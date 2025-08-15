من لاجئ إلى قدوة: رشيد خان يتطلع إلى المجد الأولمبي لأفغانستان

عندما عُرض فيلم "كابول إكسبريس" في دور العرض عام ٢٠٠٦، كان رشيد خان طفلاً في الثامنة من عمره مولعًا بالكريكيت، يعيش لاجئًا في مدينة بيشاور الباكستانية. أما اليوم، فهو نجم كريكيت أفغاني وأعظم لاعب دوار للكرة البيضاء على الساحة العالمية. ولكن في كل مرة يتنافس فيها رشيد وزملاؤه الأفغان ذوو الروح الحرة مع كبار لاعبي الكريكيت، يتدفق مشهدٌ مؤثر من فيلم "كابول إكسبريس" .
في فيلم الإثارة الهندي، يلعب جون أبراهام وأرشد وارسي دور صحافيين تلفزيونيين لديهما مهمة ليست لضعاف القلوب - يجب عليهما السفر إلى أفغانستان لإجراء "مقابلة كبيرة" مع زعيم طالبان وإعطاء المشاهدين رواية مباشرة عن الحياة في بلد مزقته الحرب.
في أحد المشاهد الافتتاحية للفيلم، يُجهّز إبراهيم نفسه ليومه الأول في أفغانستان بأداء تمارين الضغط عند مدخل مبنى دمره القصف الأمريكي في مكان لم ينجُ فيه أيٌّ من المباني من وطأة الصواريخ والرصاص. ثم يلاحظ إبراهيم صبيًا صغيرًا يستمتع بهدوء الصباح. يقف ويبتسم للصبي قبل أن يطلب منه مازحًا الانضمام. يستجيب الصبي، ولكن ما إن ينهض حتى تتلاشى الابتسامة عن وجه إبراهيم. بساقه اليسرى المبتورة، يقف الصبي على عكازات، ومع ذلك يقف بثبات، مُحيّيًا إبراهيم بابتسامة مشرقة على وجهه، تاركًا الجمهور في دوامة من المشاعر.
تعكس هذه الابتسامة المشرقة على وجه هذا الصبي روح المصارعة التي يتحلى بها لاعبو الكريكيت الأفغان الذين يواصلون تحدي الصعاب في لعبة الكريكيت الدولية.
الشهر المقبل، عندما يقود رشيد أفغانستان في بطولة كأس آسيا T20 في الإمارات العربية المتحدة، لن يُنظر إلى فريقه على أنه الفريق الأضعف. فبعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم T20 لعام 2024، بعد أشهر قليلة من تأهله إلى نصف نهائي كأس العالم ODI لعام 2023 بفوز واحد فقط، ستكون أفغانستان منافسًا قويًا على المجد القاري.
من المثير للدهشة أن نشهد الصعود الصاروخي لأفغانستان، فريق الكريكيت الوحيد في العالم الذي لم يلعب مباراة دولية على أرضه قط بسبب الصراعات العديدة التي شلت البلاد.
ولم يفت المفارقة خبير الإحصاء في لعبة الكريكيت مظهر أرشاد عندما أطلق الفريق الذي يقوده راشد مسيرة ضخمة في بطولة كأس العالم T20 العام الماضي للوصول إلى الدور نصف النهائي.
"قبل 16 عامًا، كانت أفغانستان في القسم الخامس من دوري الكريكيت العالمي ولعبت ضد أمثال اليابان وسنغافورة وبوتسوانا وغيرها،" كتب أرشاد على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر.
"اليوم، هم في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم ICC T20 متقدمين على منتخبات مثل أستراليا ونيوزيلندا وباكستان وجزر الهند الغربية وغيرها."
إن الانفجار في موهبة لعبة الكريكيت في هذا البلد الذي مزقته الصراعات أمر مذهل، حيث أن معظم لاعبي هذه اللعبة تعلموا اللعبة لأول مرة في مخيمات اللاجئين في باكستان.
راشد، 26 عاماً، الذي انضم مؤخراً إلى بن ستوكس وكاجيسو رابادا وكيه إل راؤول كلاعب رياضي في فريق ريد بول، ركز على عامل واحد - الدافع - عندما سألناه كيف أصبحت لعبة الكريكيت منارة أمل في مواجهة الشدائد.
