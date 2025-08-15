"مينا للجولف" تستعد لإطلاق تاريخي لتعزيز المشهد بالمنطقة

من المقرر أن تعود جولة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستوى رفيع هذا العام، مما يمثل دفعة كبيرة للجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
منذ إطلاقها في عام 2011، كانت جولة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمثابة نقطة انطلاق مهمة لمحترفي الجولف والهواة الناشئين، حيث قدمت نقاط تصنيف عالمية وجوائز تنافسية وتعرضًا دوليًا ساعد اللاعبين من الشرق الأوسط وخارجه على الوصول إلى أفضل جولات اللعبة.
بعد أن تم التخلي عنها طوال موسم 2018 وتحملها عودة متقطعة في عام 2020 والتي تم قطعها مبكرًا بسبب الوباء، أصبحت جولة مينا للجولف الآن على استعداد للعودة على نطاق كامل، بهدف استعادة مكانتها كواحدة من أبرز الدوائر الاحترافية والهواة في الشرق الأوسط وإعادة بناء الزخم المفقود خلال سنوات من الاضطراب.
ويقود عملية انتعاش الجولة كيث ووترز، الرئيس التنفيذي السابق للعمليات في جولة DP World Tour وعضو مجلس إدارة التصنيف العالمي الرسمي للجولف (OWGR) منذ فترة طويلة، والذي يتولى منصب الرئيس والمفوض الجديد.
يُضيف تعيين ووترز خبرةً كبيرةً إلى الجولة الوحيدة المُعترف بها من قِبل التصنيف العالمي لجولف الرجال، ومقرها الشرق الأوسط. والآن، وبعد أكثر من أربعة عقود من الإدارة رفيعة المستوى في عالم الجولف، بما في ذلك دوره المحوري في إطلاق التصنيف العالمي لجولف الرجال عام ٢٠٠٤، من المتوقع أن يقود ووترز الجولة نحو حقبة جديدة طموحة.
سيضم موسم 2025/2026 12 فعالية، تُفتتح في البرتغال بعد دورة تأهيلية في نوفمبر للاعبين غير المعفيين. وتجري حاليًا محادثات مع كلٍّ من جولة موانئ دبي العالمية وجولة هوتيل بلانر لإنشاء مسار تطوير رسمي، يتيح لأفضل لاعبي جولة جولف مينا الوصول المباشر إلى دورة تأهيل جولة موانئ دبي العالمية وجولة هوتيل بلانر.
ووترز يدعم إحياء الجولة
قال ووترز: "يسعدني المشاركة في إعادة إطلاق جولة مينا للجولف. تتمتع هذه الجولة بإمكانيات هائلة، وتُمثل مسارًا حيويًا للاعبي الجولف، ليس فقط من الشرق الأوسط، بل عالميًا أيضًا.
"لقد شهدنا بالفعل قصص نجاح مثل روبرت ماكنتاير، الذي تقدم من جولة الجولف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى الفوز بألقاب مرموقة مثل بطولة RBC Canadian Open في جولة PGA وبطولة Genesis Scottish Open في جولة DP العالمية."
وأشاد ماكنتاير، الفائز مرتين ببطولة دي بي العالمية للجولف والذي يحتل المركز الثاني في تصنيف كأس رايدر الأوروبي، بتأثير الجولة على مسيرته المهنية.
قال اللاعب الاسكتلندي: "فتحت لي جولة مينا للجولف آفاقًا جديدة، وعلمتني الفوز، وأعدتني لتحديات جولة موانئ دبي العالمية وجولة رابطة محترفي الجولف. أنا متحمس لرؤيتها تعود، ومنح الجيل القادم من اللاعبين نفس الفرص التي أتيحت لي".
وضع OWGR، وزيادة الجوائز
تحت قيادة ووترز، سوف تحتفظ الدائرة المتجددة بأهليتها للتصنيف العالمي لأرفع بطولات الجولف في حين تزيد بشكل كبير من قيمة الجوائز مع كل حدث.
يسرنا أن تبقى جولة مينا للجولف جولةً مؤهلةً لتصنيف الجولف العالمي الرسمي، بالإضافة إلى جوائز مالية قدرها 100,000 دولار أمريكي لكل فعالية. ستُقام كل بطولة على 54 حفرة، وتضم تصفيات من 36 حفرة لأفضل 60 لاعبًا وتعادلًا، ويحصل الفائز على 18,000 دولار أمريكي.
ريحان توماس هو أحد أبرز المواهب في جولة مينا للجولف، ودليل على امتدادها خارج المنطقة. تصدّر لاعب الجولف الهندي، المولود والمُنشأ في دبي، عناوين الصحف عام ٢٠١٦ عندما أصبح، وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، أول هاوٍ يفوز ببطولة من جولات مينا للجولف، وهي بطولة خور دبي المفتوحة. وفي العام التالي، لفت أنظار العالم بتسجيله تسع ضربات "بيردي" متتالية، مُعادلاً بذلك الرقم القياسي العالمي خلال البطولة نفسها.
يتنافس توماس حاليًا في جولة كورن فيري التنموية في الولايات المتحدة،