من دبلن إلى دبي: رحلة "نويل أوريلي" في عالم الجولف

إن رحلة "نويل أوريلي" إلى أن أصبح قائداً لفريق الرجال في منتجع جميرا جولف إستيتس (JGE) المرموق هي قصة مدفوعة بالشغف باللعبة فقد تم رعايته منذ سن مبكرة في دبلن، أيرلندا.

ولكن في حين أنه كان لديه خلفية رياضية متنوعة من خلال لعب العديد من الألعاب الرياضية، بما في ذلك كرة القدم الغيلية وكرة القدم والملاكمة وألعاب القوى، إلا أنّ لعبة الجولف هي التي استحوذت على قلبه في نهاية المطاف.

"في ثمانينيات القرن العشرين، أقيمت بطولة أيرلندا المفتوحة للجولف في نادي بورتمارنوك للجولف، وكمراهق، أتيحت لي الفرصة لرؤية بعض أساطير هذه الرياضة أثناء اللعب، مثل: سيفي باليستيروس، وبرنهارد لانجر، وإيان ووسنام، وخوسيه ماريا أولازابال.

وقال "إن مشاهدة هؤلاء النجوم وهم يلعبون ترك انطباعاً دائماً في نفسي"، معترفاً بأن لعبة الجولف ستصبح فيما بعد جزءاً لا يتجزّأ من حياته.