ميلينا منديز تفتتح مهرجان محمد بن راشد للقدرة بلقب "سباق السيدات"

رسمت فارسة القدرة المتميزة، ميلينا منديز، ملامح النسخة التاسعة عشرة من مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة، مظهرة مهارة واستراتيجية وقوة تحمل عالية للفوز بالحدث الافتتاحي للمهرجان في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، وذلك يوم الثلاثاء 6 يناير.
ومن خلال مشاركتها في سباق السيدات برعاية "عزيزي للتطوير العقاري"، تمكنت الفارسة المقيمة في الأرجنتين من التغلب على تأخرها في البداية على صهوة الجواد "غولدستريم" المملوك والمدرب من قبل "إسطبلات M7 للقدرة"، لتسيطر على مسار السباق الشاق الممتد لمسافة 120 كم والموزع على أربع مراحل، منهيةً السباق بفارق زمني تجاوز ثلاث دقائق عن بقية المنافسين في ميدان قوي.
وغالباً ما تُوصف رياضة القدرة بأنها المعادل الفروسي لماراثون البشر، حيث تتحدى كلاً من الخيل والفارس عبر مسافات طويلة، مختبرةً المرونة، والقدرة على إدارة السرعة، والشراكة مع الخيل.
ويُعد مهرجان القدرة، الذي انطلق في عام 2008، أرقى حدث للقدرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحتفي بإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كفارس، ورؤيته في تعزيز هذه الرياضة محلياً ودولياً من خلال جذب أفضل الفرسان والخيول في العالم.
ويُعتبر الشيخ محمد نفسه شخصية مرموقة ومحتفى بها في عالم رياضة القدرة، وليس مجرد راعٍ لهذه الرياضة؛ ففي عام 2012، فاز بلقب الفردي في بطولة العالم للقدرة التابعة للاتحاد الدولي للفروسية، وساهم في قيادة فريق الإمارات للفوز باللقب في "إيوستون بارك" بالمملكة المتحدة.
وفي يوم الثلاثاء، وتحت ظروف مثالية لسباق التحدي لمسافة 120 كم عبر رمال الصحراء والمسارات، قدم الجواد "غولدستريم" بقيادة منديز وتحت إشراف المدرب محمد أحمد السبوسي، أداءً مثالياً تقريباً. وسجل الثنائي متوسط سرعة بلغ 27.51 كم/ساعة، منهيين السباق في زمن قدره أربع ساعات و21 دقيقة و45 ثانية (4:21:45). وحلت في المركز الثاني زميلتها في فريق M7، شما درويش الشحي، على صهوة "إس دبليو إكران" (4:24:49)، بينما حصلت سارة محمد على المركز الثالث على متن "روشوز ليوتنانت" بزمن قدره 4:25:11.
كانت المرحلة الأولى التي بلغت مسافتها 40 كم مكثفة بشكل خاص؛ حيث بدأت منديز و"غولدستريم" في المركز الثامن، خلف مريم أحمد التميمي من "إسطبلات زعبيل" على صهوة "كاسلبار شينداغا". لكن خبرتهن وذكاء القدرة لديهن برز سريعاً مع تقدمهن في المرحلة الثانية، ليحافظن على الصدارة فيما تبقى من السباق، تاركين لبقية المنافسين فرصة ضئيلة فقط للحاق بهن.
كما حققت الشحي و"إس دبليو إكران" عودة لافتة من المركز الثامن والعشرين في المرحلة الأولى، لتتقدم بثبات في قائمة الترتيب وتنتزع المركز الثاني.
وعلى الرغم من بلوغها 21 عاماً فقط، تعمل ميلينا على بناء سجل إنجازات مثير للإعجاب يشمل الفوز بسباق السيدات في مهرجان دبي لولي عهد دبي للقدرة (2025) وكأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان للقدرة للسيدات لمسافة 100 كم في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، أبوظبي.
وقام ميرويس عزيزي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي، بتسليم الكؤوس للفائزين، إلى جانب أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، والدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق.
ويستمر المهرجان بسباقات أخرى رفيعة المستوى: مسابقة الإسطبلات الخاصة (120 كم) يوم الأربعاء، وكأس جميلتي للقدرة للأفراس (120 كم) يوم الخميس، قبل أن يختتم بالحدث الأبرز وهو كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة (160 كم) يوم السبت 10 يناير، والمخصص لنخبة الفرسان.