"ميجر تايم" يصنع التاريخ في "ميدان" بفوزه بسباقين
حقق "ميجر تايم" إنجازاً تاريخياً في الاجتماع الختامي لهذا العام في مضمار ميدان لسباق الخيل عندما أصبح أول حصان يفوز بسباقين لسباقات الفئة الثانية "الراشدية" (برعاية إعمار).
كان الحصان "ميجر تايم" الفائز بسباقين من الفئة الأولى هو الحصان الأفضل في السباق على الورق، وقد أثبت ذلك هنا. فقد انطلق بقوة من المقدمة، ففاز بفارق سبعة أطوال عن كايرو وحطم الرقم القياسي للمضمار الذي سجله Just A Way في عام 2014، حيث قطع مسافة 1800 متر على العشب في دقيقة و45.11 ثانية.
وكان الفوز الرابع في هذا السباق للمدرب تشارلي آبلبي، والثالث للفارس ويليام بويك، الذي أبدى قلقه من أن حصانه أدى السباق بشكل "جيد للغاية".
وقال "لقد شعرت بأن الأمر كان جيدًا بعض الشيء! إنه يتمتع بروح تنافسية عالية وكنت سعيدًا بالقيادة معه، لكننا لم نكن بحاجة إلى تقديم أداء كبير للفوز. ولكن هذا ما تحصل عليه معه؛ إنه حصان مليء بالطاقة والحيوية.
"لقد أثبت نفسه على أعلى مستوى هنا وفي أمريكا - إنه حصان من الطراز الأول ونأمل أن يكون هناك بعض التحسن نتيجة لذلك."
وفي حين سارت سباقات الراشدية وفق السيناريو، شهد سباق آل مكتوم مايل (ج2) الذي ترعاه إعمار، وقيمته مليون درهم، مفاجأة صغيرة عندما تغلبت مشتري على بعض الأسماء الكبيرة.
كان مشتري، الذي يدربه مايكل كوستا، شجاعًا عندما فاز بسباق دبي كريك مايل في المرة الأخيرة، لكنه كان حاسمًا هنا تحت قيادة بن كوين، حيث فرض سرعته ووسع المسار المستقيم ليحقق فوزًا مريحًا بفارق ثلاثة أطوال على قريب. واضطر أرتوريوس وكلابتون اللذان حظيا بشهرة واسعة إلى الاكتفاء بالمركزين الثالث والخامس على التوالي.
وقال كوين عن الفائز: "لقد خرج من سباق دبي كريك مايل بشكل جيد حقًا. لقد كان أقوى في المنزل، وشعر بالانتعاش، وكنا واثقين جدًا عند دخول السباق. كان هناك حصانان يتحدثان، لكننا لم نكن لنستبدل فتانا".
"إنه مرتاح في مسافة ميل واحد لكن نسبه يشير إلى أنه قد يصل إلى مسافة أبعد."
وفي وقت لاحق، أكمل كوستا وكوين ثنائية عندما تفوق كفاف على زميله في الإسطبل أساسي في سباق دبي ريسينغ كلوب كلاسيك، على مسافة 2400 متر على العشب.
"ووك أوف ستارز" يضع كأس دبي العالمي على راداره
وتلقى فوز مشتري في سباق دبي كريك مايل دفعة أخرى عندما حقق صاحب المركز الثاني ووك أوف ستارز فوزاً ساحقاً في سباق ليستد ذا انتصار (برعاية إعمار).
كان هذا الحصان البالغ من العمر خمس سنوات، والذي تدرب على يد بوبات سيمار، قد احتل المركز الثاني في آخر ثلاث مشاركات له، بما في ذلك سباق جودلفين مايل ج2، وكان يشعر بالإحباط بعض الشيء. حتى الآن. وبفضل التغيير المغامر في التكتيكات من قبل الفارس تادغ أوشيا، انطلق من المقدمة وأصبح أفضل كلما تقدم، حيث انطلق بسرعة في المسار المستقيم وتغلب على أوتو بان، صاحب المركز الثاني في ديربي الإمارات العربية المتحدة، بفارق 12 طولًا.
قال سيمار: "لقد كان دائمًا من تلك الخيول التي تتولى زمام المبادرة ثم تتوقف. ولكن منذ آخر سباق خاضه، كنا دائمًا نجعله في المقدمة. كان علينا أن نغير شيئًا ما، لأنه دائمًا ما يحتل المركز الثاني - ربما كان ليحتل المركز الثاني بعد فرانكل!
"إنه حصان موهوب للغاية ومن الرائع أن نرى ذلك يظهر أخيرًا. وهذا يمنحنا الكثير من الخيارات. أعتقد أن مسافة ميل وربع الميل [2000 متر] هي على الأرجح أفضل مسافة له. نأمل أن يعزز هذا من ثقته بنفسه ومن هنا فصاعدًا يمكن أن يكون حصانًا جيدًا حقًا."
حقق Cover Up أول فوز له مع Crisfords
أنتج أول سباق عشبي للموسم في ميدان، سباق إرتجال دبي داش لمسافة 1000 متر (برعاية إعمار)، نهاية مثيرة عندما وصل كوفر أب متأخراً ليحرم بلهيل من الفوز ويحصد أول فوز لمدربيه الجديدين سيمون وإد كريسفورد.
