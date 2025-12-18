"نبض الرياضة في دبي".. قمة عالمية تجمع أساطير الملاعب

ستستضيف دبي بعضًا من أكبر الأسماء في الرياضة العالمية في قمة الرياضة العالمية في 29-30 ديسمبر 2025، في مدينة جميرا، تحت شعار 'توحيد العالم من خلال الرياضة'.

القمة، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، تُعتبر أكبر تجمع عالمي من نوعه.

من المتوقع أن يشارك أكثر من 70 متحدثًا بارزًا، يقودهم مجموعة متميزة تضم رونالدو نازاريو، باولو مالديني، حبيب نورمحمدوف، ماني باكياو، ريجي بوش، أنس جابر ونيك سانتونستاسو، إلى جانب صناع القرار الرئيسيين في الرياضة مثل ناصر الخليفي.

ستجمع القمة التي تستمر يومين رؤساء الاتحادات الدولية ونجوم الرياضة العالميين والمستثمرين والمبتكرين والخبراء لتبادل الأفكار وتشكيل الحوار حول مستقبل الرياضة والحوكمة والابتكار ودورها المجتمعي الأوسع.

قال خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، في المؤتمر الصحفي لإطلاق القمة، إن استضافة قمة الرياضة العالمية تتماشى مع رؤية دبي طويلة الأمد لتصبح مركزًا عالميًا للقيادة والابتكار في الرياضة. وأكد على الدور المتزايد للرياضة كمحرك للنمو الاقتصادي وجودة الحياة والتماسك الاجتماعي.

وأضاف بلهول أن النسخة الافتتاحية من القمة تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لقطاع الرياضة في دبي 2033، التي يشرف عليها الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية الإماراتية ورئيس مجلس دبي الرياضي. تهدف الاستراتيجية إلى وضع دبي بين المدن الرائدة عالميًا في المواهب الرياضية والأحداث الدولية الكبرى والابتكار في القطاع.

من أبرز معالم القمة ستكون النسخة الثالثة عشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للرياضة، التي تُقام تحت رعاية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. أُطلقت الجائزة لأول مرة في 2008، وتم تحديثها مؤخرًا، وستكرم المبتكرين الرياضيين والمؤسسات والمبادرات المتميزة عبر 16 فئة، على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

مع تشكيلتها المليئة بالنجوم وجدول أعمالها الواسع، من المتوقع أن تعزز قمة الرياضة العالمية تأثير دبي المتزايد كنقطة التقاء عالمية للمجتمع الرياضي الدولي.