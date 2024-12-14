"مو كريج" يتقدم بفارق ضربتين في بطولة رأس الخيمة للجولف
سجل "مو كريج" من نادي "جميرا جولف إستيتس" 69 نقطة رائعة في الجولة الثانية لينتزع الصدارة بفارق ضربتين قبل اليوم الأخير من بطولة رأس الخيمة العالمية للهواة للناشئين 2024.
وبعد أن حقق 71 ضربة في الافتتاح، رفع كريج الآن رصيده إلى 140 ضربة تحت المعدل، ويتصدر قائمة المتنافسين في نادي الحمراء للجولف في رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة، حيث يتطلع إلى تأمين النصر في هذا الحدث المرموق يوم الأحد.
وتعد البطولة المكونة من 54 حفرة مؤهلة لتصنيف الجولف العالمي للهواة (WAGR) لكل من الذكور والإناث. وهي مدعومة من قبل R&A، بالإضافة إلى اتحاد الإمارات للجولف (EGF) الثالث وهي مؤهلة لوسام الاستحقاق لهذا الموسم لكل من الأولاد والبنات.
وفي حديثه بعد الجولة الثانية يوم السبت، قال كريج لصحيفة خليج تايمز: "كان الفارق بين جولتي الثانية وأمس مجرد لعبي القصير ووضع الكرة في الحفرة. كان من الممكن أن تكون النتيجة أفضل اليوم حيث خرجت في 31 حفرة بخمسة طيور ووقفت عند كل من الحفرتين 13 و15 عند ست ضربات تحت المعدل.
"لقد أسقطت ضرباتي في الحفر: 15 و16 و17، ولكن بشكل عام، أنا سعيد جدًا بأدائي وبأنني في المقدمة. إن الحصول على سبع ضربات في أي جولة أمر خاص جدًا."
في المركز الثاني بعد 36 حفرة يأتي المتصدر في الجولة الأولى لويس كلاين (جمهورية التشيك) بجولتين 69 و73. اللاعب الوحيد الآخر في الميدان الذي لم يسجل أي نتيجة لمدة يومين هو أدريان لارسون (نادي إلس، دبي) بجولتين 71 و72.
تتصدر "أيلسا مولوكانوفا" من الاتحاد الروسي للجولف قسم الفتيات الإجمالي بعد جولتين رائعتين بواقع 78 و71. وكان 71 الذي حققته في الجولة الثانية هو النتيجة الوحيدة تحت المعدل في اليومين الأولين، مما منحها ميزة ضربتين على زميلتها لاعبة الاتحاد الروسي للجولف ألكسندرا سيفوفا، التي سجلت جولتين بواقع 78 و73.
وتقام الجولة النهائية يوم الأحد حيث يخرج المتصدرون في المركز الأخير.
لمتابعة النتائج المباشرة لبطولة Golf Genius، كلمة المرور هي: YLS546.
قسم الأولاد
كريج (TFA، جميرا جولف إستيتس) 71. 69. 140.
كلاين (التشيك) 69. 73. 142.
لارسون (نادي إلس، دبي) 71. 72. 143.
كريج (TFA، جميرا جولف إستيتس) 73. 72.
توير (الإنجليزية) 72. 73. 145.
قسم البنات
موتوكانوفا (اتحاد الجولف الروسي) 78. 71. 149.
سيفوفا (اتحاد الجولف الروسي) 78. 73. 151.
سود (نادي إلس، دبي) 76. 76. 152
القاعة (نادي إلس، دبي) 77. 75. 15