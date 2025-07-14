مهرجان يوليو يحقق إنجازاً تاريخياً لإسطبل جودلفين في دبي

لكن قبل أن يخطف "حلم سندريلا" الأضواء، شهد يوم الخميس لحظةً بالغة الأهمية لبيوك. ففي سباق "برينسيس أوف ويلز ستيكس" من الفئة الثانية، حقق أداءً باهرًا على متن "إل كوردوبس" فوزًا حسم له فوزه البريطاني الـ 2000، وهو إنجازٌ يُرسّخ مكانة الفارس النرويجي المولد، البالغ من العمر 36 عامًا، كواحدٍ من أعظم الفرسان المعاصرين في مجال وزن الخيول.