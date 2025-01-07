نادي دبي لكرة السلة يعزز صفوفه بنجوم أوروبية بارزة

يصل بوتسيلي، 32 عاماً، إلى دبي بعد أن أمضى موسمين ونصف الموسم في تركيا. ومن المقرر أن يخوض مباراته الأولى يوم الأحد المقبل عندما يواجه فريقه نادي كرفينا زفيزدا في صربيا في الجولة السادسة عشرة من الدوري الأسترالي لكرة السلة.

وفي الدوري التركي لكرة السلة، بلغ متوسطه 11.2 نقطة و5.6 كرة مرتدة في المباراة الواحدة، ويعتبر دينين وشوليت وليموج وموناكو وبهجي شهير أنديته السابقة.