نادي الشارقة بطلاً لآسيا في كرة اليد للمرة الأولى

وهذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها النادي هذا اللقب، وبهذا الفوز تأهل للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في يناير المقبل.