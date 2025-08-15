من لاجئ إلى قدوة: رشيد خان يتطلع إلى المجد الأولمبي لأفغانستان

في أحد المشاهد الافتتاحية للفيلم، يُجهّز إبراهيم نفسه ليومه الأول في أفغانستان بأداء تمارين الضغط عند مدخل مبنى دمره القصف الأمريكي في مكان لم ينجُ فيه أيٌّ من المباني من وطأة الصواريخ والرصاص. ثم يلاحظ إبراهيم صبيًا صغيرًا يستمتع بهدوء الصباح. يقف ويبتسم للصبي قبل أن يطلب منه مازحًا الانضمام. يستجيب الصبي، ولكن ما إن ينهض حتى تتلاشى الابتسامة عن وجه إبراهيم. بساقه اليسرى المبتورة، يقف الصبي على عكازات، ومع ذلك يقف بثبات، مُحيّيًا إبراهيم بابتسامة مشرقة على وجهه، تاركًا الجمهور في دوامة من المشاعر.