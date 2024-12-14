"مو كريج" يتقدم بفارق ضربتين في بطولة رأس الخيمة للجولف

وفي حديثه بعد الجولة الثانية يوم السبت، قال كريج لصحيفة خليج تايمز: "كان الفارق بين جولتي الثانية وأمس مجرد لعبي القصير ووضع الكرة في الحفرة. كان من الممكن أن تكون النتيجة أفضل اليوم حيث خرجت في 31 حفرة بخمسة طيور ووقفت عند كل من الحفرتين 13 و15 عند ست ضربات تحت المعدل.