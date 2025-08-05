مهارة استثنائية: موهبة بولينج صاعدة في دبي 12 عاماً يلعب بكلتا الذراعين

لم يصدق رامبراساد دوماراجو، المقيم في دبي، وهو لاعب كريكيت سابق في نادي تشيناي بالهند، عينيه عندما ركض ابنه ماهيدار، البالغ من العمر ست سنوات آنذاك، نحو الكرة بحركة كلاسيكية بذراعه اليسرى أثناء لعب الكريكيت في الفناء الخلفي.
"لم أكن أعرف كيف أتصرف لأن ابني كان دائمًا يلعب بالكرة بيده اليمنى"، يتذكر رامبراساد.
إنه لاعب يمينيّ موهوب. يفعل كل شيء بيده اليمنى. لذا، رؤيته وهو يرمي الكرة بيده اليسرى فجأةً بنفس الحركة والسرعة كان أمرًا لا يُصدق. كان الأمر أشبه بمشاهدة ميتشل ستارك وهو يرمي الكرة بذراعه العالية.
يبلغ ماهيدار الآن 12 عامًا، ويحمل الكثير من الويكيتات في بطولات الفئات العمرية ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة، ولكن أيضًا في عُمان وسريلانكا.
ولكن الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أنه حقق تقدماً مذهلاً باعتباره لاعباً ماهراً في استخدام كلتا يديه، حيث كان في بعض الأحيان يغير من سرعة الذراع اليمنى إلى سرعة الذراع اليسرى في نفس الجولة، مما يترك الضاربين في موقف عاجز.
وقال رامبراساد "لا يوجد أحد مثله في الإمارات العربية المتحدة".
ولوضع الأمور في نصابها الصحيح، فإن كاميندو مينديس، الضارب السريلانكي الذي حقق بداية رائعة لمسيرته في مباريات الاختبار بسلسلة من النتائج الكبيرة، هو اللاعب الوحيد في لعبة الكريكيت الدولية الذي يستطيع اللعب بكلتا ذراعيه.
في الشهر الماضي، حقق مينديز سلسلة انتصارات (5-0-19-3) في مباراة دولية استمرت ليوم واحد ضد بنجلاديش عندما حصل على ويكيتين بفضل دوران ذراعه اليسرى وواحد بفضل ضربة كسر ذراعه اليمنى.
كما أصبح السريلانكي أول لاعب بولينج في تاريخ الدوري الهندي الممتاز في وقت سابق من هذا العام عندما قام بالرمي بكلتا يديه خلال مباراة بين فريق صن رايزرز حيدر أباد وفريق كولكاتا نايت رايدرز.
لكن منديس لاعبٌ ماهرٌ في الرمي، ونادرٌ ما تجد لاعبًا كهذا في الدول التي تمارس الكريكيت حول العالم. لكن من النادر جدًا أن تجد لاعبًا سريعًا يرمي بكلتا يديه بنفس السرعة، كما قال رامبراساد.
كما استفسر رامبراساد، ابن الممثل التاميلي الشهير نالينيكانث، من أصدقائه في لعبة الكريكيت الهندية عما إذا كانوا قد صادفوا لاعبي بولينج سريعين صغارًا ماهرين في استخدام اليدين.
عمل أحد أصدقائي في مجلس الكريكيت الهندي (BCCI)، وأخبرني أنهم لم يجدوا لاعبًا قادرًا على رمي الكرة بسرعة باستخدام كلتا يديه. هناك عدد قليل من لاعبي الدوران، ولكن لم يُكتشف لاعبٌ كهذا في الهند حتى الآن.
وعلى الجانب الآخر من الحدود في إقليم خيبر باختونخوا في باكستان، تصدر ياسر جان عناوين الأخبار لقدرته على الرمي السريع بكلا الذراعين اليمنى واليسرى.
كانت موهبته كبيرة لدرجة أن نادي لاهور قلندرس، وهو فريق يلعب في الدوري الباكستاني الممتاز، منح اللاعب الشاب عقد تطوير لمدة عشر سنوات في عام 2016. ولكن بسبب عدم قدرته على التعامل مع بعض الانتكاسات الخطيرة بسبب الإصابات، اختفى ياسر منذ ذلك الحين في طي النسيان.
