مهارة استثنائية: موهبة بولينج صاعدة في دبي 12 عاماً يلعب بكلتا الذراعين

كانت موهبته كبيرة لدرجة أن نادي لاهور قلندرس، وهو فريق يلعب في الدوري الباكستاني الممتاز، منح اللاعب الشاب عقد تطوير لمدة عشر سنوات في عام 2016. ولكن بسبب عدم قدرته على التعامل مع بعض الانتكاسات الخطيرة بسبب الإصابات، اختفى ياسر منذ ذلك الحين في طي النسيان.