وقال راشد لصحيفة "خليج تايمز" عبر مكالمة فيديو عبر تطبيق زووم من المملكة المتحدة: "عندما تتحدث عن المشاكل التي نواجهها في الوطن، والعقبات وكل شيء، فإن هذه المشاكل تمنحنا دافعًا كبيرًا كلاعبين وكفريق".
عندما تنظر إلى بلدنا، ترى هؤلاء الناس. سعادتهم الوحيدة هي الكريكيت - الشيء الوحيد الذي يمنحهم فرصة للاحتفال بالحياة هو الكريكيت. وهذا هو دافعنا الأكبر.
بسبب عدم تمكنها من اللعب على أرضها، لعبت أفغانستان مبارياتها على أرضها في ملعب الشارقة للكريكيت لسنوات عديدة قبل أن تنتقل إلى الهند. ربما تغير ملعبها، لكن ما لم يتغير هو قدرتها على إنتاج لاعبين شباب موهوبين بشكل لا يُصدق.
لا نملك مثل هذه المرافق في بلادنا، لكننا نمتلك المواهب. كل التقدم الذي أحرزناه على مدار السنوات الخمس الماضية، وخاصة في بطولات الكريكيت الدولية، حيث كنا على وشك بلوغ نصف النهائي في عامي 2023 (كأس العالم للكريكيت) و2024 (كأس العالم للكريكيت)، تأهلنا إلى نصف النهائي ضد جنوب أفريقيا، وهذا إنجاز هائل لنا، قال رشيد.
ملف وكالة فرانس برس
هذا يُظهر موهبةً كبيرةً في بلدنا. لدينا مهاراتٌ مميزة، والأمر يتعلق فقط بضمان حصولنا على فرصة اللعب ضد الفرق الكبيرة في مباراتين متتاليتين، مما يمنحنا تجربةً تعليميةً رائعة، ومن ثم نتطور. لذا، على مدار السنوات الأربع أو الخمس الماضية، أعتقد أننا حصلنا على هذه الفرصة للعب ضد الفرق الكبيرة مرتين متتاليتين.
في البداية، واجهنا صعوبة، لكننا تعلمنا من أخطائنا، وعندما واجهناهم مجددًا، صعّبنا عليهم الأمور. ثم فزنا عليهم. لذا، أعتقد أننا قدمنا أداءً رائعًا في العامين الماضيين في كأس العالم.
أصبحت شوارع كابول وقندهار وجلال آباد وكل مدينة وبلدة في أفغانستان تعج الآن بالأطفال الصغار الذين يلعبون لعبة المضرب والكرة.
X/ICC
قال رشيد: "أينما ذهبت، ليس فقط في كابول، بل في كل مدينة تزورها، ستجد أناسًا يلعبون الكريكيت. وهذه نقطة إيجابية كبيرة للبلاد".
وفي السنوات الأخيرة، كان صعود راشد، ومجيب الرحمن، ورحمن الله جورباظ، ونفين الحق، ونور أحمد، وفضل الحق فاروقي بمثابة حافز لثورة الكريكيت الأفغانية.
لم نشهد هذا الإقبال على الكريكيت من قبل، لأن قلة من الناس كانوا يرغبون في ممارستها، إذ لم يكن آباؤهم يسمحون لهم بذلك. لم يكن لدينا مستقبل باهر لأطفالنا آنذاك، فلم يكن لدينا نجومٌ يُحتذى بهم، ولم يكن لديهم قدوة، كما قال راشد.
ملف وكالة فرانس برس
والآن، ما حققناه كفريق حتى الآن ألهم جميع الشباب للخروج للعب الكريكيت في الشوارع والذهاب إلى الأكاديميات والملاعب المختلفة. إنه تغيير هائل للبلاد.
يعد لاعب البولينغ، النجم الكبير في الدوري الهندي الممتاز (IPL)، الآن من بين معجبيه العديد من المشاهير في بوليوود.