ويراقب محمد إعجاز، لاعب الكريكيت الباكستاني السابق من الدرجة الأولى، الآن عن كثب تقدم ماهيدار، ويعطي أهمية كبيرة للياقة البدنية.
قال إعجاز، الذي يدرب الآن الناشئين في أكاديمية ديزرت كابز للكريكيت في الإمارات العربية المتحدة: "لقد علمته بعض الأمور الفنية، ونحرص أيضًا على تحسين لياقته البدنية. إنه يبذل جهدًا كبيرًا وهو شغوف جدًا بالكريكيت".
إيجاز، زميل سابق للاعب الباكستاني الشامل عماد وسيم، منبهر حقًا بالمهارات الفريدة التي يتمتع بها ماهيدار.
طوال سنوات لعبي للكريكيت وتدريبي للشباب، رأيتُ بعض اللاعبين الذين يلعبون الكرة بذراعيهم. لكنني لم أرَ لاعبًا سريعًا يرمي الكرة بذراعيه اليمنى واليسرى حتى التقيتُ بهذا الشاب، كما قال.
ماهي لاعب فريد من نوعه. أفهم حركات الغزل لأنهم بطيئون في الرمي، لكن القيام بذلك أثناء الرمي السريع أمر لا يُصدق.
ويحلم ماهيدار، الذي لا يرفع صوته فوق الهمس، باللعب لصالح منتخب الهند وكذلك مع فريق رويال تشالنجرز بنغالورو (RCB)، وهو امتياز الدوري الهندي الممتاز الذي يلعب له مثله الأعلى فيرات كوهلي.
قال إعجاز: "يتمتع بإمكانيات هائلة، وأعتقد أنه خلال عامين أو ثلاثة أعوام، قد نراه يلعب في مستوى عالٍ. لكن بالطبع، لا يزال أمامه الكثير من العمل، وعليه مواصلة العمل الجاد لتطوير أدائه".
وبعيدًا عن نقاط قوته باعتباره لاعب بولينج سريع ماهر يرمي الكرة إلى الداخل بشكل جميل وقدرته الجديدة على ضرب الكرات السداسية بالمضرب، فإن الميزة الأعظم التي يتمتع بها ماهيدار هي عائلته الداعمة.
وعلى الرغم من كونه بلا عمل، لم يدخر رامبراساد أي جهد في محاولاته لمنح ماهيدهار أفضل الفرص كلاعب كريكيت صاعد.
ليس لديّ عمل الآن، لذا كان الأمر صعبًا للغاية. زوجتي (شاليني رامبراساد) طبيبة أسنان، لكنك تعلم مدى صعوبة الأمر. واجهنا العديد من التحديات، لكننا لم نتنازل أبدًا عن أحلام ابننا في لعب الكريكيت،" قال رامبراساد.
ويعترف المدرب إعجاز أيضًا بأن الدعم المستمر من الوالدين لعب الدور الأكبر في مسيرة ماهيدار الواعدة.
نعم، ميزته الكبرى هي دعم والديه الكبير. كما أنهما يُحضرانه إلى الملعب أيام الأسبوع. عادةً ما نرى الأطفال في الإمارات يتدربون في عطلات نهاية الأسبوع فقط، لكن والده يُحضره دائمًا إلى الملعب. هذا أمرٌ جدير بالثناء حقًا،" قال إعجاز.
هل يستطيع ماهيدار رد الدين باللعب على أعلى مستوى في لعبة الكريكيت؟
وقال رامبراساد الذي يخطط لأخذ ابنه إلى الهند للتجارب المحلية في المستقبل: "مهاراته في لعب البولينج السريع قد تمنحه ميزة".
ومن ناحية أخرى، يبقي إعجاز أصابعه متقاطعة.
حسنًا، لا يزال أمامه طريق طويل، لكنه فريد من نوعه. إنه موهوب للغاية، قال إعجاز.
انضم إلى أكاديميتنا كلاعب بولينج متعدد المهارات، لكن والده سألني إن كان بإمكاني أيضًا تحسين مهاراته في الضرب. علّمته بعض الأمور، وقد تحسّن أداؤه في الضرب كثيرًا. سجّل ثلاثة أنصاف قرون متتالية في بطولة واحدة. إنه سريع التعلم، وكمدرب، تشعر دائمًا بالتفاؤل مع هؤلاء الشباب!