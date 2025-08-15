"مينا للجولف" تستعد لإطلاق تاريخي لتعزيز المشهد بالمنطقة

ريحان توماس هو أحد أبرز المواهب في جولة مينا للجولف، ودليل على امتدادها خارج المنطقة. تصدّر لاعب الجولف الهندي، المولود والمُنشأ في دبي، عناوين الصحف عام ٢٠١٦ عندما أصبح، وهو في السادسة عشرة من عمره فقط، أول هاوٍ يفوز ببطولة من جولات مينا للجولف، وهي بطولة خور دبي المفتوحة. وفي العام التالي، لفت أنظار العالم بتسجيله تسع ضربات "بيردي" متتالية، مُعادلاً بذلك الرقم القياسي العالمي خلال البطولة نفسها.