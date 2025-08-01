"ناتاليا بانكينا": أول روسية تعبر قناة إنجلترا وتُلهم سباحي التحمل في الإمارات

أول امرأة روسية تكمل سباحة قناة إنجلترا تتحدث عن سبّاحي التحمل في الإمارات

تكتسب رياضة السباحة في المياه المفتوحة زخماً متزايداً في دولة الإمارات، حيث ينظم مجلس دبي الرياضي مجموعة من الفعاليات المفتوحة في المياه، بما في ذلك سباق لامير المفتوح للسباحة وسباق أرينا المفتوح للسباحة.

نُشر: الخميس 31 يوليو 2025، 7:53 مساءً

تم التحديث: الخميس 31 يوليو 2025، 8:59 مساءً

بقلم: ريتوراج بوركاكوتي

في الآونة الأخيرة، تصدر إلفيس علي هازاريكا، السباح الهندي المتميز، عناوين الأخبار مرة أخرى بعد إتمامه سباحة قناة إنجلترا الشهيرة، والتي تُعد تحدياً أسطورياً للسباحة في المياه المفتوحة من إنجلترا إلى فرنسا، وذلك ضمن فريق تتابعي.

هازاريكا، الحاصل على الميدالية الفضية في ألعاب جنوب آسيا في سباقي 50 و100 متر حرة، يبلغ من العمر 41 عاماً، وينشط في مجال السباحة في المياه المفتوحة منذ ثمانية أعوام.

ومن أبرز إنجازاته في السباحة التحملية القيام بسباق ذهاباً وإياباً بين كيب تاون وجزيرة روبن.

كتب هازاريكا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد قضاء الإنجاز في قناة إنجلترا: "لم تكن هذه الرحلة مجرد تحمّل أو قوة أو مياه باردة فقط — بل كانت عن النار التي تحترق داخلك، والحب والدعم المحيط بك."

السباحة التحملية في الإمارات

ننتقل الآن إلى دولة الإمارات، وهي بوتقة تنصهر فيها الثقافات ووجهة رياضية متميزة. فقد استضافت الإمارات بطولات العالم للسباحة (25 متر) في 2010 و2021، كما أنتجت سباحين تأهلوا للأولمبياد.

هل يمكننا أن نتوقع رؤية سباحي تحمل من الإمارات قادرين على مواجهة أكبر تحديات السباحة في المياه المفتوحة عالمياً؟

لو طرحت هذا السؤال على ناتاليا بانكينا، المقيمة في دبي وأول امرأة روسية تكمل سباحة قناة إنجلترا منفردة، ستشعر بتفاؤل كبير.

قالت بانكينا، التي مثلت الفريق الوطني الروسي للسباحة في المياه المفتوحة لأكثر من عشر سنوات: "ليس الأمر مستحيلاً. أنا متفائلة بأن شخصاً من الإمارات سيظهر وينجح في هذا في المستقبل."

ثم تحدثت ناتاليا عن التحديات التي تواجه من يريد أن يصبح سباح تحمل من الطراز الأول.

وقالت: "لكي تصبح سباحاً رفيع المستوى في المياه المفتوحة، عليك أن تبذل جهداً كبيراً، ويجب أن تكون قوياً ذهنياً للغاية."