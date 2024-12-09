"نتفليكس" تجذب شقيقين من جنوب إفريقيا إلى سباق الفورمولا 1 في أبوظبي

بينما أعادت سلسلة "الرقصة الأخيرة" (The Last Dance) الوثائقية، التي عُرضت على نتفليكس عام 2020، إحياء ذكريات رائعة لأعظم لحظات "مايكل جوردن" في موسمه الأخير مع "شيكاغو بولز"، ألهمت سلسلة رياضية أخرى على المنصة الشهيرة شقيقين من جنوب إفريقيا للسفر من بريتوريا إلى الإمارات العربية المتحدة لحضور سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1.