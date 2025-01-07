نادي دبي لكرة السلة يعزز صفوفه بنجوم أوروبية بارزة
عزز نادي دبي لكرة السلة صفوفه بالتعاقد مع نجم الوسط الفرنسي "جيري بوتسيلي" وصانع الألعاب الموهوب في أوروبا "كوستا كونديتش".
يصل بوتسيلي، 32 عاماً، إلى دبي بعد أن أمضى موسمين ونصف الموسم في تركيا. ومن المقرر أن يخوض مباراته الأولى يوم الأحد المقبل عندما يواجه فريقه نادي كرفينا زفيزدا في صربيا في الجولة السادسة عشرة من الدوري الأسترالي لكرة السلة.
وفي الدوري التركي لكرة السلة، بلغ متوسطه 11.2 نقطة و5.6 كرة مرتدة في المباراة الواحدة، ويعتبر دينين وشوليت وليموج وموناكو وبهجي شهير أنديته السابقة.
وقع البوسني كونديتش (23 عاماً) على عقد مدته ثلاث سنوات ونصف، ولكنه سيتعين عليه الانتظار حتى يرتدي قميص دبي كجزء من اتفاق يسمح له بمواصلة اللعب مع ناديه الحالي، ميجا إم آي إس، كلاعب معار لبقية الموسم.
في هذا الموسم، لعب في المتوسط 27 دقيقة في كل مباراة، وسجل 15.2 نقطة و3.4 كرة مرتدة وتمريرتين حاسمتين لفريق ميجا.
ويجلب كلا اللاعبين ثروة من الخبرة والموهبة إلى قائمة فريق دبي لكرة السلة القوية، ويشعر المدرب الرئيسي جوريكا جوليماك بالسعادة بالتعاقدات الأخيرة.
وقال: "جيري بوتسيل لاعب متعدد المهارات وسيكون ذا قيمة كبيرة لنا - سواء في الهجوم أو الدفاع. يمتلك قدرات تقنية رائعة من شأنها أن تعزز لعبتنا على أرض الملعب في نهاية الموسم، بينما نواصل سعينا للحصول على مكان في الأدوار الإقصائية".
وأضاف "يتمتع بخبرة قوية في أوروبا، حيث لعب في تركيا وفرنسا، وهو ما سيكون حاسماً بالنسبة لنا عندما نواجه أفضل أندية المنطقة في "دوري أيه بي أيه الدرجة الثانية".
وأعرب جوليماك أيضاً عن سعادته بوجود كونديتش في الفريق.
وأضاف: "ليس هناك شك في أن كوستا كونديتش هو أحد النجوم الشباب الصاعدين في كرة السلة اليوم، ونحن سعداء باختياره لدبي لكرة السلة لتكون الفصل التالي في مسيرته المهنية".
وأضاف: "بعد أن لعبنا ضده في وقت سابق من هذا الموسم، أصبح يمتلك رؤية رائعة وقدرة على التصويب تستطيع أن تخلق مشاكل للخصوم. نحن نتطلع إلى الترحيب به في نهاية الموسم كلاعب رسمي في فريق كرة السلة بدبي".
وتأتي التعاقدات الجديدة في وقت يحتل فيه فريق دبي لكرة السلة المركز الرابع في الترتيب برصيد 11 فوزاً و4 هزائم، بعد هزيمته 89-78 أمام متصدر دوري أيه بي أيه الدرجة الثانية، بودوشنوست فولي، في الجولة 15.
سيعود فريق دبي لكرة السلة مرة أخرى إلى الطريق في الجولة السادسة عشر حيث سيسافر إلى صربيا لمواجهة صاحب المركز الثاني كرفينا زفيزدا (13-2) يوم الأحد.
وسوف يعود الفريق إلى ملعب كوكا كولا أرينا في 19 يناير/كانون الثاني لخوض مباراة ضد سيدفيتا أوليمبيجا.