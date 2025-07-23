ميسي في مباراة ودية تاريخية متوقعة في "كيرالا" الهندية

قال مسؤول كرة قدم أرجنتيني في دبي يوم الثلاثاء إن ولاية كيرلا في جنوب الهند، المهووسة بكرة القدم، قد تحصل على فرصة لمشاهدة المنتخب الأرجنتيني يلعب مباراة ودية على أرضها.

تجري حكومة ولاية كيرالا محادثات مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشأن حقوق استضافة مباراة دولية ودية يشارك فيها فريق ليونيل ميسي الفائز بكأس العالم مع الأرجنتين.

ورغم عدم وجود تأكيدات بشأن مباراة الأرجنتين في كيرالا، قال لياندرو بيترسون، المدير التجاري والتسويقي في اتحاد كرة القدم الأرجنتيني، إنهم لم يفقدوا الأمل بعد في جلب عمالقة أمريكا الجنوبية للعب مباراة كرة قدم في الهند.

قال بيترسن بعد توقيع اتفاقية شراكة مع لولو في دبي يوم الثلاثاء: "نأمل أن نلعب في كيرالا. المحادثات جارية مع الوزراء".

أعلم أن لدينا قاعدة جماهيرية واسعة في الهند، وخاصة في كيرالا. سيكون من الرائع اللعب أمام جماهيرنا. لم نتوصل إلى اتفاق بعد، لكننا نجري محادثات مع وزرائهم.

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