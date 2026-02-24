"دبي لكرة السلة".. السيادة الرياضية تعانق روح العطاء

ولم يقف الطموح عند حدود أداء اللاعبين، بل امتد ليشمل "اللاعب رقم 1"، حيث أعلن النادي عن تبرع بوجبة إضافية مقابل كل تذكرة يتم شراؤها للمباراة. هذه المبادرة، التي تأتي بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وبنك الإمارات للطعام، تحول مدرجات كوكاكولا أرينا من ساحة للتشجيع إلى منصة وطنية للعطاء، لتثبت "سلة دبي" أنها ليست مجرد مشروع رياضي يغزو أوروبا، بل هي مؤسسة نابضة بروح المجتمع، تزرع الخير في كل محفل وتحول الهتافات في المدرجات إلى أمل ملموس على مائد المحتاجين.