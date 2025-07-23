ميسي يقود حلم الأرجنتين في كأس العالم 2026... وشرقُ المتوسّط جزء من الحكاية

بعد أقل من عام من الآن، سيقود النجم ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين في نهائيات كأس العالم 2026 (11 يونيو - 19 يوليو 2026) في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، على أمل مساعدة عمالقة أمريكا الجنوبية على أن يصبحوا أول فريق منذ منافسيهم العظماء البرازيل في عام 1962 يدافع عن اللقب الكبير.

وأثارت مشاركة ميسي في نهائيات كأس العالم العام المقبل تكهنات مكثفة حيث سيبلغ مهاجم برشلونة السابق 39 عاما عندما تدخل البطولة أسبوعها الثاني في أمريكا الشمالية.

لكن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الذي وقع شراكة مع لولو للصرافة في دبي يوم الثلاثاء، أعلن أن الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات عازم على قيادة الفريق مرة أخرى في ما قد يكون ظهوره السادس في كأس العالم.

ميسي، الذي قاد الأرجنتين إلى لقبها الأول في كأس العالم بعد 36 عامًا من الحزن بفوزه المثير على فرنسا في نهائي قطر 2022، يلعب الآن في الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث سجل عددًا كبيرًا من الأهداف لصالح إنتر ميامي.

لكن هذا العام، لم تكن الأمور سهلة بالنسبة لميسي مع المنتخب الأرجنتيني، إذ غاب عن خمس مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بسبب الإصابة.

ولعبت الأرجنتين، التي اعتمدت بشكل كبير على عبقرية ميسي لتحقيق انتصارها الذي لا ينسى في قطر، بشكل رائع حتى في غياب نجمها حيث تغلبت على البرازيل 4-1 لتضمن مكانها في كأس العالم المقبلة.

ونجح المدرب ليونيل سكالوني، الذي كان حاضرا أيضا في المؤتمر الصحفي في دبي يوم الثلاثاء، في بناء فريق قادر على اللعب بنفس القدر من التميز حتى في غياب ميسي عن الملعب.

لكن لياندرو بيترسن، المدير التجاري والتسويقي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، ظل واثقا من دور ميسي في كأس العالم المقبلة.

قال بيترسن للصحفيين في دبي يوم الثلاثاء: "ميسي يلعب بشكل رائع مع ناديه (إنتر ميامي)، وسيظل دائمًا اللاعب الأهم بالنسبة لنا. لذا، نعم، سيشارك في كأس العالم العام المقبل. ستكون الأرجنتين أقوى بوجود ميسي في الفريق".

ورغم أن سكالوني لم يجيب على أسئلة حول كرة القدم وكأس العالم، إلا أن مدافع وست هام السابق كان سعيدًا بالتواجد في دبي لحضور حفل توقيع الشراكة بين لولو إكستشينج واتحاد كرة القدم الأرجنتيني.

قال المدرب البالغ من العمر 47 عامًا: "تتمتع الأرجنتين بمكانة مرموقة في عالم كرة القدم. هذه الرياضة جزء من حياتنا في الأرجنتين، ونحن سعداء جدًا بهذه الشراكة مع لولو، وهي مجموعة مرموقة للغاية في هذا الجزء من العالم".

وأكد بيترسون على مشاعر سكالوني، مؤكدا على أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لأبطال العالم ثلاث مرات.

قال بيترسن: "الشرق الأوسط هو موطننا الثاني، لأننا فزنا بكأس العالم في قطر، وكانت أول بطولة كأس عالم لنا بعد 36 عامًا. لذا، سيظل الشرق الأوسط جزءًا كبيرًا من تاريخ الأرجنتين".

وهذه شراكة بالغة الأهمية مع لولو، إذ نتطلع إلى توسيع عملياتنا العالمية. نقدّر هذه الشراكة، ونأمل أن تكون بداية رحلة موفقة لنا.

وبموجب الاتفاق مع مجموعة لولو المالية القابضة، سيصبح الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم الشريك الرسمي للمجموعة في 10 دول.

وقال أديب أحمد، مؤسس ومدير عام شركة لولو المالية القابضة، إن انضمام AFA إلى الشركة كان أكثر من مجرد قرار تجاري.

قال أحمد: "بالنسبة لعدد لا يُحصى من المشجعين، يُمثل المنتخب الأرجنتيني أكثر من مجرد كرة قدم، بل يرمز إلى الأمل والصمود والفرح. هذه هي المشاعر نفسها التي تُشكل مسارات عملائنا اليومية، الذين يستخدمون خدماتنا لرعاية عائلاتهم وبناء مستقبل أفضل. هذه الشراكة هي احتفال بهذه الروح المشتركة".