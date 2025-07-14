مهرجان يوليو يحقق إنجازاً تاريخياً لإسطبل جودلفين في دبي

في نيوماركت، قلب سباقات الخيل البريطانية العريق، أضاف جودلفين فصلاً هاماً جديداً إلى تاريخه العريق في سباقات الخيل بعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى في مهرجان يوليو. احتفل الإسطبل المملوك لدبي بفخر بفوزه الـ 450 في الفئة الأولى، بينما حقق الفارس ويليام بويك فوزه الـ 2000 في مسيرته.
وجاءت اللحظة الحاسمة يوم الجمعة عندما حققت "سندريلا دريم"، المهرة التي نشأت في تقاليد التميز باللون الأزرق الملكي، فوزا مثيرا في سباق فالماوث ستيكس من الفئة الأولى، لتسجل فوز جودلفين رقم 450 على أعلى مستوى منذ تأسيس الإسطبل في عام 1993.
أظهرت "سندريلا دريم"، التي تدربها تشارلي أبلبي ويمتطيها بويك، قوتها المعهودة وكفاءتها العالية في صد التحدي القوي من الفارس الأيرلندي جانوري، متقدمة بنصف طول عند خط النهاية.
قال بويك الذي كان يحتفل بفوزه الستين في المجموعة الأولى: "هذه المهرة من كل الطراز". مع جودلفين. "لقد بذلت قصارى جهدها، وهذه الأيام هي التي تجعل العمل مُجزيًا للغاية."
كان هذا الفوز بمثابة محور الثلاثية المثيرة التي أقيمت يوم الجمعة لمحور Appleby-Buick، حيث فاز King's Charter بسباق Heritage Handicap وفاز Distant Storm بسباق Weatherbys British EBF Maiden Stakes.
لكن قبل أن يخطف "حلم سندريلا" الأضواء، شهد يوم الخميس لحظةً بالغة الأهمية لبيوك. ففي سباق "برينسيس أوف ويلز ستيكس" من الفئة الثانية، حقق أداءً باهرًا على متن "إل كوردوبس" فوزًا حسم له فوزه البريطاني الـ 2000، وهو إنجازٌ يُرسّخ مكانة الفارس النرويجي المولد، البالغ من العمر 36 عامًا، كواحدٍ من أعظم الفرسان المعاصرين في مجال وزن الخيول.
قال بويك: "أنا فخورٌ للغاية. أن أحقق هذا الإنجاز هنا في نيوماركت، لتشارلي وجودلفين، يعني لي الكثير. أدين بالكثير لعائلتي، ولكل من دعمني في جودلفين منذ انضمامي كفارسٍ في الإسطبل عام ٢٠١٥."
ومنذ ذلك الحين، فاز بيوك بلقب الفرسان البريطانيين في عامي 2022 و2023، وقاد أكثر من 150 فائزًا في كل من أعوام البطولة تلك، بما في ذلك فوز واحد في سباق إبسوم ديربي المرغوب في عام 2018 على متن الحصان الأسطوري ماسار.
وفي نهاية المطاف، أكد مهرجان يوليو الذي استمر ثلاثة أيام على الموارد العميقة التي يمتلكها جودلفين وقدرته التنافسية، على الرغم من أن يوم السبت شهد أحوالاً مختلطة.
جاءت القصة الكبيرة لهذا اليوم من خارج معسكرهم، حيث حقق الفارس السابق الذي تحول إلى مدرب ريتشارد هيوز نتيجة صادمة في سباق البستي إيكوي وورلد، كأس دبي يوليو (ج1)، حيث قاد الحصان غير المصنف نو هاف ميورز إلى فوز مذهل، بعد عقدين من فوزه بنفس السباق على متن أواسيس دريم.
ولم يتمكن "نوتابل سبيتش"، نجم جودلفين والفائز بسباق 2000 غينيز والذي دخل السباق باعتباره المرشح الأوفر حظا، من تكرار هذا الأداء وانتهى في المركز السادس في سباق السرعة الذي امتد ستة فيرلونج.
شركة الباسطي إيكوي وورلد، وهي من أبرز موردي صناعة الخيول ومقرها دبي، تأسست في عام 1998، وتظهر التزاماً عالمياً قوياً تجاه سباقات الخيول عالية المستوى من خلال الرعايات الكبرى والاستثمار الشامل في مجتمعات السباق في جميع أنحاء العالم.
وتمتد هذه الرعاية لتشمل بريطانيا وأيرلندا ونيوزيلندا ودبي، وتتضمن سباقات رفيعة المستوى فضلاً عن مبادرات شعبية مثل خطط تطوير الفرسان، وهو ما يعكس التزامهم برعاية مستقبل هذه الرياضة.
بالعودة إلى نيوماركت، لم يغادر جودلفين سباق اليوم الأخير خالي الوفاض. ففي سباق سوبرلاتيف ستيكس من الفئة الثانية، تغلبت سابا ديزرت، البالغة من العمر عامين، على بداية متعثرة لتنطلق بقوة بقيادة بويك، محققةً فوز جودلفين الثامن في تاريخ السباق. وكان هذا الفوز بمثابة تكريم لأبطال سابقين مثل دوباوي، وماستر أوف ذا سيز، ونيتف تريل، الذين استخدموا السباق كنقطة انطلاق لمسيرتهم الاحترافية.
أشار المدرب أبلبي إلى آمال كبيرة على مهر الدباوي الصغير: "قدم سابا ديزرت كل ما كنا نتمناه، إنه مهر يتمتع بإمكانيات حقيقية. لم يكن أداؤه سلسًا اليوم، لكن هذا غالبًا ما يُبرز أفضل ما في المهرات الجيدة".
مع أهداف مثل G1 National Stakes أو Dewhurst التي هي الآن قيد المناقشة، قد يكون Saba Desert هو الحدث الرئيسي القادم من الإسطبل الذي لا يظهر أي علامة على التباطؤ.
450
حقق جودلفين انتصارات في الفئة الأولى على مستوى العالم منذ تأسيسه في عام 1993.
2000
حقق الحصان ويليام بويك انتصاراته في مسيرته البريطانية بعد سباق Princess of Wales's Stakes الذي أقيم يوم الخميس.
10
انتصارات المجموعة الأولى لجودلفين في موسم 2025 حتى الآن.
60+
انتصارات المجموعة الأولى لـ Buick بألوان Godolphin منذ عام 2015.
2
ألقاب بطل الفرسان البريطاني بألوان جودلفين لبويك (2022، 2023).