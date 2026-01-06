ميلينا منديز تفتتح مهرجان محمد بن راشد للقدرة بلقب "سباق السيدات"

وفي يوم الثلاثاء، وتحت ظروف مثالية لسباق التحدي لمسافة 120 كم عبر رمال الصحراء والمسارات، قدم الجواد "غولدستريم" بقيادة منديز وتحت إشراف المدرب محمد أحمد السبوسي، أداءً مثالياً تقريباً. وسجل الثنائي متوسط سرعة بلغ 27.51 كم/ساعة، منهيين السباق في زمن قدره أربع ساعات و21 دقيقة و45 ثانية (4:21:45). وحلت في المركز الثاني زميلتها في فريق M7، شما درويش الشحي، على صهوة "إس دبليو إكران" (4:24:49)، بينما حصلت سارة محمد على المركز الثالث على متن "روشوز ليوتنانت" بزمن قدره 4:25:11.