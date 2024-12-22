"ميجر تايم" يصنع التاريخ في "ميدان" بفوزه بسباقين

كان هذا الحصان البالغ من العمر خمس سنوات، والذي تدرب على يد بوبات سيمار، قد احتل المركز الثاني في آخر ثلاث مشاركات له، بما في ذلك سباق جودلفين مايل ج2، وكان يشعر بالإحباط بعض الشيء. حتى الآن. وبفضل التغيير المغامر في التكتيكات من قبل الفارس تادغ أوشيا، انطلق من المقدمة وأصبح أفضل كلما تقدم، حيث انطلق بسرعة في المسار المستقيم وتغلب على أوتو بان، صاحب المركز الثاني في ديربي الإمارات العربية المتحدة، بفارق 12 طولًا.