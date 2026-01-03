"ميدان 2026".. أحلام الكأس تبدأ بانتصارات مثيرة وتحطيم للأرقام القياسية

آل كريسفورد يقتنصون الذهب

السباق الرئيسي للأمسية، "جبل علي ميل" (الفئة الثانية)، ذهب لصالح الجواد "قدوة"، الذي منح المدربين سايمون وإد كريسفورد فوزهما الثاني على التوالي في هذا السباق، وأثار على الفور نقاشات حول أهداف أكبر بكثير.

بقيادة واثقة من فارس السباقات الكبرى جيمس دويل، ركض "قدوة" بسلاسة قبل أن يندفع بقوة في الأمتار الأخيرة، في أداء لمّح إلى إمكانيات أكبر مستقبلاً.

وقال دويل، الذي كرر إنجازه لعام 2020 على صهوة "زاكوسكي" لجودولفين: "لقد كان سباقاً ممتعاً. كان لدي مساحة كافية للاندفاع عندما أردت ذلك. لقد كان ثابتاً للغاية على مر السنين ويضع رأسه في المقدمة عندما يتطلب الأمر".

والسؤال البديهي الآن هو ما إذا كان "قدوة" سيسير على خطى أمه "سجعة"، الفائزة بسباق دبي ترف عام 2013. وأضاف دويل: "سيكون الأمر بمثابة قفزة في المستوى مقارنة بالمنافسين الذين واجههم الليلة، مع وجود خيول يابانية وغيرها، لكني واثق أنه سيقدم سباقاً قوياً".

أما المدرب إد كريسفورد فقد كان أكثر تفاؤلاً، مستحضراً التاريخ العميق لوالده سايمون مع سباق "دبي ترف" خلال سنوات عمله مديراً لسباقات جودولفين، عندما فاز الإسطبل بهذا السباق (1800 متر) أربع مرات متتالية بين عامي 1997 و2000.

وقال كريسفورد الابن: "الفوز بالطريقة التي حققها اليوم كان مرضياً حقاً. لقد استقر هنا بشكل جيد ولديه أشياء أكبر وأفضل تنتظره نأمل ذلك. سيتعين علينا التحدث مع الشيخ أحمد (بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس شرطة ودبي والأمن العام) والفريق ثم نقرر المدى الذي يمكننا الوصول إليه، وما إذا كنا سنستهدف أمسية كأس العالم".

ولاحقاً، حقق آل كريسفورد ودويل ثنائية (دبل) عندما اندفع "ميدان" بقوة ليفوز بسباق "زوهو هانديكاب" الختامي لمسافة 2800 متر. "ميدان"، الذي حل في مراكز متقدمة في كأس ملبورن العام الماضي، أثبت قوته متفوقاً على "بيرديت رود" و"نايت ووكر".

وقال دويل عنه: "إنه حصان رفيع المستوى، لم يركض بشكل سيئ في أستراليا لكن المسافة كانت طويلة بعض الشيء عليه في كأس ملبورن. أظهر جودته في الخط المستقيم الليلة. سيتناقش الفريق حول ما يودون فعله، لكن شعوري يميل نحو العودة لمسافة الميل ونصف الميل".