من الهزيمة إلى النصر: "ريمونتادا" إماراتية بطعم التأهل تُبقي الجماهير في صدارة مشهد المونديال المقبل

أشاد كوزمين أولاريو، المدير الفني للمنتخب الإماراتي، بمرونة لاعبيه ورفع القبعة للجماهير التي سافرت لدعم الفريق، مؤكداً أن دعمها الحماسي لعب دوراً محورياً في الانتصار المذهل الذي حققه المنتخب على عُمان، مما أبقى حلم التأهل لكأس العالم حياً.

على الرغم من تأخر المنتخب بهدف نظيف سجله لاعب الإمارات كوامي كواديو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 12 من المباراة المليئة بالإثارة، حافظ "الأبيض" على رباطة جأشه ليعود في الشوط الثاني ويحسم المباراة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم الآسيوية.

أشعلت الأهداف المتأخرة التي سجلها ماركوس ميلوني (الدقيقة 76) وكايو لوكاس (الدقيقة 83) احتفالات جنونية داخل الملعب وفي المدرجات، حيث رقص خمسة آلاف مشجع إماراتي فرحاً في استاد جاسم بن حمد بالدوحة يوم السبت.

اعترف أولاريو بأن مهارات لاعبيه وتغييراته التكتيكية في الشوط الثاني لم تكن لتكفي لصد تهديد عُمان لولا الطاقة التي وفرها المشجعون من المدرجات. وقال المدرب الروماني بعد المباراة: "أود أن أشكر جماهيرنا على دعمهم الكبير خلال المباراة."

مع قيام حكومة الإمارات بترتيب طائرات خاصة لنقل الجماهير، اكتظت شوارع الدوحة بالآلاف من مشجعي المنتخب الوطني قبل ليلة واحدة من المباراة، مما أعاد ذكريات الأجواء الاحتفالية التي شهدها كأس العالم 2022 في قطر.