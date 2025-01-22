من دبي إلى جدة.. رجل يركض 2100 كلم دعماً لأطفال السرطان

كان القيام بمثل هذا النشاط بمفرده من أجل قضيّة ما حاضراً في ذهن باكالنيسكيس لأكثر من ثلاث سنوات. لكن المتحمس للّياقة البدنيّة الذي بدأ ممارسة التمارين الرياضيّة في سنّ الحادية عشرة، كان عليه أن ينتظر الوقت المناسب. وحدث كلّ شيء في سبتمبر/أيلول الماضي عندما زار مؤسسة الجليلة في دبي، وهي المنظمة الصحية التي تروّج للتعليم الطّبّي والبحث في دبي.