انستغرام
لكن أثناء نشأته مع أشقائه العشرة في بيشاور بعد فرار العائلة من الحرب الأفغانية في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيويورك في 11 سبتمبر/أيلول، كان راشد من أكبر المعجبين بشاهد أفريدي، اللاعب الباكستاني متعدد المهارات.
هناك أصداء من "بوم بوم" أفريدي في ضربات راشد الجريئة كلاعب متعدد المهارات في لعبة البولينج، لكنه في قسم البولينج استوحى الإلهام من قائد باكستان السابق.
على عكس اللاعبين التقليديين، يقوم رشيد برمي الكرة بسرعة أكبر في الهواء، ويخدع الضاربين بحركاته المتغيرة والدقيقة.
بفضل مهاراته وهدوء أعصابه، حصل على 405 ويكيت من 216 مباراة فقط في ثلاث صيغ للكريكيت الدولي. والأهم من ذلك، أن دقته المتواصلة في الجولات الأخيرة جعلته أحد أكثر لاعبي البولينج إثارة للرعب في العالم، سواءً في الكريكيت الدولي أو الكريكيت على مستوى الامتياز.
وكالة فرانس برس
لا عجب أنه يتعرض للاضطهاد في كل مرة يزور فيها بلده الأصلي، حيث يتمنى كل طفل تقريبًا أن يصبح راشد خان التالي.
إنه لشعور رائع أن أصبح مصدر إلهام لجميع الشباب. كلما عدت إلى البلاد ورأيت هؤلاء الشباب، وكم هم يتمنون أن يكونوا مثلي، أتذكر أيام كنت فيها من مشجعي اللاعبين الذين أحببتهم.
إنه يمنحني سعادةً كبيرةً أيضًا، ويغمرني فخرٌ بما قدمته حتى الآن للبلاد ولفرقٍ مختلفة (في دوري الكريكيت الممتاز)، أعتقد أنه إنجازٌ هائل. إنه شعورٌ رائعٌ حقًا عندما يكبر الشباب ويُظهرون هذا النوع من الحب ويُخبرونك أنهم يريدون أن يكونوا مثلك في المستقبل. أبذل قصارى جهدي لمشاركة هذه التجربة مع الأطفال كلما سنحت لي الفرصة لقضاء بعض الوقت معهم.
راشد، الذي يلعب الآن مع فريق أوفال إنفينسيبلز في بطولة The Hundred، وهي أول بطولة له بعد فترة غياب بسبب الإصابة، وضع بالفعل نصب عينيه المجد في كأس آسيا وكأس العالم T20 العام المقبل.
أنا متحمس للغاية لكأس آسيا. أعتقد أنها أفضل فرصة لنا لمواجهة أفضل الفرق مجددًا، وهي أفضل استعداد لكأس العالم T20 2026.
"والمشاركة في كأس آسيا في الإمارات تعني أن الكثير من المشجعين الأفغان سيخرجون بأعداد كبيرة لدعم الفريق، وهذا شيء يمنحنا الكثير من الطاقة والحافز.
من المدهش دائمًا رؤية مدى حبهم لمشاهدتنا نلعب. وهذا مهم جدًا لنا لأنه يُلهمنا لتقديم الأفضل.
ويأمل رشيد أيضًا في إلهام الفريق الأفغاني لتقديم أداء يفوز بالميدالية في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس عام 2028، حيث ستظهر لعبة الكريكيت لأول مرة في الألعاب الأولمبية منذ عام 1900.
وكالة فرانس برس
ستكون مشاركتنا في الأولمبياد لحظةً رائعةً لنا. والفوز بميداليةٍ لبلادنا أكثر من مجرد حلم،" ابتسم.
"كما تعلمون نحن متحمسون للغاية لأن الفوز بميدالية أولمبية بالنسبة لأفغانستان سيكون أكبر من الفوز بكأس العالم."
في الواقع، ليس من الصعب أن نتخيل الاحتفالات الصاخبة في كل شارع من شوارع أفغانستان والابتسامات المشرقة على وجوه الأفغان إذا صعد رشيد ورجاله إلى منصة التتويج الأولمبية ــ وهو مشهد مأخوذ مباشرة من أحد الأفلام السينمائية.