"ناغازاكي" الياباني يهيمن على بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة

في هذه الأثناء، واصل أحمد سكيك أداءه القوي، محققًا أول ضربة "بيردي" له في اليوم عند الحفرة الثانية، قبل أن يُحقق عشر ضربات "بار" متتالية في ظل رطوبة صحراوية وأقوى نسائم هذا الأسبوع. وحقق اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا ضربتين "بيردي" متتاليتين عند الحفرتين 13 و14، مما رفعه مؤقتًا إلى المراكز السبعة الأولى، على الرغم من أن ضربات "بوغي" في الحفرتين 15 و16 أوقفت زخمه. لكنه استعاد عافيته فورًا، وكاد أن يُحقق ضربة "بيردي" عند الحفرة 17، قبل أن يُحقق ضربة "بيردي" أخرى، ليختتم الجولة بضربة "بار" ثابتة عند الحفرة 18.