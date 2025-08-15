"مواهب الكريكيت الإماراتية تترقب الانطلاق… بطولة التطوير T20 تعود في نسختها الثالثة

تنطلق في الرابع والعشرين من أغسطس الجاري على ملعب أكاديمية المجلس الدولي للكريكيت (الملعب رقم 1) منافسات النسخة الثالثة من بطولة تطوير الدوري الدولي T20 للكريكيت، التابعة لموانئ دبي العالمية، بمشاركة ستة فرق تتنافس في 18 مباراة بنظام الدوري من دور واحد.

ويشارك في البطولة حامل اللقب فريق غلف جاينتس تطوير إلى جانب فرق: أبوظبي نايت رايدرز تطوير، ديزرت فايبرز تطوير، دبي كابيتالز تطوير، إم آي الإمارات تطوير، وشارقة ووريورز تطوير. وسيتم تحديد قوائم الفرق عبر مسودة اختيار اللاعبين المقررة في 18 أغسطس باستاد دبي الدولي للكريكيت، على أن يضم كل فريق 15 لاعباً من داخل الدولة.

وتُعد البطولة منصة مهمة لاكتشاف المواهب الإماراتية الشابة، إذ تمنحهم الفرصة للتألق أمام مدربي وكشافي الأندية الستة المشاركة في الدوري الدولي T20، قبل انطلاق موسمه الرابع في ديسمبر المقبل. وتتزامن هذه النسخة مع غياب عدد من لاعبي المنتخب الوطني المشاركين في السلسلة الثلاثية بالشارقة (29 أغسطس – 7 سبتمبر) وكأس آسيا T20 للرجال 2025، مما يفتح المجال أمام وجوه جديدة لخطف الأضواء.

وقال أندرو راسل، مدير البطولة: "بطولة التطوير أصبحت حدثاً بارزاً في روزنامة مجلس الإمارات للكريكيت، وهي فرصة ذهبية لللاعبين الشباب لإثبات قدراتهم والمنافسة على مقعد في صفوف فرق الدوري الدولي"، مشيراً إلى النجاحات السابقة لاكتشاف مواهب مثل فرحان أحمد وصاغر خان اللذين انتقلا من البطولة إلى التألق في الموسم الثالث من الحدث الرئيسي.

وسيُلزم كل فريق باختيار أربعة لاعبين على الأقل من الإمارات في تشكيلته للموسم الرابع، على أن يقام مزاد اختيار اللاعبين بعد أيام من ختام كأس آسيا، حيث سيتاح لكل فريق ضم 13 لاعباً إضافياً (بمجموع 78 لاعباً).

بهذا، تعد النسخة الثالثة من بطولة التطوير محطة حاسمة للمواهب الصاعدة في الكريكيت الإماراتي لصناعة انطلاقتهم نحو الاحتراف والمنافسة في أجواء جماهيرية كبيرة ابتداءً من ديسمبر القادم.