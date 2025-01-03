"ميدان" يشهد سباق سيف الشرف تكريماً لإنجاز وطني مميز
يستضيف نادي دبي لسباق الخيل، الجمعة، أمسية استثنائية على مضمار ميدان تحت عنوان «سيف الشرف»، احتفالاً بتخرج الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم من أكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية، حيث حصل على سيف الشرف وسيف التفوق.
ويعد هذا الحدث تكريماً لإنجاز وطني يعكس روح التميز والريادة التي يجسدها شعب دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويتضمن الحدث ثمانية سباقات مثيرة، أبرزها سباق زعبيل مايل (المجموعة الثانية) الذي يضم مجموعة قوية من الخيول ذات المستوى العالمي، وسباق دوباوي ستيكس (المجموعة الثالثة).
وتشهد ليلة السباق أيضاً سباقات تحمل اسمي «سيف الشرف» و«سيف التميز» احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية التي تعكس روح التميز في دولة الإمارات.
وقال الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل: "إن ليلة سباق سيف الشرف ليست مجرد احتفال بإنجاز فردي، بل هي تعبير عن القيم التي تحدد طموح دولة الإمارات العربية المتحدة وعملها الجاد وتفانيها".
"يسلط هذا الحدث الضوء على أهمية الاستثمار في شبابنا ويحتفل بإنجازات الشيخ محمد الذي يعد قدوة للجيل القادم. ونحن سعداء بأن يكون مضمار ميدان هو المكان الذي سيقام فيه هذا الاحتفال الفريد من نوعه".
سيكون الحدث الرئيسي هو سباق زعبيل مايل جي ٢ (تحت رعاية بي إتش آي أدفرتايزينغ)، حيث يسعى سان دوناتو لمضاهاة إنجاز سيكيورتي تشيك، الفائز الوحيد بالسباق مرتين حتى الآن. بعد أن حقق فوزاً العام الماضي تحت إشراف دوغ واتسون، أصبح الآن في يد مايكل كوستا، وقدم بداية واعدة في الحظيرة عندما حل ثانياً في تحدي بيزنس باي المدرج في آخر مشاركة له.
قال المدرب: "نحن راضون جداً عنه. أشركناه في أول سباق لنا وهو ما زال في مرحلة بناء لياقته البدنية، ولكننا أردنا أن نساعده في تحسين حالته البدنية. لقد تحسن بشكل جيد وسوف يستمر في التحسن مع زيادة المسافة."
"يبدو أن السباق أصبح أقوى من العام الماضي، لكن الحصان في حالة جيدة جداً."
ويتضمن السباق المكون من تسعة خيول، اثنين تحت إشراف تشارلي آبلبي، هما أوتومان فليت ونوبل داينستي، في حين يشارك رويال دبي الذي يدربه لوسيا بوتي، وكان قد حل في المركز الثالث في سباق جي ٢ الراشدية في آخر سباق له.
وقال: "يبدو رويال دبي رائعاً بعد أدائه الاستثنائي في المجموعة الثانية. إنها فترة راحة قصيرة بين سباقين تنافسيين للغاية، لكنه مستعد للتحدي".
يعد "توز" أسرع خيل في السباقات القصيرة على الرمال في الإمارات، حيث تابع نجاحه في سباق دبي جولدن شاهين جي ١ بفوز آخر مهيمن في سباق جارهود سبرينت المدرج الشهر الماضي.
يخوض سباق جي3 دوبافي ستيكس (برعاية بينغاتي ديڤيلوبرز) على مسافة 1200 متر على الرمال مدافعاً عن لقبه، وقد نجح في إبعاد جميع المنافسين ما عدا خمسة.
"يعتبر "توز" أحد أسرع الخيول في العالم وهو في حالة جيدة. إنه في حالته الطبيعية لذا كل شيء على ما يرام معه"، حسبما أفاد المدرب بوبات سيمار، الذي فاز أيضاً بهذا السباق في عام 2023 مع سويسرا.
ومن بين منافسي توز، ديسبيريت هيرو، الذي يخوض أول سباق له على المضمار الترابي لصالح سالم بن غدير بعد أن تدرب في المملكة المتحدة على يد جاك تشانون، وكولور أب، الذي حل ثانياً خلف توز في سباق القرهود. كما يستغل ستروب، الذي بدا غير محظوظ في أول سباق له في ميدان، فرصته أيضاً مع سيمون وإد كريسفورد.
وقال بن غدير: "لم يشارك ديسبريت هيرو سوى مرة واحدة منذ وصوله. لقد قدم أداءً جيداً على أرض ناعمة وثابتة في أوروبا وأنا سعيد به حقاً - إنه حصان لطيف ويمكنه أن يتطور ليصبح أحد أفضل العدائين هنا".
"سباق نهاية هذا الأسبوع هو مجرد نقطة بداية بالنسبة له، حيث سيكون السباق صعباً مع وجود البطل الخارق توز. لكنه سيكون حصاناً رائعاً للغاية، خاصة على مسافة خمسة فرلنج."
ومن بين الأحداث الأخرى التي تقام على المضمار الترابي سباق الإمارات العربية المتحدة 2000 غينيز (برعاية كنتاكي ديربي) الذي اجتذب 13 حصاناً، بما في ذلك المهرة أريجاتو جوزيماسو التي يدربها بن غدير. وكانت أريجاتو قد حققت فوزاً ساحقاً في أول مشاركة لها، لكنها فشلت في آخر مشاركة لها بسبب اشتباه بإصابتها بالقوباء الحلقية، ويجب عليها الآن أن تنطلق من مسافة بعيدة في 11 سباقاً.
وقال المدرب بن غدير: "بصراحة، لا نريد حقاً أن ننافس على الفوز بالسباقات، ولكن يتعين علينا ذلك لأنه فاتتنا فرصة التأهل لسباق شاهاما. أود الوصول إلى سباق كوكوا بيتش مع وجود سباقين في جعبتها؛ على الأقل سباقين لمسافة سبعة فرلنج، قبل أن نبدأ في سباق الميل".
"لديها الإمكانية والجودة للتنافس ضد الذكور، لكنني كنت أفضل لو كان ترتيبها في السحب هو الرقم ستة أو سبعة.".
ويشارك في المنافسة أريجاتو جوزايماسو اثنان من الخيول المولودة في نصف الكرة الجنوبي والتي تدربها جوليو أولاسكوغا؛ دون فاكارو، الفائز باثنين من ثلاثة سباقات في ماروناس بأوروجواي، ونام فريك، الفائز بثلاثة من ستة سباقات.