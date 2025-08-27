من العضو الأول إلى قائد فريق الرجال: رحلة "ريشاد مولوبوي" الملهمة في "جميرا جولف إستيتس"

ساهم ريشاد في مبادراتٍ للأعضاء الناشئين والموظفين خلف الكواليس، وجمع تبرعاتٍ طائلة من خلال فعاليات القبطان والمزادات وحفلات العشاء. ومن أبرز هذه المبادرات مزادٌ خاصٌّ لجمع توقيعاتٍ من أفضل لاعبي الغولف، حيث ستُخصَّص عائداته للاعبي الغولف الناشئين في النادي. ويؤكد ريشاد عزمه على ردّ الجميل للأبطال المجهولين الذين جعل تفانيهم من نادي جيه جي إي مركزًا نابضًا بالحياة للغولف، وهو ما يشتهر به النادي.