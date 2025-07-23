"من دموع المشجع إلى عناق البطل"... قصة عشق بدأت في قطر وجمعت ياديل بسكالوني في دبي

بعد أن حاصره المشجعون لالتقاط صور سيلفي معه خلال حفل توقيع الشراكة بين الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم وشركة لولو للصرافة في أحد فنادق دبي يوم الثلاثاء، تم تقديم ليونيل سكالوني إلى ياديل إم إقبال.

وصافح المشجع الأرجنتيني القادم من ولاية كيرالا الهندية، والذي امتلأت عيناه بالدموع، سكالوني، وشكر له بحرارة قبل أن يحصل على توقيع المدرب الفائز بكأس العالم 2022 على قميصه الأرجنتيني.

جاء ياديل، الذي ينحدر من كودونجالور في منطقة تريسور في ولاية كيرالا، إلى دبي فقط للقاء سكالوني.

قال ياديل لصحيفة "خليج تايمز" ، بصوت لا يزال يرتجف من شدة التأثر: "إنه المدرب الذي قادنا للفوز بكأس العالم. لقاؤه اليوم حلمٌ تحقق بالنسبة لي".

كما دفع حب ياديل لفريق كرة القدم الأرجنتيني إلى صعوده على متن طائرة متجهة إلى قطر في عام 2022.

كانت هذه أول مرة أسافر فيها خارج الهند في حياتي. كنت قد ادخرت المال لسنوات عديدة لمشاهدة الأرجنتين في كأس العالم قطر ٢٠٢٢،" قال اللاعب البالغ من العمر ٢٩ عامًا.

حقق ياديل، الذي يملك ثلاثة مطاعم في مسقط رأسه، نجاحًا كبيرًا في قطر، حيث حصل على جميع تذاكر مباريات الأرجنتين.

شاهدتُ جميع المباريات السبع. كانت الأولى صادمة، خسرنا فيها أمام السعودية. كان الضغط على الفريق كبيرًا، لكن الفريق قاوم ووصل إلى النهائي، كما يتذكر.

كاد النهائي المثير للأعصاب ضد فرنسا أن يوقف قلب ياديل عن النبض في ملعب لوسيل العملاق.

ظننتُ أنني سأموت عندما قاومت فرنسا في كل مرة بعد أن سجلت الأرجنتين هدفًا ولجأت إلى ركلات الترجيح. كان الأمر لا يُطاق، كما قال.

كان ياديل يكاد يموت. ولكن عندما فازت الأرجنتين أخيرًا بأعظم نهائي كأس عالم في التاريخ، شعر ياديل بفرحة غامرة.

لم أصدق فوز الأرجنتين بكأس العالم بعد كل هذه الدراما، وكل ما شهدته المباراة النهائية من صعود وهبوط. أخيرًا، أصبحت الأرجنتين بطلة العالم، وكنت حاضرًا لأشاهد المباراة مباشرةً!

كما تصدر ياديل عناوين الصحف في ولاية كيرالا بموهبته الإبداعية من خلال رسم جداريات ليونيل ميسي وبناء تماثيل لأيقونة كرة القدم في كودونجالور.

وفي عام 2022، صلى إلى الله و"وعد" بأنه سيذهب إلى "العمرة" إذا فازت الأرجنتين بكأس العالم في قطر.

بعد فوز الأرجنتين، ذهبتُ إلى السعودية لأداء العمرة. لقد كان الله كريمًا معي، كما قال ياديل، الذي سمى ابنه أيضًا تيمنًا بليونيل ميسي، وهو أمرٌ لافتٌ للنظر.

ما زلت أحلم بلقاء ميسي. أرسل لي حارسه الشخصي قميصين يحملان صورته بعد أن رأى صفحتي على إنستغرام، كما قال.

لدى ياديل 1.5 مليون متابع على موقع إنستغرام، وفي الشهر الماضي، علق ميسي أيضًا على منشور تعاون فيه مع إحدى صفحات المعجبين للاحتفال بعيد ميلاد الأسطورة الأرجنتينية الثامن والثلاثين.

وكتب الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات على منشور عيد ميلاده الخاص: "شكرًا جزيلاً".

"حصل هذا التعليق على أكثر من 450 ألف إعجاب"، ابتسم ياديل.

وكانت هناك أيضًا ابتسامة دافئة على وجه سكالوني عندما عانقه ياديل يوم الثلاثاء في دبي.

وكتب ياديل عبر حسابه على إنستغرام بعد نشر صورة له مع سكالوني: "مع الرجل الذي جعلنا نبكي من السعادة".

وبحسب ما ورد، لم يُسمح لسكالوني مطلقًا بدفع ثمن وجبات العشاء العائلية في المطاعم في جميع أنحاء الأرجنتين، حيث يرفض أصحاب المطاعم قبول الأموال من الرجل الذي ساعد الدولة المهووسة بكرة القدم في إنهاء انتظارها الذي دام 36 عامًا للحصول على كأس العالم.

والآن ليس من الصعب أن نتخيل ياديل يفعل الشيء نفسه إذا قام سكالوني وميسي بزيارة أحد مطاعمه في ولاية كيرالا.