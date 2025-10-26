"ناغازاكي" الياباني يهيمن على بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة

قدم اللاعب الياباني المعجزة تايسي ناغازاكي أداء مذهلا في الجولة الثالثة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ السادسة عشرة للهواة يوم السبت، حيث سجل 65 ضربة تحت المعدل ليتقدم بفارق خمس ضربات قبل الجولة النهائية يوم الأحد.
ويتصدر اللاعب البالغ من العمر 16 عاما، والذي أثار إعجاب المتفرجين طوال الأسبوع بهدوءه ودقته، قائمة المتصدرين برصيد 17 ضربة تحت المعدل، وهو 199 ضربة، مما يضع نفسه على حافة التاريخ في واحدة من أكثر بطولات الجولف للهواة شهرة.
تابع ناغازاكي جولتين سابقتين بتسجيله 67 ضربة بأداء حاسم آخر في ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف. ويحتل الياباني رينتارو ناكانو، صاحب المركز الثالث العام الماضي، المركز الثاني بتسجيله 12 ضربة تحت المعدل (67، 66، 71)، بينما يتأخر عنه التايلاندي فيفا لاوباكدي بفارق ضربة واحدة في المركز الثالث بتسجيله 11 ضربة تحت المعدل (66، 69، 70).
يواصل أحمد سكيك تألقه في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مسجلاً 68 و72 و70 ضربة ليحتل المركز السادس (210). ويحتل مواطنه الإماراتي سام مولان المركز العشرين بعد تسجيله 71 ضربة ثابتة، بينما كافح ريان أحمد ليحقق 72 ضربة ليحتل المركز السابع والثلاثين بالتساوي.
بدأ ناغازاكي اليوم متأخرًا بفارق ضربة واحدة، متعادلًا بثلاث ضربات في الصدارة، لكنه سرعان ما تفوق عليه بتسجيله أربع ضربات طائر في أربع من أول سبع حفر. ورغم تسجيله ضربة بوغي في الحفرة الثانية عشرة (بار 4)، أنهى الجولة بقوة بتسجيله أربع ضربات طائر أخرى، محققًا أفضل نتيجة له في الأسبوع. وتجاوز مجموع ضرباته في 54 حفرة الرقم القياسي السابق للبطولة، وهو 14 ضربة تحت المعدل.
في وقت سابق من هذا العام، حصد ناغازاكي ميداليتين في كأس تويوتا العالمي للناشئين، وحل وصيفًا في بطولة اليابان للهواة. وكشف ناغازاكي، وهو طالب في أكاديمية تومي ناكاجيما، أنه وناكاجيما قد قطعا وعدًا بالذهاب إلى بطولة الماسترز معًا. ناكاجيما، أسطورة جولة الجولف اليابانية، فاز 48 مرة، وحقق مراكز بين العشرة الأوائل في جميع البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته الحافلة.
وقال ناغازاكي إنه يتطلع إلى كيتا ناكاجيما، الفائز باللقب في عام 2021، والذي انتصر في دبي، مستلهمًا من الأبطال السابقين.
قال ناغازاكي، الذي أشار أيضًا إلى بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة باعتبارها البطولة التي رغب بشدة في المشاركة فيها بعد انضمامه إلى المنتخب الياباني: "فاز كيتا ناكاجيما ببطولة دبي عام ٢٠٢١، لذا أرغب في السير على خطاه. سأبذل قصارى جهدي لإظهار كامل إمكاناتي، وأسعى للفوز والاستمتاع بوقتي."
في هذه الأثناء، واصل أحمد سكيك أداءه القوي، محققًا أول ضربة "بيردي" له في اليوم عند الحفرة الثانية، قبل أن يُحقق عشر ضربات "بار" متتالية في ظل رطوبة صحراوية وأقوى نسائم هذا الأسبوع. وحقق اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ضربتين "بيردي" متتاليتين عند الحفرتين 13 و14، مما رفعه مؤقتًا إلى المراكز السبعة الأولى، على الرغم من أن ضربات "بوغي" في الحفرتين 15 و16 أوقفت زخمه. لكنه استعاد عافيته فورًا، وكاد أن يُحقق ضربة "بيردي" عند الحفرة 17، قبل أن يُحقق ضربة "بيردي" أخرى، ليختتم الجولة بضربة "بار" ثابتة عند الحفرة 18.
