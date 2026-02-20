ميدان الأحلام.. "بالانشين" و"الطريق إلى كنتاكي" يرسمان ملامح ليلة كأسِ دبي العالمي

اجتماع كرنفال دبي للسباقات يوم الجمعة في ميدان يمثل خطوة مهمة أخرى على الطريق إلى ليلة كأس دبي العالمي، حيث تقدم ثلاثة سباقات مصنفة كلاً من المكانة والفرصة للخيول لإثبات أنها تنتمي إلى أكبر مسرح في غضون ستة أسابيع.

يتصدر البطاقة سباق بالانشين ستيكس من الفئة الثانية، وهو سباق على العشب لمسافة 1800 متر للمهرات والأفراس، وقد أصبح أحد السباقات الرئيسية في منتصف موسم الكرنفال منذ تقديمه في ند الشبا عام 2004.

سمي السباق تكريماً لبطلة جودلفين’s الرائعة في سباقي أوكس وديربي الأيرلندي عام 1994، بالانشين، وقد كان السباق منذ فترة طويلة عرضاً للمهرات عالية الجودة في المسافات المتوسطة، ويشكل بانتظام ترتيب الأفضلية للسباقات المستقبلية في الكرنفال.

تضع نسخة هذا العام الضوء مرة أخرى بقوة على معسكر جودلفين، حيث يستعد سعيد بن سرور وتشارلي أبلبي لتجديد منافسة مألوفة في سباق هيمنت عليه عملياتهما لسنوات.

يدفع بن سرور بـ دبي بيتش الفائزة بسباق كيب فيردي، والتي تملك بالفعل أداءً متفوقًا على العديد من هؤلاء المنافسين، بالإضافة إلى دبي تريجر، التي حلت ثالثة في نفس السباق ومن المرجح أن تستفيد من زيادة المسافة. أفاد المدرب أن كلتا المهرتين تدربتا جيدًا منذ مشاركتهما الأخيرة ويأمل أن تجلب المسافة الإضافية مزيدًا من التحسن إذا استقرتا بهدوء في البداية.

“خرجت دبي بيتش ودبي تريجر من سباق كيب فيردي بحالة جيدة وتعملان بشكل جيد،” قال بن سرور، الذي فاز بهذا السباق أربع مرات، ولكن ليس منذ عام 2018، عندما فاز به مع بروميسينج رن.

“إنه مجال مختلف قليلاً مقارنة بالمرة الماضية، وستكون مسافة تسعة فيرلونج تجربة جديدة لكلتا مهرتي. آمل أن يتمكنا من الاسترخاء والراحة في السباق مرة أخرى، مما سيمنحهما أفضل فرصة لإكمال المسافة.”

أبلبي، الذي فاز بالسباقات الستة الأخيرة من المسابقة، يرد بـ بلو نازاري قليلة السباقات، وهي فائزة لافتة للنظر في أول ظهور لها في المملكة المتحدة وقد تكيفت جيدًا مع الظروف المحلية. يضيف ملفها غير المكشوف إثارة، خاصة ضد المنافسين الذين أثبتوا بالفعل لياقتهم في السباقات في دبي هذا الشتاء.

“كانت بلو نازاري مثيرة للإعجاب في مشاركتها الوحيدة حتى الآن،” قال أبلبي. “لقد استغرقت وقتًا للتأقلم مع الظروف في دبي، لكنها أصبحت في أفضل حالاتها مؤخرًا. لا أتوقع أي مشاكل مع زيادة المسافة، على الرغم من أنها ستواجه بعض المهرات الجيدة التي شاركت بالفعل هذا الشتاء.”

بالإضافة إلى السباق الرئيسي، يحمل الاجتماع أهمية موسمية أوسع. يوفر سباق الإمارات أوكس نقاطًا تأهيلية قيمة نحو سباق كنتاكي أوكس، مما يمنح المهرات البالغة من العمر ثلاث سنوات مسارًا دوليًا واضحًا، بينما كان كأس ند الشبا على مسافة 2810 أمتار تاريخيًا نقطة انطلاق لأفضل الخيول التي تجيد المسافات الطويلة؛ وقد فاز الفائز في العام الماضي، دبي فيوتشر، بكأس دبي الذهبي في ليلة كأس دبي العالمي.

في سباق المسافات الطويلة، يصل صانواي، الذي يتمتع بلياقة جيدة، بعد فوزه في نفس المسار والمسافة ويبدو معيارًا رئيسيًا مقابل مزيج من الخيول ذات الأداء المثبت والأنواع المتطورة مثل سوراباد.

فازت جودولفين بهذا السباق تسع مرات متتالية، وسيحاول أبلبي الحفاظ على هذا الرقم القياسي مع باي ذا بوك، الفائز هنا قبل مشاركتين.

“فاز باي ذا بوك بشكل جيد في مشاركته الأولى في ميدان لكنه خيب الآمال في سباق دبي ميلينيوم ستيكس، عندما لم يظهر أي شيء بعد ذلك بخلاف احتمال العودة إلى مسافة ميل وربع،” قال أبلبي. “لقد خرج من السباق بخير، وكنا نفكر في زيادة مسافته إلى هذا النوع من المسافات في مرحلة ما. نحن نغامر الآن وسنكون أكثر حكمة بعد ذلك.”

يكتسب السباق السابع، سباق الطريق إلى كنتاكي ديربي المصنف (الباستكية سابقًا)، أهمية إضافية هذا العام حيث يقدم نقاطًا تأهيلية رسمية نحو كنتاكي ديربي، مع منح 20 نقطة للفائز، و10 للوصيف، وستة للمركز الثالث.

اجتذب السباق مجموعة تنافسية من الخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات تسعى لتعزيز مؤهلاتها الدولية والاقتراب من رحلة محتملة إلى تشرشل داونز.

يقدم المدرب بوبات سيمار فريقًا قويًا من خمسة خيول، يتصدرهم سلوم. عاد المهر بقوة بعد انسحابه من البداية في ظهوره الأول المخطط له في ديسمبر ليسجل فوزًا مريحًا بمسافة 1600 متر قبل ثلاثة أسابيع، مما وضعه بقوة في دائرة المنافسة لهذه القفزة في الفئة.

“سلوم يقدم أداءً رائعًا، وأعتقد أنه خرج من السباق الأخير بشكل جيد حقًا،” قال سيمار. “إنه جاهز للانطلاق مرة أخرى واغتنام فرصته، لكنني آمل أن يتصرف بشكل جيد في البوابة – هذا هو الأهم.”

تعزز البعد الدولي بوجود متنافسين أوروبيين من بين الـ 13 المعلن عنهم، أبرزهم الحصان نايت أوف جلوري الذي يدربه ديفيد مينويسييه، والذي أنهى السباق في المركز السادس المحترم خلف الفائز النهائي بسباق الإمارات 2000 غينيز، سيكس سبيد، عندما شوهد آخر مرة في يناير. وقد اعتبر هذا الأداء بمثابة جولة تعليمية، حيث يتوقع الملاك تحسنًا على مسافة أطول.