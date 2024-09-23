من الفلبين إلى دبي: رحلة"ثيردي رافينا" في عالم كرة السلة
"قبل شهر من جائحة كوفيد-19، كان "ثيردي رافينا" يشعر بسعادة عارمة بعد أن لعب دوراً رئيسياً في الانتصار التاريخي لفريق "مايتي سبورتس"، وهو فريق محترف من الفلبين، في بطولة دبي الدولية لكرة السلة."
لكن ما يظل عالقًا في ذاكرة رافينا أكثر من فرحة رفع الكأس مع زملائه في الفريق هو هتافات المشجعين الفلبينيين في دبي.
"قال رافينا لصحيفة خليج تايمز: 'لقد فوجئت لأنني لم أكن أعلم بوجود هذا العدد الكبير من الفلبينيين في هذه الدولة (الإمارات العربية المتحدة). كانت تجربة مذهلة وبيئة رائعة.'"
"وبشكل لا يصدق، بعد مرور أربع سنوات، أصبح رافينا الآن وجه كرة السلة في دبي. فقد شارك أول نادٍ محترف لكرة السلة في البلاد، لأول مرة في دوري (اي بي اي) ، وهي بطولة أوروبية كبرى، محققاً فوزاً مذهلاً بنتيجة 86-84 على ريد ستار بلغراد، النادي الصربي الأسطوري، في ملعب كوكا كولا أرينا يوم الأحد."
يضم فريق دبي لكرة السلة لاعبين من النخبة من أوروبا بالإضافة إلى ديفيس بيرتانز، نجم الدوري الأميركي للمحترفين السابق من لاتفيا.
"لكن رافينا هو الذي يبتسم في كل منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما يتطلع مالكو النادي إلى الاستفادة من الهوس الفلبيني الأسطوري بكرة السلة."
ولد رافينا في عائلة من لاعبي كرة السلة البارزين، وهو الآن متحمس لأن يكون جزءاً من رحلة دبي إلى كرة السلة الأوروبية.
في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز ، تحدث الشاب البالغ من العمر 27 عاماً عن أهدافه وإيجابيات وسلبيات الانتماء إلى عائلة رياضية ولماذا لا يستطيع الانتظار للقفز من طائرة في دبي!
مقتطفات من المقابلة.
س: ما هو شعورك بأنك جزء من شيء جديد للغاية وطموح للغاية في دبي؟
هذه بداية لشيء رائع للغاية، ومن الرائع أن أكون جزءاً من أول مجموعة نجحت في تحقيق ذلك وصنعت التاريخ. إنه لأمر مدهش أن أكون بين هؤلاء الأشخاص الرائعين واللاعبين الذين كنت أعشقهم منذ صغري. إنه شعور مدهش، وأنا مستعد لبدء العمل."
س: بعض شوارع دبي تشبه مانيلا، وكلها مهووسة بكرة السلة. مع وجودك في الفريق، ما نوع الاستجابة التي تتوقعها من الفلبينيين لمباريات النادي على أرضه في ملعب كوكاكولا أرينا؟
"آمل أن يحضروا المباريات. إنها عملية طويلة، ونريد أن نرى مشجعين من جميع البلدان الذين يتخذون من دبي مقراً لهم. إنه ناديهم. ولكن نعم، المجتمع الفلبيني هو أحد الأسباب التي جعلت (فريق كرة السلة في دبي) يحظون بي، لأتمكن من تمثيل الناس من تلك المنطقة، ليس فقط الفلبين، بل أيضاً آسيا ودبي. لذا أشعر أنها مسؤولية كبيرة."
س: ستتنقل الآن بين أوروبا ودبي لحضور المباريات. ولكن ما الذي تخطط للقيام به خارج الملعب في دبي؟ هذه المدينة لديها الكثير لتقدمه...
