوجهة رياضية رائدة قادرة على استضافة أعقد الفعاليات الدولية بكفاءة واقتدار.
ولم يقتصر صدى السباق على الجانب الرياضي فحسب، بل امتد ليكون رافداً قوياً للسياحة الرياضية، مع توافد فرق نخبة من الولايات المتحدة والصين وأوروبا وآسيا ودول الخليج. وتعكس هذه المشاركة الدولية الواسعة التزام دبي بتعزيز الشمولية وجودة الحياة، وانسجاماً مع خططها الاستراتيجية الرامية لترسيخ أنماط العيش النشطة وجذب الاهتمام العالمي نحو محمية المرموم كوجهة رائدة للسياحة المستدامة والمغامرات الخارجية.
هذا النجاح الباهر لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم "إكس دبي" و"بطولة السلم للدراجات الهوائية"، حيث تم الالتزام بأعلى معايير السلامة والتشغيل، مما وضع بصمة مميزة لسباقات التحمل في المنطقة. ومع مشاعر الفخر التي غمرت المتسابقين عند خط النهاية، أعلن "هود تو كوست دبي" عن نفسه كلاعب أساسي في الأجندة الرياضية السنوية للدولة، مع تطلعات مستقبلية واعدة لتوسيع نطاق الحدث في النسخ المقبلة لاستيعاب الزخم العالمي المتزايد تجاه هذه التجربة الفريدة.