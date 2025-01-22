من دبي إلى جدة.. رجل يركض 2100 كلم دعماً لأطفال السرطان
بعد أن أكمل أخيراً سباقاً شاقاً بطول 2100 كيلومتر في 30 يوماً في 12 ديسمبر، حيث قطع حوالي 70 كيلومتراً كل يوم تحت أشعة الشمس وفي صمت الليل المخيف على الطرق المهجورة المحاطة بالكثبان الرملية، جلس "فيليوس باكالنيسكيس" على الشاطئ الرملي في جدة.
وبينما كان يتكئ إلى الوراء ويتنفس بعمق، شعر بضخامة ما حققه للتو من خلال الركض بمفرده لمدة شهر من دبي إلى جدة، على أمل جمع المال للأطفال الذين يكافحون السرطان في الإمارات العربية المتحدة.
كل ما أراد باكالنيسكيس فعله في تلك اللحظة هو تناول رشفة من الماء.
"لكنني لم أستطع فتح الزجاجة، فلم يعد لدي أي طاقة. كنت جالساً هناك على الشاطئ، أنظر إلى الزجاجة وأبكي"، يتذكر باكالنيسكيس.
ولم يكن هناك من يصفق لمدرب اللياقة البدنية الليتواني البالغ من العمر 28 عاماً في المدينة السعودية عندما أنهى بطولته الكبرى.
لم يكن المقصود منه أبداً أن يكون مشهداً رائعاً، بل احتفالاً هادئاً بالروح القوية التي يتمتع بها رجل أراد الركض من أجل قضية.
ولكن لم يكن باكالنيسكيس وحيداً عندما بكى أمام روّاد الشّاطئ في جدّة. فقد انجرفت مشاعر البريطاني "تارن هيلير" والمغترب الروسي "دميتري فاتيرين" معه، وكانا قد تطوّعا لمساعدة باكالنيسكيس في مهمته.
لقد تم إنجاز المهمة بالنسبة لسكّان دبي الثلاثة بعد شهر من المغامرة الهائلة، حيث قام هيلير برعاية النظام الغذائي لباكالنيسكيس، وقام فاتيرين بقيادة القافلة التي تحمل الإمدادات، كما عمل كمصور فيديو.
كيف بدأت القصة؟
كان القيام بمثل هذا النشاط بمفرده من أجل قضيّة ما حاضراً في ذهن باكالنيسكيس لأكثر من ثلاث سنوات. لكن المتحمس للّياقة البدنيّة الذي بدأ ممارسة التمارين الرياضيّة في سنّ الحادية عشرة، كان عليه أن ينتظر الوقت المناسب. وحدث كلّ شيء في سبتمبر/أيلول الماضي عندما زار مؤسسة الجليلة في دبي، وهي المنظمة الصحية التي تروّج للتعليم الطّبّي والبحث في دبي.
وقال باكالنيسكيس الذي انتقل إلى دبي في عام 2019: "سمعت عن مؤسسة الجليلة، فذهبت إلى مكتبهم حيث التقيت بـ"كارلا دوارتي" (مديرة الشراكات في مؤسسة الجليلة)".
"عندما أعود بذاكرتي الآن، أشعر أنّي محظوظ لأني التقيتُ بها لأنّها كانت عدّاءةً بنفسها، وشاركت في سباقات الماراثون ونصف الماراثون. كانت قادرة على فهم ما كنت أحاول القيام به. لذا، كان هناك تناغم بيننا كعدائين، والباقي هو التاريخ."
اسم المشروع
أطلقوا عليه اسم مشروع من الساحل إلى الساحل (من الخليج العربي إلى البحر الأحمر)، وتم إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع 250 ألف درهم لصالح مرضى السرطان الشباب وأولياء الأمور في الإمارات العربية المتحدة الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف العلاج الباهظة.
لكن إطلاق سباق فردي بطولي كهذا يحتاج إلى تدريب صارم.
"لم أقم بتعيين مدرب لأنه بإمكاني معرفة نفسي جيّداً، ولم يكن الأمر متعلقاً بالأنا. كان الكثير من تدريباتي مملاً للغاية، ساعات طويلة، وركض سهل، ولا شيء مكثف، مجرد ركض مستمر"، كما قال.
"لذا، كنت أركض مسافة 200 كيلومتر أسبوعياً بشكل منتظم. ثم ذهبت إلى أوروبا وزدت من كثافة الجري بالركض ليلاً، دون تناول أي مكمّلات. لذا، تمكّنت من تجهيز ذهني حقّاً، والركض عبر أصعب المراحل، والتغلب على التعب. لقد دربت نفسي على أسوأ السيناريوهات."
متى بدأت؟
كان يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني هو اليوم الذي بدأ فيه باكالنيسكيس رحلته التي استغرقت شهراً كاملاً. انطلق فاتيرين وهيلير في القافلة قبل أن يتوقفا كل 50 كيلومتراً في انتظار باكالنيسكيس.
"إنه نفس الروتين الذي اتبعناه طوال فترة الجري. كانا يمران بي بالسيارة ثم أبدأ الجري بمفردي. كنت أبدأ في الساعة 4:30 صباحاً وأجري حتى الساعة 11:30 صباحاً، وأحاول دائماً تجنب الشمس.
"كان الجو حاراً للغاية في بعض الأحيان حتى أنني أصبت ببثور على شفتي. لذا اعتدت أن أحصل على بعض الراحة في فترة ما بعد الظهر، وعندما يصبح الجوّ أكثر برودة، كنت أواصل الرّكض حتّى حوالي الساعة التاسعة مساءً."
