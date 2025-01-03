"ميدان" يشهد سباق سيف الشرف تكريماً لإنجاز وطني مميز

ومن بين منافسي توز، ديسبيريت هيرو، الذي يخوض أول سباق له على المضمار الترابي لصالح سالم بن غدير بعد أن تدرب في المملكة المتحدة على يد جاك تشانون، وكولور أب، الذي حل ثانياً خلف توز في سباق القرهود. كما يستغل ستروب، الذي بدا غير محظوظ في أول سباق له في ميدان، فرصته أيضاً مع سيمون وإد كريسفورد.