"سأستكشف الأماكن المحلية بالتأكيد، فقد أطلعني أصدقائي على بعض الأماكن هنا في دبي. الطعام مذهل حقاً، وسأجرب أنواعاً مختلفة منه. يوجد أكثر من 200 جنسية في دبي، لذلك سأستمتع بتجربة أشياء متنوعة. كما أريد أن أخوض تجارب مختلفة مثل الذهاب إلى الكثبان الرملية، وأرغب أيضاً في القيام بالقفز المظلي، لطالما حلمت بذلك. لذا نعم، أود أن أفعل هذه الأشياء عندما أجد وقت فراغ."
س. هل لديك عائلة هنا؟
لدي عائلة مباشرة هنا، عمي، شقيق والدي، يعيش هنا في أبو ظبي. إنه يأتي إلى هنا، ونرى بعضنا البعض كثيراً.
س: بالحديث عن عائلتك، كان والدك (بونج رافينا) لاعباً من النخبة في وقته في الفلبين وكانت والدتك (موزي كريسولوجو رافينا) لاعبة كرة طائرة. شقيقك الأكبر (كيفر رافينا) نجم كبير في كرة السلة الفلبينية. ما مدى الميزة الكبيرة التي يتمتع بها وجود مثل هذه الخلفية العائلية القوية لأنه في الرياضة ترى الفشل أكثر مما تتذوق النجاح. لا بد أن يكون من دواعي السرور أن تحظى بدعم والديك في الأوقات الصعبة.
"مائة بالمائة، إن وجود شخص يرشدك في كل ما تمر به يشكل فرقاً كبيراً. أشعر أن كل التحديات التي واجهها اللاعبون مررت بها أيضاً، ووجود شخص يرشدني، شخص يعرف تماماً كيف أشعر في موقفي، جعلني أدرك أنه من الطبيعي أن أشعر بهذه الطريقة. في الرياضة، يكون كل شيء سهلاً عندما تفوز، لكنك تحتاج إلى الدعم لمواجهة الشدائد. لقد ساعدني والداي على التعامل مع ذلك وجعلاني الرجل الذي أنا عليه اليوم."
س: إن مشاهدتك على الهواء مباشرة في ملعب كوكاكولا أرينا ستكون بمثابة لحظة ملهمة للاعبي القفص الفلبينيين في دبي. ما هي نصيحتك لهم؟
"نصيحتي الأكبر هي ألا تستمع أبداً لما يقوله الناس عن قدراتك. استمع لنفسك، إلى ما تعتقد أنك قادر على تحقيقه، والتزم بذلك. طوال حياتي كنت أعيش في ظل أخي (كيفر)، الذي كان أحد أفضل اللاعبين في البلاد عندما كان في المدرسة الابتدائية. كان الجميع يعرفونه بلقب 'الظاهرة' عندما كان في الثانية عشرة فقط. لقد حقق أشياء لم يفعلها أحد في سنه، وعندما كان في الثالثة عشرة، كان بالفعل لاعباً تحت 19 عاماً. لذا كنت دائماً 'الأخ الآخر'، وكان الناس يقولون: 'إنه يلعب كرة السلة لمجرد أن شقيقه موجود.' لكنني كنت أقول لنفسي دائماً إنني سأحقق أهدافي ولن أسمح لكلمات الآخرين بالإحباط. لذا فهذه نصيحتي: لا تستمع أبداً للآخرين."
س. قصتك ستلهم الناس من مختلف مناحي الحياة، وليس فقط في مجال الرياضة.
"آمل ذلك. كما تعلمون، كنت دائماً أؤمن بنفسي وأؤمن بعملي الجاد. لست لاعب كرة سلة موهوب للغاية، لكنني عملت بجد للوصول إلى هذه المرحلة. عندما كنت في المدرسة الابتدائية، أخبروني أنني لن أتمكن من الالتحاق بالمدرسة الثانوية، وعندما كنت في المدرسة الثانوية، قالوا إنني لن أتمكن من الالتحاق بالجامعة، وأنه لن يمكنني الوصول إلى المحترفين. والآن أنا هنا في دبي مع لاعبين أوروبيين من النخبة في فريقي الجديد. لذا، لا تستمع أبداً إلى أي شخص آخر، وصدق أحلامك."