من الفلبين إلى دبي: رحلة"ثيردي رافينا" في عالم كرة السلة

"نصيحتي الأكبر هي ألا تستمع أبداً لما يقوله الناس عن قدراتك. استمع لنفسك، إلى ما تعتقد أنك قادر على تحقيقه، والتزم بذلك. طوال حياتي كنت أعيش في ظل أخي (كيفر)، الذي كان أحد أفضل اللاعبين في البلاد عندما كان في المدرسة الابتدائية. كان الجميع يعرفونه بلقب 'الظاهرة' عندما كان في الثانية عشرة فقط. لقد حقق أشياء لم يفعلها أحد في سنه، وعندما كان في الثالثة عشرة، كان بالفعل لاعباً تحت 19 عاماً. لذا كنت دائماً 'الأخ الآخر'، وكان الناس يقولون: 'إنه يلعب كرة السلة لمجرد أن شقيقه موجود.' لكنني كنت أقول لنفسي دائماً إنني سأحقق أهدافي ولن أسمح لكلمات الآخرين بالإحباط. لذا فهذه نصيحتي: لا تستمع أبداً للآخرين."