قال سكيك بعد جولته: "لم أحقق أفضل النتائج سابقًا (في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة)، حيث أخفقتُ في التأهل. لذا، فإن تأهلي يمنحني الثقة.
كان هدفي هنا الفوز. لكن لا يزال عليك تقديم أداء جيد، والتواجد ضمن أفضل 12 لاعبًا أمر جيد جدًا،" أضاف. "المستوى مرتفع جدًا، وهؤلاء اللاعبون لاعبو غولف رائعون. لذا، من الجيد اللعب، على سبيل المثال، مع اللاعب التايلاندي تي كيه (راتشانون "تي كيه" شانتانانوات)، الفائز بالجولة الآسيوية، ومشاهدته، وقد قال إنني جيد بما يكفي لأصبح لاعبًا محترفًا. إذا كان يقول ذلك، فأنا أمتلك هذه اللعبة."
سجل جيفري لاكلاك البالغ من العمر 17 عاماً، والذي دخل التاريخ باعتباره أول لاعب لبناني يتأهل إلى نهائيات بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، 70 نقطة رائعة ليحتل المركز العشرين بالتساوي.
واصل سالم العبداللات، البالغ من العمر 13 عاماً، ممثل الأردن، أسبوعه المميز بتسجيله 73 و70 و75 جولة بمجموع 218 جولة، متعادلاً في المركز 32.
استقبلت البطولة أيضًا مجموعة من لاعبي "صقور المستقبل" التابعين لاتحاد الإمارات للجولف، والذين أتيحت لهم جولة خلف كواليس البطولة. وشهدوا أول ضربة من نوعها لهذا الأسبوع، والتي نفذها الياباني كانيشيرو كاتانو في الحفرة الحادية عشرة على مسافة 170 ياردة، أثناء لعبه إلى جانب سكايك.
سيحصل الفائز ببطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة على دعوة للمشاركة في بطولة الماسترز وإعفاء من المشاركة في البطولة المفتوحة، بينما يحصل صاحب المركز الثاني (أو الخاسرون) على مكان في سلسلة التصفيات المفتوحة. كما يحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على فرصة المشاركة في بطولة الهواة.
تبدأ مواعيد انطلاق الجولة النهائية الساعة 9:00 صباحًا، وينطلق المتصدرون الساعة 11:01 صباحًا في جولة انطلاق ثنائية. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.aacgolf.com .
نتائج الجولة الثالثة الرائدة
(7,289 ياردة، بار 72 – 62 لاعبًا نجحوا في الوصول إلى التصفيات المكونة من 36 حفرة)
ت. ناغازاكي (اليابان) – 67، 67، 65 — 199
ر. ناكانو (اليابان) – 67، 66، 71 — 204
ف. لاوباكدي (تايلاند) – 66، 69، 70 — 205
ب. داولينج (أستراليا) – 66، 72، 68 — 206
كيه إتش لي (فيتنام) – 66، 67، 73 – 206
إتش. تاكيس (أستراليا) – 67، 66، 73 – 206
شخصيات بارزة أخرى:
أ. سكيك (الإمارات العربية المتحدة) – 68، 72، 70 – 210
س. مولان (الإمارات العربية المتحدة) – 67، 76، 71 – 214
ج.لاكلاك (لبنان) – 73، 71، 70 – 214
س. العبد اللات (الأردن) – 73، 70، 75 — 218
ر. أحمد (الإمارات العربية المتحدة) – 72، 75، 72 — 219
ص. الكعبي (قطر) – 74، 75، 72 – 221
أ. الشهراني (قطر) – 75، 71، 78 – 224