مواجهات حاسمة في ربع نهائي بطولة الحبتور للتنس

اكتملت المباريات في الدور ربع النهائي لبطولة تحدي الحبتور للتنس السابعة والعشرين، حيث تمكنت اليابانية الشابة "مي ياماجوتشي" من التغلب على الكندية "كارول زهاو"، لتتأهل لملاقاة المصنفة الأولى بولينا كوديرميتوفا. من جانب آخر، نجحت "تاتيانا بروزوروفا" في إقصاء المصنفة الخامسة "إيلينا بريدانكينا"، لتلتقي بالمتأهلة من التصفيات صوفيا كوستولاس.

كانت المباراة الأبرز في اليوم بين "جودي آنا بوراج" و"فيكتوريا هرونكوفا"، حيث استغرقت اللاعبة البريطانية ساعتين بالضبط لتتغلب على منافستها السلوفاكية بسهولة بنتيجة 7-6، 3-6، 6-2. كما حجزت البلجيكية "صوفيا كوستولاس" مكانها في الدور الثاني بفوزها الصعب على "إيفالينا لاسكيفيتش" بنتيجة 6-3، 1-6، 6-3.

في يوم الأربعاء، حجزت ألكسندرا إيلا، بطلة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للناشئين 2022 والمصنفة الرابعة في البطولة، مكانها في لقاء ضد اليابانية كيوكا أوكامورا. بينما تأهلت الفرنسية أماندين هيسي بسهولة إلى دور الثمانية بعد فوزها بمجموعتين متتاليتين على أمارني بانكس في الطرف الأخير من القرعة.

وتنطلق مباريات ربع النهائي اليوم الجمعة عند الساعة 11 صباحاً بلقاء ألكسندرا إيلا مع كيوكا أوكامورا، في حين تلتقي جودي آنا بوراج مع أماندين هيسي في أولى المباريات على الملعبين الرئيسيين في منتجع حبتور جراند.

وأعربت بوراج عن ارتياحها لنجاحها في التغلب على هرونكوفا بثلاث مجموعات صعبة. وقالت بوراج: "على عكس اليوم السابق، لم أكن مسيطرة على المباراة اليوم. كانت هرونكوفا تستحوذ على الكثير من الكرات وهذا كان يقلقني بعض الشيء. لكن لحسن الحظ، كانت ضربات إرسالي جيدة اليوم وتمكنت من الفوز في النهاية".

ستواجه اللاعبة البريطانية البالغة من العمر 25 عاماً في الدور التالي هيسيه، الخاسرة الوحيدة المحظوظة التي لا تزال في القرعة الرئيسية. وقالت بوراج: "أعتقد أنني بحاجة إلى التحلي بالصبر ضد هيسيه. لقد اكتسبت الكثير من الثقة من اليوم ضدها. أحب العديد من الأشياء هنا في دبي - الطعام والشمس والشاطئ، ومن مصلحتي الاستمرار في هذه البطولة".

كما تنفست البلجيكية كوستولاس الصعداء بعد وصولها إلى ربع النهائي. وقالت كوستولاس: "كنت متراجعة بعض الشيء في المجموعة الثالثة، وشعرت ببعض السلبية. لكنني أعتقد أنني عدت إلى المجموعة الأولى واستفدت من كل الأشياء الصحيحة التي قمت بها. وقد ساعدني ذلك بشكل كبير. أدركت أنها أصبحت أكثر هجوماً في المجموعة الثالثة، لكنني كنت أملك ما يكفي من الطاقة لقلب الأمور والفوز".

كانت اللاعبة البالغة من العمر 19 عاماً من جينك، والتي اجتازت جولات التصفيات قبل أن تتغلب على وصيفة العام الماضي أريان هارتونو في الجولة الافتتاحية، متألقة بالثقة. ووعدت كوستولاس قائلة: "هذه هي البطولة الأخيرة هذا الموسم بالنسبة لي، وليس لدي ما أثبته أمام أي شخص. سأشارك هناك وأقدم أفضل ما لدي".

وعززت بروزوروفا، التي ستواجه كوستولاس في الدور المقبل، سجلها أمام بريدانكينا إلى 3 انتصارات دون أي هزيمة بعد فوزها يوم الخميس. واعترفت قائلة: "وصل زوجي [ألكسندر] هذا الصباح وهذا وضعني في حالة ذهنية مختلفة".

وأضافت "أعتقد أن المباراة ضد صوفيا غداً ستكون متقاربة للغاية".