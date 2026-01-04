من الترفيه إلى الاحتراف.. الإمارات ترسم مستقبل الجولف العالمي بلمسة ابتكار

تمر رياضة الجولف في دولة الإمارات بمرحلة رائعة؛ فهي مرئية، وحيوية، ومزدهرة بلا أدنى شك. على مدار السنوات القليلة الماضية، تطورت اللعبة بسرعة، مدفوعة بمزيج من النمو السكاني، وزيادة السياحة الدولية، وتفسير أوسع لما يمكن أن تكون عليه رياضة "الجولف" في مدينة حديثة محبة للرياضة.

وقلة من التطورات رمزت إلى هذا التحول بشكل أوضح من وصول "توب جولف دبي" (Topgolf Dubai)، الذي يعد مركزاً رائداً للجولف والترفيه في الإمارات.

كان نجاحه فورياً ولا يخطئه أحد، حيث عرّف آلاف الأشخاص غير الممارسين للجولف باللعبة من خلال نموذج "الترفيه أولاً" الذي ازدهر في أجزاء أخرى من العالم. ومع استرجاع الأحداث، تساءل الكثيرون لماذا لم يصل هذا النموذج في وقت أبكر؛ رغم أن تقييم التقدم دائماً ما يكون أسهل عند النظر إلى الماضي.

وقد استمر هذا الزخم منذ ذلك الحين؛ حيث توسعت مرافق الجولف الداخلية، وقاعات المحاكاة (Simulators)، ومفاهيم التدريب الممزوج بالترفيه في دبي وخارجها، لتظهر في مراكز التسوق، وأماكن الترفيه الحضرية، وحتى المنازل الخاصة. لقد ساعدت التكنولوجيا في إعادة تعريف مفهوم الوصول إلى اللعبة، مما سمح للناس بممارسة الجولف بتنسيقات أقصر وأكثر مرونة تتناسب مع نمط الحياة المعاصر.

جعل الجولف أكثر سهولة في الوصول

في الوقت نفسه، تشهد اقتصاديات الجولف تحولاً واضحاً؛ إذ تعكس نماذج التسعير بشكل متزايد قوى العرض والطلب، مما يحاكي الاتجاهات العالمية الناجحة. وبينما يعد هذا تطوراً طبيعياً في سوق ترفيهي متميز، فإنه يضع أهمية متجددة على ضمان بقاء الجولف متاحاً، خاصة للمبتدئين الذين يقومون بضرباتهم الأولى.

ستكون بيانات المشاركة هي المفتاح؛ فبالنظر إلى ما هو أبعد من عدد الجولات الملعوبة، فإن فهم حجم استخدام مناطق التدريب (Driving Range)، ونشاط أجهزة المحاكاة، والتفاعل الإجمالي مع المرافق سيعطي صورة أوضح لمدى انتشار الجولف في الإمارات. ومع وجود ما يقدر بأكثر من 22,000 لاعب جولف مقيم، فإن فهم ما إذا كان هذا العدد ينمو، وبأي سرعة، يمكن أن يساعد في تشكيل مستقبل هذه الصناعة.

هناك أيضاً حماس ملموس حول ما سيأتي لاحقاً؛ إذ يعد الوصول المرتقب لـ "توب جولف أبوظبي" بتوسيع نطاق اللعبة بشكل أكبر في الدولة، مما يعزز حضور الجولف كرياضة وتجربة اجتماعية في آن واحد.

وعلى قمة الهرم، لا يزال ملف الجولف في الإمارات قوياً بشكل استثنائي. تظهر الأندية الفاخرة عالمياً من خلال بطولات "جولة دي بي ورلد" (DP World Tour) المتلفزة وغيرها من البطولات الدولية، مع وجود لاعبين عالميين يضيفون إلى جاذبية المنطقة. إن حقيقة تحدث نجوم مثل روري ماكلروي، إلى جانب المقيم في دبي تومي فليتوود، بإيجابية كبيرة عن الإمارات لا تؤدي إلا إلى تعزيز سمعتها كوجهة عالمية للجولف من طراز رفيع.

جولف النخبة، جاذبية عالمية

إن المرافق ذات المستوى العالمي، والمناخ الملائم، والضيافة المشهورة جعلت من الإمارات وجهة طموحة، ليس فقط للمحترفين في البطولات ولكن أيضاً للاعبي الجولف الزوار الباحثين عن تجارب عالية الجودة.

لا تزال العضويات في العديد من الأندية قوية، لكن النقاش طويل الأمد يتركز بشكل متزايد على مشاركة الشباب. ومن المشجع أن العديد من المبادرات التي يقودها اتحاد الإمارات للجولف (EGF) وشركاؤه تحقق تأثيراً بالفعل. ومع ذلك، يظل "الوصول" هو المفتاح؛ فبالنسبة للاعبين الشباب، من بنين وبنات، ومواطني الدولة والمقيمين على حد سواء، فإن امتلاك مرافق مناسبة للمبتدئين تعزز النمو والاهتمام يحمل الأهمية القصوى.

لا يمكن المبالغة في دور ملاعب "بار 3" (Par 3)، والملاعب المضاءة، وبيئات التدريب بأسعار معقولة؛ فهذه هي الأماكن التي غالباً ما يتحول فيها الفضول إلى التزام، وحيث تترسخ العاطفة للرياضة.

وقد بدأت نتائج هذا الاستثمار في الظهور؛ فقيام لاعب منتخب الإمارات أحمد سكيك بالانتقال مؤخراً إلى صفوف المحترفين، جنباً إلى جنب مع التقدم المستمر لمواهب ولدت في دبي مثل ريحان توماس وجوش هيل، يؤكد المسار التصاعدي لجولف النخبة في الدولة. أضف إلى ذلك العدد المتزايد من اللاعبين الشباب الذين يحصلون على منح دراسية في الولايات المتحدة، مما يثبت أن المسار يعمل بوضوح.

ومع ذلك، فإن السؤال المستمر، محلياً وعالمياً، هو مسألة "النطاق". فلطالما بُني نجاح الجولف على أسس قوية، ودعم الوالدين، ومسارات مهيكلة، والأهم من ذلك، الأعداد الكبيرة في قاعدة الهرم. وكلما اتسعت القاعدة، زادت فرصة إنتاج أبطال في القمة.

نمو اليوم، أبطال الغد

بينما تعكس صناعة الجولف في الإمارات أكثر من ثلاثة عقود من التقدم، فإن هناك الكثير للاحتفال به. التحدي الآن هو تحدٍ مثير؛ يتمثل في ضمان أن الطفرة الحالية في الاهتمام، المدفوعة بالترفيه والابتكار والانتشار العالمي، تغذي اللعبة التقليدية بنجاح.

هل ينتقل لاعبو الجولف الجدد من أماكن الترفيه إلى الملاعب العشبية؟ هل يتم تحقيق التوازن بين إمكانية الوصول والطموح؟ وكيف سيتم تشكيل المرحلة التالية من النمو؟

مع بداية عام جديد، يبدو الجولف في الإمارات مليئاً بالإمكانيات. اللعبة تتطور، والمستقبل من كل منظور يبدو مثيراً للاهتمام.