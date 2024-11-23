رياضة
نادي الشارقة بطلاً لآسيا في كرة اليد للمرة الأولى
بهذا الفوز تأهل النادي للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في يناير المقبل
توج نادي الشارقة لكرة اليد بلقب بطولة آسيا لكرة اليد بعد فوز مثير على الخليج السعودي بنتيجة 27-26 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت في العاصمة القطرية الدوحة.
وهذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها النادي هذا اللقب، وبهذا الفوز تأهل للمشاركة في بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في كرواتيا والدنمارك والنرويج في يناير المقبل.