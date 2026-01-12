نجاح مبهر لأول سباق تتابع "هود تو كوست" بالشرق الأوسط أقيم في دبي

هذا النجاح الباهر لم يكن ليتحقق لولا تضافر الجهود مع الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم "إكس دبي" و"بطولة السلم للدراجات الهوائية"، حيث تم الالتزام بأعلى معايير السلامة والتشغيل، مما وضع بصمة مميزة لسباقات التحمل في المنطقة. ومع مشاعر الفخر التي غمرت المتسابقين عند خط النهاية، أعلن "هود تو كوست دبي" عن نفسه كلاعب أساسي في الأجندة الرياضية السنوية للدولة، مع تطلعات مستقبلية واعدة لتوسيع نطاق الحدث في النسخ المقبلة لاستيعاب الزخم العالمي المتزايد تجاه هذه التجربة الفريدة.