وانطلقت رحلتهم من دبي إلى العين، ثم إلى أبوظبي، قبل أن يتجهوا نحو الحدود السعودية.
ولكن لم يتمكن باكالينسكيس من فهم حجم التحدي الذي ينتظره إلا بعد عبوره الحدود السعودية.
"لسبب ما، لم تكن هناك إنارة للشوارع على الطريق السريع السعودي. الطرق مستقيمة للغاية والشيء الوحيد الذي يمكنك رؤيته هو الكثبان الرملية والشاحنات الكبيرة"، كما قال.
"لقد كان الأمر صعباً بالنسبة إلي. فالجري لمسافة طويلة، ثم في المساء، يمثل تحدياً عقلياً لأنه كان مظلماً، ولم تكن هناك أضواء في الشوارع، وكان الجري في الظلام يمثل تحدياً كبيراً.
"كانت حركة المرور أمامي، وكان الأمر محفوفاً بالمخاطر حيث كان من الممكن أن تصطدم بي أية شاحنة، لذا حاولت أن أبقى على حافة الطريق، مع الحفاظ على مسافة آمنة. في الوقت نفسه كانت الظروف قاسية. والجو عاصفاً للغاية، وهناك أوقات كادت فيها الريح أن تطيح بي من الطريق وتدفعني إلى الرمال. كان الأمر مخيفاً ".
سر بقائه على قيد الحياة
يشمل نظامه الغذائي الذي اتّبعه البطاطا الحلوة والمانجو والدجاج والبيض والمعكرونة والتونة والخبز والقهوة. وكان يعتمد على سبعة لترات من الماء كل يوم وست ساعات من النوم كل ليلة في القافلة.
لكن جسد باكالنيسكيس بدأ بالتمرد.
"كانت هناك أوقات شعرت فيها بألم في وركي، وكان كاحلي متورماً، وبالكاد استطعت تحريك أسفل ظهري، لذا كان الأمر متعلّقاً بمدى قدرتي على دفع نفسي، وتجاوز الحدود. كنت فقط أدفع نفسي للحد الأقصى"، كما قال.
"حتى في ذلك الوقت، كنت أستيقظ كل صباح، وأشعر بالتجدّد في ذهني، وكنت أقول لنفسي إنني لن أتذكر الألم، بل سأتذكر فقط لحظة الفرح عندما أنهي السباق."
لكن الوصول إلى خط النهاية تبين أنه التحدي الأكبر على الإطلاق - كان الأمر أكثر رعباً من الجري وحيداً عندما كان يرى في كثير من الأحيان الكلاب البرية والجمال الميتة ملقاة على الطرق شبه الخالية ذات "رائحة بشعة".
وقال "آخر 20 كيلومتراً (في جدة) كانت الأصعب، شعرت أن جسدي ينهار، وشعرت بقدر هائل من الألم في آخر خمسة كيلومترات، لكنني تمكنت من تجاوزها".
هل فعلنا ذلك للتو؟
نظر باكالنيسكيس وأصدقاؤه إلى بعضهم البعض في حالة من عدم التصديق بعد وصولهم إلى شاطئ جدة.
"لقد أخبرتك كيف لم أستطع فتح زجاجة المياه. لم أشعر بأن الأمر حقيقيّ. فقد بدا المشروع طويلاً للغاية، وتساءلنا نحن الثلاثة: هل فعلنا ذلك للتو؟"
"ثم قفزت إلى البحر وبدأت السباحة احتفالاً بتلك اللحظة. كان الناس يحدقون بي لأنني غطست في الماء وأنا أرتدي حذائي وكان صديقاي يسجلان تلك اللحظة. لم يتمكن (روّاد الشاطئ) من فهم ما كان يحدث".
ويقوم فاترين حالياً بتحرير مقاطع الفيديو، وهو يأمل إصدارها كفيلم وثائقي.
وقال "قد يكون ذلك على موقع يوتيوب أو ربما يمكننا التواصل مع قناة إم بي سي، لنرى كيف سيخرج المنتج النهائي. لكننا نأمل أن يلهم ذلك الناس، وخاصة جيل الشباب والمراهقين".
"أنت تعلم أنني كنت أحب دائماً مواجهة التحدّيات التي يمكن أن تلهم الناس. وأتذكّر عندما قابلت كارلا لأول مرة (في مؤسسة الجليلة)، أخبرتها أنني بحاجة إلى هدف أعمق للركض، كنت بحاجة إلى شيء له معنى أو هدف وراءه."
وبعيداً عن الفرحة التي لا توصف التي شعر بها نتيجة لتحقيق هذا الإنجاز الرائع من أجل قضية ما، يقول باكالنيسكيس إنه لن ينسى أبداً الروابط التي بناها مع الغرباء على الطريق.
"لقد التقينا بالعديد من الأشخاص على الطريق، وفي المدن الصغيرة، أشخاص كتبوا رسائل جميلة على شاحنتنا عندما عرفوا ما كنا نحاول القيام به"، كما قال.
"كما أننا لن ننسى أبداً كرم الضيافة الرائع الذي أظهره لنا الشعب السعودي. التقينا بشخص يُدعى عدنان. لم يكن يعرفنا لكنه حجز لنا فندقاً. كما دعانا إلى منزله لمقابلة عائلته. تلك اللحظات ستبقى في قلوبنا إلى الأبد."