كان هذا الحصان البالغ من العمر أربع سنوات قد تدرب في السابق على يد جون جوسدن وقاده إلى نجاحه الأخير بويك، الذي كان على متنه مرة أخرى هنا واستطاع توقيت التحدي بشكل مثالي.
"إنه حصان يحب السرعة، وقد حصل على ذلك اليوم؛ لقد تحسن مستواه طوال السباق"، قال الفارس. "لقد اعتقدت أنه كان سباقًا جيدًا؛ لقد وضع بيلهايل وبونتوس معايير عالية، لذلك كان عليه أن يتحسن، وهذا ما فعله".
كرر بويك الحيلة ليحقق ثاني نجاح له في سباق "Business Bay Challenge" في فئة "Listed" في المساء؛ هذه المرة على "Native Approach" لصالح "Appleby". كان الجواد البالغ من العمر ثلاث سنوات يخوض مشاركته الرابعة فقط لكنه كان حاسماً على مسافة 1400 متر على العشب، حيث وصل من الخارج وتغلب على "San Donato" و"Danyah" و"Satu". قدم الأخير محاولة جريئة من المقدمة وكان ملفتاً للنظر في الهزيمة.
وقال بويك "أشيد بالحصان. لم يكن الأسرع في البداية وكان من الصعب علينا أن ننسحب نحو الخارج، لكنه استرخى في الشوط الأول. كان يمكن أن يكون كريماً بعض الشيء [حريصاً] وكان علينا أن ندخل إلى الداخل ونخرج مرة أخرى ومن الصعب الفوز عندما يحدث ذلك".
"ربما تكون رحلته المثالية ميلاً واحدًا. لقد نجح في تحقيق الفوز بشكل جيد للغاية."
أشعة الشمس مشرقة في سباق شاهاما
عانى سباق شاهاما ستيكس (برعاية إعمار) من انسحاب ملحوظ من السباق عندما انسحبت الفائزة الأولى أريجاتو جوزايماسو في وقت متأخر من السباق، لكن فلاما صن شاين، التي جاءت في المركز الثاني بعد آخر مشاركة لها، كانت سريعة في الاستفادة من ذلك.
في مسابقة 1400 متر للخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات، والتي امتطتها أوشيا، تمكنت مهرة سيمار من التغلب على الحاجز، ووضعت أجزاء سريعة وظلت قوية طوال السباق، متغلبة على كوين أزتيكا بفارق ثلاثة أطوال.
"لقد كانت محترفة للغاية"، هكذا قال أوشيا. "لقد فازت في تجربة هنا لكنها كانت غير متقنة في المرة الأخيرة. لقد قطعت خطوة كبيرة للأمام منذ تلك الليلة؛ كانت صريحة وسريعة عندما أردت ذلك. عندما تصطدم بالبوابات على التراب، فإن ذلك يجعل مهمة أي فارس أسهل".
كانت هناك مفاجأة في الجولة الأولى من بطولة مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة (برعاية إعمار) للمجموعة الأولى، عندما انقض مبيد من الخلف ليحرم المتصدر منذ فترة طويلة إيه إف ألاجاج من الانطلاق قبل خط النهاية. وفي مشاركته السابعة فقط، كان هذا هو الفوز الرابع في مسيرة جواد الدكتور جابر بيطار البالغ من العمر أربع سنوات، والذي كان يمتطيه راي داوسون.
"لم يسبق له أن جاء إلى هنا من قبل، فهو عديم الخبرة، وعندما أسرعنا حول المنعطف لم يكن يعرف حقًا كيف يطيل من سرعته من أجلي"، قال الفارس. "لكنني كنت أعلم أنه عندما حصلنا على بعض المساحة واستقمنا، سيتحسن بشكل جيد للغاية، وهذا ما فعله".
كان السباق الأخير في البطولة، سباق إعمار داون تاون دبي هانديكاب، على مسافة 1200 متر على المسار الترابي، لصالح مورنينج الذي وصل في الوقت المناسب لحرمان ميشاكيل من الفوز عند خط النهاية.
وبدا أن "ميساكل" لسالم بن غدير قد بذل ما يكفي من الجهد، لكن مورنينج عاد من الخلف بقيادة أوشيا ليسجل فوزه الثاني هذا الموسم بفارق أنف.
وقال أوشيا "لقد قفز في الهواء عندما فتحت البوابات، لكن الأضواء انطفأت. لقد جعل الأمور صعبة بعض الشيء بالنسبة له في البداية، لكنه كان يحاول التمسك بالأرض في النهاية وكان ليخسر بشكل غير محظوظ".
"لقد كانت ليلة رائعة للحظيرة وأنا في وضع محظوظ لأتمكن من توجيههم."
يأخذ ميدان الآن استراحة لمدة أسبوعين، على أن يستأنف نشاطه يوم الجمعة 3 يناير بإقامة السباقين الرئيسيين، هما سباق زعبيل مايل (ج2) وسباق دوباوي ستيكس (ج3).