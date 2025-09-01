من دبي إلى العالمية: لاعبة الريشة الطائرة "تانيشا كراستو" تتألق في باريس

اقتربت لاعبة الريشة الطائرة الهندية المولودة في دبي تانيشا كراستو بشكل كبير من الفوز بميدالية في ظهورها الأول في بطولة العالم للريشة الطائرة في باريس.

فاجأت تانيشا وزميلها في الزوجي المختلط، درو كابيلا، عالم تنس الريشة يوم الخميس بفوز رائع على المصنف الخامس عالميا تانج تشون مان وتسي ينج سويت من هونج كونج بنتيجة 21-15 و21-15 في مباراة دور الستة عشر.

كان الفوز في ربع النهائي سيضمن لهما على الأقل الميدالية البرونزية، لكن تانيشا وكابيلا خسرا بنتيجة 21-15، 21-13 أمام الثنائي الماليزي تشين تانج جيه وتوه إي وي، اللذين فازا في النهائي يوم الأحد.

وبعد الخسارة القاسية في ربع النهائي، تحدثت اللاعبة البالغة من العمر 22 عاماً عن المباراة والبطولة بشكل عام قبل أن تتحدث إلى والدها، كليفورد، المقيم في دبي ومدربها الأول، الذي قدمها للعبة في أكاديمية اتصالات عندما كانت في الخامسة من عمرها فقط.

قالت تانيشا لصحيفة "خليج تايمز" عبر الهاتف من مومباي: "أتحدث إليه دائمًا بعد المباراة لأني أُقدّر رأيه. في كل مرة يُسدي لي نصيحة، أُطبّقها دائمًا".

عندما أحقق نتيجة جيدة في مباراة، أحب أن أتصل بوالديّ لأشاركهما فرحتهما. وحتى بعد الفوز، يُخبرني والديّ بالجوانب التي عليّ تحسينها، وهذا أمر رائع بلا شك.

"لكن عندما أخسر، أحب أن أخصص بعض الوقت لنفسي قبل أن أتصل بهم، لأنني قد لا أكون في تلك المساحة للاستماع إلى أي نصيحة وفهم ما يعنيه بالفعل.

لذا، أستغرق بعض الوقت لأهدأ، وعندما أكون مستعدة، يهدأ عقلي وأكون مستعدة لفهم ما سيقوله أو ما ستقوله أمي، ثم أتصل بهما دائمًا وأتحدث إليهما. هذا يساعدني دائمًا.

تانيشا، التي شاركت لأول مرة في الألعاب الأولمبية العام الماضي في باريس، فخورة للغاية بوصولها إلى الدور ربع النهائي في ظهورها الأول في بطولة العالم.

وقالت "أعتقد أنها كانت رحلة مذهلة، واحدة من أفضل البطولات التي لعبناها حتى الآن".

لقد جئنا إلى هذه البطولة مُستعدين جيدًا، ولم نتعرض لأي ضغط. أردنا فقط تقديم أفضل ما لدينا. لا أعتقد أن الكثيرين توقعوا منا الفوز على المصنف الخامس عالميًا (في دور الـ 16)، لذا كان الأمر مذهلًا. لم نتمكن من حصد ميدالية. ولكن إذا نظرنا إلى الأمر إجمالًا، فقد كانت من أفضل لحظاتي كلاعب.

ويستعد الطالب السابق في المدرسة الثانوية الهندية (دبي) الآن للتحديات القادمة بينما يراقب نهائيات الجولة العالمية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وهي نهائي الموسم حيث يتأهل فقط أفضل ثمانية لاعبين في العالم في منافسات الفردي (ذكور وإناث)، وفرق الزوجي والزوجي المختلط.

أعتقد أن بطولات مثل بطولة العالم للريشة الطائرة (في باريس) تمنح أي رياضي ثقة كبيرة. لقد وصلنا إلى ربع النهائي بعد هزيمتنا للمصنفة الخامسة عالميًا، وهذا منحنا ثقة كبيرة.

لكن كما تعلمون، لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه ونطوره. سنغادر قريبًا إلى بطولتنا القادمة في هونغ كونغ، لذا سنعود إلى الملاعب. نريد الفوز بمزيد من المباريات وخوض المزيد من البطولات الكبرى.